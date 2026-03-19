Nejšťastnější zemí světa je podeváté Finsko. Česko si v žebříčku pohoršilo

Nejšťastnější zemí na světě je podeváté v řadě Finsko. Kromě něj jsou mezi deseti nejšťastnějšími zeměmi světa další skandinávské státy, dále pak Kostarika, Izrael nebo Nizozemsko.
Vyplývá z letošní Světové zprávy o štěstí. Česko je na dvacáté pozici, oproti loňsku si o dvě místa pohoršilo. Slovensko se propadlo ze 45. na 54. pozici.
„Finové nejsou posedlí tím, že by chtěli být za každou cenu šťastní,“ cituje agentura DPA Jana-Emmanuela De Nevea, jednoho z autorů letošní zprávy. „Podle všeho jsou velmi spokojení a vděční za všechno, co mají, a v tomto ohledu se neberou příliš vážně, což jim umožňuje, aby si v životě vážili malých věcí,“ vysvětlil De Neve.
Kostarika se letos dostala do první pětky, přičemž ještě v roce 2023 byla na 23. místě. Autoři zprávy to připisují silným poutům v rámci rodin a dalším sociálním vazbám, píše agentura AP.
Před Českem se umístilo například Mexiko, Kosovo, Slovinsko nebo Rakousko. Stejnou pozici jako loni si udržely Spojené státy, které jsou třiadvacáté. Nejméně šťastnou zemí na světě je Afghánistán, o jednu příčku výše je Sierra Leone.
Každoroční Světová zpráva o štěstí vychází z údajů amerického Gallupova ústavu a je analyzována globálním týmem univerzitních expertů. Lidé ve více než 140 zemích a teritoriích byli požádáni, aby ohodnotili svůj život na stupnici od nuly do deseti, přičemž deset představuje jejich nejlepší možný život. Výsledky za poslední tři roky se zprůměrují a vznikne žebříček. Obecně lze říci, že pořadí volně koreluje s prosperitou zemí, ale hodnocení jednotlivců podle všeho ovlivňují i další faktory, jako je průměrná délka života, sociální vazby, osobní svoboda a vnímání korupce.
