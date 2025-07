Obrovská Trumpova chyba. Na jeho rozhodnutí s Íránem strašně doplácíme, míní Smetana

Rozhodně si nemyslím, že první věc, kterou by Írán udělal – pokud by získal jaderné zbraně – by bylo jejich použití proti Izraeli. Spíš by šlo o jakousi bezpečnostní pojistku – variantu odstrašení možných útoků nebo invaze, říká expert na jaderné zbraně Michal Smetana. "Chápu ale, že pokud žijete v Izraeli, tak to rozhodně není něco, na co se chcete spoléhat," dodává.

Spotlight Aktuálně.cz - Michal Smetana | Video: Tým Spotlight