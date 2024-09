Debakl pro Scholze. Ve volbách v Německu uspěli kritici migrace a pomoci Ukrajině

Úspěch dvou stran, které jsou v radikální opozici proti vládě. Tak lze jednou větou popsat výsledky zemských voleb v Durynsku a Sasku, které se konaly v neděli.

Krajně pravicová, tvrdě protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) vyhrála s převahou v Durynsku, kde získala přes třicet procent. V Sasku, sousedícím s Českem, si těsně udrželi své tradiční vedoucí postavení křesťanští demokraté (CDU) se ziskem přes 31 procent.

V obou spolkových zemích skončila na třetím místě nová levicová strana Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Prezentuje se jako sociální strana, která chce řešit rozdíly mezi bohatými a chudými. Požaduje omezení migrace a globalizace, je kategoricky proti pomoci Ukrajině, jež třetím rokem čelí ruské agresi, a naopak pro zrušení sankcí vůči Rusku.

V tom se shoduje s Alternativou pro Německo, která se ale soustředí hlavně na odmítání migrace a islámu. Wagenknechtová sama má přistěhovalecké kořeny, její otec se narodil v Íránu, v sedmdesátých letech tam ale beze stopy zmizel.

Vládní strany ve volbách propadly. Sociální demokracie kancléře Olafa Scholze se do obou zemských parlamentů dostala, ale s mizerným výsledkem. Zelení těsně prošli do saského parlamentu, do durynského ne. Liberálové z FDP - třetí strana vládní koalice - se dokonce ani v jedné spolkové zemi nedostali přes pět procent.

Úspěch AfD a Sarah Wagenknechtové dávají analytici do souvislosti s problémy s migrací, zejména kriminalitou. Německo šokovaly v uplynulých měsících vraždy nožem v Mannheimu a Solingenu. V obou případech vraždili lidé, kteří do země přišli jako žadatelé o azyl: Afghánec a Syřan. "Chceme ukončit selhávání státu. To je možné jen radikální změnou migrační a azylové politiky," řekla spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová.

BSW Sarah Wagenknechtové se radikálně vymezila proti pomoci Ukrajině. Sankce vůči Rusku považuje za poškozování německé ekonomiky a místo posílání zbraní napadené zemi by se měl podle ní Berlín soustředit na mírová jednání. "Strany vládního establishmentu vedou vše špatným směrem. Je potřeba úplně nový kurz," tvrdí člen vedení BSW Thomas Leser.

Na východě Německa, tedy na území bývalé komunistické NDR, se projevuje také hospodářská stagnace a stále velké zaostávání za západní částí země, i když konkrétně pro Sasko to tolik neplatí.

Ekonom a ředitel Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) Marcel Fratzscher řekl agentuře Reuters, že velkým problémem německého východu je neustávající odcházení vzdělaných lidí a kvalifikované pracovní síly na západ. "Demografie je jedním z klíčů pro pochopení úspěchu stran, jakou jsou AfD a BSW. Když mladí, kvalifikovaní lidé odcházejí, zavírají se školy, nemocnice, nefungují důležité veřejné služby. Mnozí lidé, kteří zůstávají, jsou nespokojení a hlasují tak, jak hlasují," říká ekonom.

Ve východoněmeckých spolkových zemích včetně Berlína nyní žije šestnáct milionů obyvatel, v bývalé západní Spolkové republice Německo 67 milionů.

Za tři týdny - 22. září - se uskuteční volby v další východoněmecké spolkové zemi, Braniborsku, která obklopuje Berlín. I tam vede v průzkumech AfD se zhruba 24 procenty, Spojenectví Sahry Wagenknechtové předvolební šetření přisuzují zisk kolem 17 procent.

