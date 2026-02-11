Přeskočit na obsah
11. 2.
Zahraničí

Nová fáze války. Kroky ruského velení naznačují skutečné plány Kremlu

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Situace na frontě naznačuje, že se Rusko připravuje na novou fázi války, která by se mohla ubírat několika směry zároveň. Přestože ruští diplomaté pokračují v mírových jednáních s ukrajinskou i americkou stranou a stále častěji zaznívají hlasy o možném příměří v letošním roce, analytici z Institutu pro studium války (ISW) upozorňují, že Kreml nadále sází především na vojenské řešení konfliktu.

Crimean coastal defence brigade in Russian special military operation zone
ISW konstatuje, že ruské jednotky v současnosti uvízly na úrovni malých, lokálních operací a v uvedených směrech nedosáhly výraznějších úspěchů. Ilustrační obrázek.Foto: Profimedia
Podle analytiků ISW plánuje Rusko během léta zahájit rozsáhlé útočné operace na jihu a východě Ukrajiny. K těmto závěrům dospěli na základě vyhodnocení kroků ruského vojenského velení.

Ve zprávě se rovněž uvádí, že k realizaci těchto plánů chce Moskva nasadit strategické rezervy, které buduje už od července loňského roku, a to především z nově naverbovaných vojáků. Odborníci však zdůrazňují, že navzdory oficiálním prohlášením tyto plány naráží na vážná omezení.

Podle analýzy nemusí být dostupné rezervy dostatečné ani pro plnohodnotnou přípravu, ani pro dosažení deklarovaných vojenských cílů. Ruská armáda se navíc snaží nahrazovat ztráty a je nucena nasazovat operační rezervy na podporu již probíhajících bojových operací, což omezuje její schopnost vést dlouhodobou a intenzivní ofenzivu.

Možné směry útoků

Ukrajinský vojenský analytik Kostjantyn Mašovec už dříve uvedl, že nová velká ofenziva by mohla začít již na přelomu dubna a května, jak píše server Euromeidan Press. Podle něj by se ruské síly mohly zaměřit na směr Slovjansk-Kramatorsk na severu Doněcké oblasti, případně na směr Orichiv-Záporoží na jihovýchodě země.

Zároveň upozornil, že v nadcházejících měsících se ruské síly mohou pokusit zajistit si výhodnější výchozí pozice ještě před zahájením hlavní fáze letní kampaně.

ISW dále konstatuje, že ruské jednotky v současnosti uvízly na úrovni malých, lokálních operací a v uvedených směrech nedosáhly výraznějších úspěchů. To podle analytiků zpochybňuje schopnost Ruska uskutečnit rozsáhlou ofenzivu v plánovaném časovém horizontu.

Ruské plány tak podle washingtonského institutu naznačují, že Kreml při současných mírových rozhovorech nemá skutečný zájem válku ukončit.

„Záměr ruského vojenského velení provést rozsáhlou letní ofenzivu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ i když ruské síly mohou mít potíže s dosažením jejích cílů –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ svědčí o nezájmu Kremlu nalézt v příštích týdnech či měsících řešení k ukončení války prostřednictvím jednání,“ uzavírají analytici.

