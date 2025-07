Vrchní velitel německých pozemních sil varoval, že agrese na Ukrajině Rusko neoslabí, ale učiní ho ještě nebezpečnějším. Podle generálporučíka Alfonse Maise je západní pohled na ruské ztráty mylný.

Ruské ztráty včetně mrtvých, nezvěstných či zraněných měly podle Ukrajinců dosáhnout jednoho milionu. Mais v diskusním pořadu na stanici ZDF řekl, že pro Rusko ale nehrají lidské oběti vůbec žádnou roli. "Pleteme si míru ztrát (…) Ruská armáda vyjde z této války silnější," tvrdí Mais.

"Investují do technologií, do výzbroje a do výroby, každý rok povolávají 200 tisíc branců. Právě zvýšili povinnou vojenskou službu z jednoho na dva roky. Zvýšili počet vojáků na 1,5 milionu. Připravují se na rozsáhlý konflikt se Západem," prohlásil Mais v diskusním pořadu moderátorky Maybrit Illnerové.

Mais vyjádřil roztrpčení, jaká se v Německu ohledně Ruska vede debata. "Hoří a my diskutujeme o tom, jestli máme hasiče vybavit pneumatikami, nebo jestli máme pokračovat s kbelíky. Je to diskuse, která je pro vojáka někdy těžko pochopitelná," prohlásil Mais.

Ve studiu mu oponoval šéf levicové strany Die Linke, který tvrdil, že NATO přispívá k vyhrocené situaci, protože samo zbrojí. Tudíž jsou Rusové podle Jana van Akena nuceni ze svého pohledu také zbrojit. Ministr zahraničí Johann Wadephul z CDU označil šéfa Die Linke za hlásnou troubu Moskvy.

Kvůli agresivní politice Ruska se v Německu, které má 83 milionů obyvatel, v posledních době uvažuje o návratu povinné vojenské služby. Branná povinnost nepřestala platit úplně a v případě napadení země by byla automaticky znovu zavedena.

Ministr obrany Boris Pistorius (SPD) nyní také připravil zákon, který by měl službu v armádě učinit atraktivnější. Na jeho základě by měl mít bundeswehr do budoucna 460.000 mužů a žen v aktivní službě a v rezervě.

