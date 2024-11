"Nejlepší proti nejlepším." V Kurské oblasti se schyluje k masivní bitvě, jde o hodně

Kreml i Kyjev se snaží posílit své pozice v Kurské oblasti předtím, než se znovuzvolený americký prezident Donald Trump po letech vrátí do oválné pracovny. Bitva o kontrolu nad oblastí dosáhla takové intenzity, že ruská pěchota musí na bojišti překračovat těla svých mrtvých spolubojovníků, líčí tamní situaci deník The Wall Street Journal.

Ukrajina do Kurské oblasti nasadila některé ze svých nejlepších brigád. Zmírnění omezení ze strany současného amerického prezidenta Joea Bidena ohledně použití střel ATACMS (a potažmo i jejích britských a francouzských ekvivalentů) pro údery na ruské území navíc dalo napadené zemi příležitost narušit logistiku nepřítele.

"Někteří v Kyjevě se obávají, že Trumpova snaha vyjednávat bude hrát Rusům do karet," konstatuje The Wall Street Journal a dodává, že podle ukrajinských představitelů se Rusko snaží získat zpět Kurskou oblast ještě před Trumpovým nástupem do funkce. Pokud se Kyjevu podaří území udržet, může to pro něj znamenat cennou položku při případných mírových jednáních.

"Jsou to nejlepší ukrajinské síly proti nejlepším ruským silám," říká pro americký deník jeden z ukrajinských vojáků, kteří v Kursku bojují. Ruský protiútok údajně začal asi před šesti týdny a zpočátku měla armáda sázet na postup v kolonách obrněných vozidel. Ukrajincům se však brzy podařilo Rusy připravit o podstatnou část techniky.

Podle vrchního velitele Ozbrojených sil Ukrajiny Oleksandra Syrského zničili Ukrajinci v této oblasti 1101 kusů ruské výzbroje a vojenské techniky. Mezi nimi více než 270 obrněných vozidel, kolem stovky dělostřeleckých zbraní a minometů a přes 50 tanků, shrnuje server RBC-Ukraine.

Rusové proto změnili strategii a začali do bojů více vysílat pěchotu. Podle zdroje novinářů z The Wall Street Journal má Rusko nyní výhodu díky vyššímu počtu vojáků a dronů, zatímco Ukrajina čelí velkým ztrátám.

Deník s odvoláním na jednoho z ukrajinských bojovníků, který je nasazen jihovýchodně od kurského města Sudža, píše, že ozbrojené síly Ukrajiny mají v této oblasti asi desetinásobnou početní nevýhodu proti nepříteli.

Vídeňský vojenský analytik Franz-Stefan Gady se domnívá, že Rusové se snaží Ukrajince vyčerpat předtím, než spustí plnohodnotnou ofenzivu s nasazením těžké techniky.

Spotlight moment: Válka je extrémně ekonomicky náročná, pomoc Západu nemusí stačit, říká analytik (celý rozhovor s článkem zde)