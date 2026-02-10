Svědectví z Kyjeva: Možná to v EU nechápou, Evropě hrozí 15 milionů nových migrantů

Na Ukrajinu se vrátily drsné mrazy, teploty od začátku týdne padají až k minus 20. Do toho pokračují ruské útoky na energetiku.
Od našeho zpravodaje v Kyjevě - Nejhorší situace panuje podle prezidenta Volodymyra Zelenského v ukrajinské metropoli, kde bez tepla zůstává více než 1400 bytových domů.
Redaktor Aktuálně.cz přímo v Kyjevě hovořil o kritické situaci s energetickým expertem Volodymyrem Omelčenkem.
Můžete shrnout, v jakém stavu se v současnosti ukrajinská energetika nachází?
Ukrajinská energetika je velmi složitém stavu, protože Rusko zničilo mnoho výrobních kapacit. Za posledních šest měsíců bylo zničeno přibližně šest tisíc megawattů kapacit. Kromě toho bylo poškozeno mnoho energetické infrastruktury. Jedná se především o rozvodny provozovatele přenosové soustavy Ukrenergo a mnoho rozvoden distribuční soustavy.
Co je hlavním cílem nepřátelských útoků? Rusové útočili na energetickou soustavu už dřív, teď ale změnili taktiku a od října přitvrdili…
Jejich hlavním cílem je rozdělit energetický systém Ukrajiny, aby ztratil svou ovladatelnost. Na tři části. To je levý a pravý břeh Dněpru a jižní část.
Víte, naše hlavní průmyslové výrobní kapacity se nacházejí na levém břehu. To je Záporoží, Dněpr, Charkov a další města. A energetické výrobní kapacity se nacházejí hlavně v západní části. Jsou to Rivnenská jaderná elektrárna, Chmelnycká jaderná elektrárna a Jihoukrajinská jaderná elektrárna.
Ale na jihu je jich jen málo. Kromě toho dovážíme elektrickou energii z Evropské unie přes západní Ukrajinu. Proto Rusko v první řadě zničilo elektrárny na pravém břehu. Prakticky tam nezůstaly žádné elektrárny. A teď chce přerušit přenos elektrické energie z jaderných elektráren a z Evropy a také dovoz elektrické energie do střední a východní Ukrajiny.
Proto ostřelují rozvodny, hlavně ty dodávající energii z jaderných elektráren. Jaderné elektrárny sice mohou fungovat, ale nedodávají energii, protože je poškozena rozvodna.
Žádná země v Evropě by tohle nevydržela
Jak se lze útokům přizpůsobit?
Žádná protivzdušná obrana nás nemůže ochránit. Rusko průmyslově vyrábí masivní množství balistických raket a dronů, kterými přehltí naši protivzdušnou obranu. Ta to pak nezvládá.
Jakmile se podaří něco opravit, okamžitě ruská armáda nahromadí nové rakety a drony a následuje další úder. Myslím, že žádná země v Evropě by takové útoky nevydržela.
Jak dlouho bude trvat, než se nové elektrárny postaví? A má to vůbec cenu?
Za prvé, pokud válka bude pokračovat, nemá to cenu. Dříve nebo později budou také zničeny. Možná by mohla pomoci protivzdušná obrana, ale v současné době v Evropě není tolik prvků protivzdušné obrany a USA nespěchají s jejich poskytnutím.
A za druhé, elektrárnu nelze postavit za měsíc nebo dva. Trvá to roky. Proto má větší smysl stavět distribuovaný, decentralizovaný systém. Tedy malé elektrárny, které lze dobře chránit a které je těžší zničit. I když je to také otázka času.
Takže Ukrajina bude „zelená“ země?
Solární či větrné elektrárny jsou menší, není je tak jednoduché zlikvidovat. Lze také postavit elektrárny na biometan, na plyn.
Pokud však bude válka pokračovat stejným tempem, kdy Rusko bude mít možnost vyrábět takové množství raket a dronů na průmyslové bázi, tak bude dříve nebo později jakýkoli energetický systém zničen.
A pokud bude zničen, hrozí, že 10–15 milionů nových emigrantů z Ukrajiny může odejít do Evropy. Možná to v Evropské unii všichni nechápou. Proto je lepší to zastavit.
Potřebujeme opravdu drsné sankce
Jak to zastavit?
Je třeba uvalit více sankcí, skutečných, ne jen slovních. Jediná věc, která může Rusko zastavit, jsou jednak velmi silné sankce, které by rozvrátily ruskou ekonomiku, a za druhé blokování tankerů, které přepravují ruskou ropu.
Máte na mysli stínovou flotilu?
Já bych tomu neříkal stínová flotila. Všichni vědí, o jaké tankery se jedná.
A další věc je, že Ukrajina potřebuje tolik raket a dronů, aby byla schopna zničit infrastrukturu Moskvy během měsíce nebo dvou. To pak válka velmi rychle skončí.
Zárukou ukončení války nejsou nějaké papíry či právní dokumenty. Na Rusko tohle nefunguje. Jediným účinným způsobem je existence dalekonosných, silných zbraní, které jsou schopné zničit ruskou ekonomiku. Pokud bude Ukrajina takové zbraně mít, válka brzo skončí.
Pokud válka bude pokračovat stejným tempem a intenzitou, Rusko nemůže na frontě zvítězit. To je důvod, proč ostřelují civilní infrastrukturu. V zimě zničili tepelné elektrárny, miliony lidí zůstaly bez tepla. Asi by bylo třeba prohlásit Rusko za teroristickou zemi a přerušit s ním veškeré finanční vztahy. Bohužel USA mají v této věci jiný názor.
Postavme 100 malých místo jedné velké
V ukrajinských médiích jsem četl, že podle prezidenta Zelenského je 1400 domů v Kyjevě bez tepla. Jak dlouho může oprava trvat? Jak může nyní pomoci počasí? Brzy by se podle předpovědi mělo oteplit…
Jedna teplárna, například Darnycká, zásobovala teplem a elektřinou 500 tisíc lidí. Kromě ní jsou poškozeny další dvě teplárny.
V podstatě je bez tepla určitě 500 tisíc lidí a stejné množství má minimální množství tepla. Aby se postavila nová teplárna, to trvá 3-4 roky a stojí to miliardy eur. Proto bude nutné přijmout nějaká mimořádná opatření, aby se země připravila na příští zimu.
Tuto zimu už nic neuděláme, můžeme jen řešit nějaké operativní úkoly. Do příští zimy je nutné místo jedné velké kotelny postavit tak sto menších mobilních modulárních kotelen, které by fungovaly na plyn, biometan, brikety, prostě na jiné druhy paliva. Dokonce i na uhlí. Situace je kritická.