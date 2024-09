Hlavním poraženým voleb v Braniborsku je Scholz. Odhalily jeho slabost, píší média

Německá média píší v pondělních komentářích o braniborském premiérovi Dietmarovi Woidkem jako o zachránci německé sociální demokracie (SPD). V neděli přivedl svou stranu k vítězství v zemských volbách, když těsně porazil protiimigrační Alternativu pro Německo (AfD).

Podle časopisu Der Spiegel strana kancléře Olafa Scholze sice zvítězila, sám kancléř ale prohrál a musí se dál obávat o svou politickou kariéru. Debata o tom, zda Scholz může vést SPD do parlamentních voleb v příštím roce, podle většiny německých médií možná teď na krátký čas ustane, zdaleka ale neskončila.

Volby ve východoněmecké spolkové zemi Braniborsko v neděli vyhrála sociální demokracie s 30,9 procenta hlasů, až na druhém místě s 29,2 procenta hlasů skončila AfD, kterou braniborská kontrarozvědka eviduje jako podezřelou z krajně pravicových aktivit.

Průzkumy veřejného mínění přitom v posledních týdnech předpovídaly vítězství AfD. Nejhoršího výsledku od roku 1990 dosáhla v braniborských volbách konzervativní Křesťanskodemokratická unie (CDU) s 12,1 procenta, která tak skončila až za novou levicovou stranou Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) s 13,5 procenta.

Podle časopisu Der Spiegel pocházejí vítěz nedělního večera i ten, který nejvíce prohrál, ze stejné politické strany: SPD. Důvodem je to, že braniborský premiér Woidke volby vyhrál především díky tomu, že se snažil co nejvíce distancovat od politiky neoblíbené Scholzovy vlády v Berlíně. "V konečném důsledku lze říct: Hlas pro Woidkeho byl i hlasem proti Scholzovi. Tak daleko to došlo, tak na tom kancléř je," napsal Der Spiegel.

Také zpravodajský web časopisu Focus připisuje vítězství SPD v Braniborsku tomu, že místní premiér vystupoval jako "anti-Scholz". Debata o budoucnosti kancléře Scholze a jeho vlády SPD, Zelených a liberálních svobodných demokratů (FDP) po braniborských volbách možná nakrátko utichne, nepotrvá to ale dlouho a vypukne podle Focusu opět naplno.

Rovněž list Die Welt v komentáři napsal, že Woidke tím, že dovedl v Braniborsku SPD k vítězství, Scholze zachránil, ale možná jen dočasně. I bulvární deník Bild napsal, že v debatě o politické budoucnosti kancléře Scholze znamená nedělní výsledek spíše "přestávku na oddych". "Vítězství si totiž nemůže Scholz nárokovat. Woidke se od něj v předvolební kampani distancoval," uvedl.

Podle zpravodajského webu ntv nedělní volby plně odhalily Scholzovu slabost, sociální demokraté mohou podle něj ještě volby do Spolkového sněmu v příštím roce vyhrát, ale jedině bez Scholze.

