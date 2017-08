Trump přitvrdil vůči KLDR. Může se prý dostat do potíží, jaké měla málokterá země před ní

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Severní Korea by se měla "dát dohromady", nebo se dostane do potíží, jaké měla málokterá země před ní. Prohlásil to ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Jeho dřívější varování Pchjongjangu prý možná nebylo dost tvrdé. Trump v úterý na tiskové konferenci při pobytu ve svém letovisku v New Jersey prohlásil, že "Severní Korea by raději neměla dál Spojeným státům vyhrožovat, pokud ale bude, narazí na ohnivou zlobu, jakou svět neviděl". Ve čtvrtek k tomu dodal, že toto varování možná nebylo dost pádné. KLDR provedla v poslední době několik raketových testů, při nichž vyzkoušela nově vyvinuté mezikontinentální balistické rakety, schopné údajně zasáhnout kontinentální Ameriku.

