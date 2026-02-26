„Nevzpomínám si, že bych se s Epsteinem setkala. Ptejte se Trumpa,“ řekla Clintonová

Bývalá americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová výboru americké Sněmovny reprezentantů pro dohled sdělila, že nemá žádné informace o trestné činnosti sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Nevzpomíná si, že by se s ním kdy setkala.
Zákonodárce vyzvala, aby se na finančníka zeptali nynějšího republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu by podle ní měl vypovídat pod přísahou. Clintonová své úvodní prohlášení adresované zákonodárcům sdílela na sociální síti X.
„Neměla jsem ponětí o jejich kriminální činnosti. Nevzpomínám si, že bych se kdy setkala s panem Epsteinem,“ uvedla Clintonová s odkazem na Epsteina a jeho společnici Ghislaine Maxwellovou.
Clintonová už dříve obvinila výbor, že se na ni a jejího manžela, bývalého demokratického prezidenta Billa Clintona, zaměřil ve snaze odvést pozornost od Trumpových vazeb na Epsteina. Exprezident Clinton bude před výborem vypovídat v pátek.
Zákonodárci ve výboru pro dohled si dnes přijeli Clintonovou vyslechnout do města Chappaqua ve státě New York, kde Clintonovi žijí. Obě slyšení s Clintonovými se konají za zavřenými dveřmi a jsou natáčena.
O předvolání Clintonových se zasadil republikánský předseda výboru pro dohled James Comer. Clintonovi nejprve vypovídat odmítli. Comer však manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědí souhlasili.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.
V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
