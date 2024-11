Nečekaný politický souboj. New York může rozhodnout, kdo získá americký Kongres

Necelou hodinu jízdy vlakem severně od Bronxu leží městečko Pleasantville. Jeho největší chloubou je staré budova místního kina, jinak tu je několik kaváren, restaurací a trochu stranou univerzitní kampus. Jak říkají místní, není ničím výjimečné, až na to, že leží v okrsku, který rozhodne, zda většinu v Kongresu získají demokrati, nebo republikáni.

Pleasantville (Od zvláštní zpravodajky) - Krátce po poledni ve městě končí pravidelné farmářské trhy. Prodávající balí své stánky a lidé se pomalu rozcházejí do kaváren a restaurací, které náměstí obklopují. Uprostřed stojící altán a červeně zářící podzimní listí jako by vypadly z americké romantické komedie. Při hovoru s místními je ale cítit napjatá atmosféra.

Ačkoliv městečko stále patří pod stát New York, který spolehlivě volí demokratické kandidáty, tady jsou místní rozdělení. V roce 2022 si dokonce v 17. kongresovém volebním okrsku, kam Pleasantville spadá, zvolili republikánského člena Sněmovny reprezentantů Michaela Lawlera. Nyní se mu postaví nový soupeř Mondraine Jones, podle průzkumů vedou oba politici mimořádně vyrovnaný souboj.

Za pár dnů si tu Lawiera nebo jiného republikána možná zvolí podruhé. V úterý 5. listopadu totiž místní nevolí pouze nového amerického prezidenta, ale také třetinu Senátu a všechny členy do Sněmovny. A to, která strana získá v obou komorách kongresu většinu, může zásadně ovlivnit, jak bude další prezidentská administrativa fungovat a kolik bude mít moci.

"Rozhodně, budu volit jenom republikány. A doufám, že vyhrají všechno. I Senát i Sněmovnu i Bílý dům," prohlašuje rozhodně hlubokým hlasem Raphael, místní holič. Zároveň ale své tvrzení ihned dovysvětluje.

Příliš moci škodí

"Ne, neměl bych to říkat, protože to je neamerické. Systém dvou stran funguje. Ale říkám to proto, že bych rád viděl kompletní změnu. Aby zmizelo všechno, co nám teď udělali. Je to strašné, země je ve velmi špatném stavu." Ačkoliv je registrovaný demokrat, myslí si, že by jeho strana měla být potrestána.

Lawlera má rád, myslí si, že za poslední dva roky v Kongresu odvedl dobrou práci, ale to, že mu dá svůj hlas i tentokrát, souvisí mnohem víc s republikánským exprezidentem Donaldem Trumpem.

Raphael je jeho velkým fanouškem a na rozdíl od mnoha svých sousedů se k tomu hrdě a veřejně hlásí. Uznává ale, že kdyby měl Donald Trump absolutní moc, nebylo by to dobré. Je ale přesvědčen, že by to bylo mnohem lepší, než kdyby ji měla "ta žena", jak říká demokratické prezidentské kandidátce Kamale Harrisové.

Jeho sousedka Hendreen, která má krámek s ručními výrobky a kosmetikou, s ním ani trochu nesouhlasí. "Vždyť ubližuje našim spojencům, kamarádi se s ruským prezidentem Vladimirem Putinem," snaží se ho přesvědčit. Raphael ji ale odbude, s tím, že Trump sice je diktátor, ale alespoň je to silný vůdce, jakého Amerika potřebuje.

Společné soužití

Když Raphael odejde, Hendreen si povzdychne. "Je to těžké, ale Raphael je skvělý chlap. To je důležité, nenechat si politikou zničit život." Vysvětluje proto, že lidé se v Pleasantvillu o politice skoro nebaví. Nechtějí.

Cedule na podporu Trumpa, nebo jeho demokratické protivnice Kamaly Harrisové tu skoro nejsou. Jen o trochu víc jsou vidět nápisy podporující jednoho z kandidátů do Sněmovny reprezentantů, které nejsou tak emočně vyhrocené.

"Já budu volit demokraty, na všechny pozice, ale je tu hodně republikánů, vidíte? Tamhle sousedé si dokonce dali na zahradu ceduli pro Mike Lowlera," vysvětluje Casey. Sám v minulosti republikány volil, ale nelíbí se mu, kam strana směřuje pod vlivem Donalda Trumpa. "Je to tu hodně rozdělené, někteří tu Trumpa milují, jiní mu absolutně nedůvěřují. Jsou to dva extrémy, nikdo už není někde mezi."

I komentáře v místním plátku The Examiner ukazují, že Kongres tu lidé plánují volit podle toho, jestli mají, nebo nemají rádi Trumpa. V roce 2022, kdy se volilo pouze do Sněmovny reprezentantů, se Lawlerovi podařilo představit se jako umírněný republikán, který často hlasuje spolu s demokraty a nebojí se dělat kompromisy. Ve stínu prezidentských voleb ale o jakoukoliv autonomii přišel.

Souboj o každé křeslo

"Trump ví, že nemůže vyhrát stát New York, ale přesto se tu párkrát před volbami ukázal. To udělal právě jen proto, aby podpořil republikány, kteří kandidují do Kongresu," vysvětluje novinář týdeníku New Yorker Nicholas Lemann. I tady jsou volby extrémně vyrovnané a o většině bude rozhodovat jedno nebo dvě křesla. Každá strana proto potřebuje obhájit vše, co má, a ideálně ještě nová křesla získat.

Momentálně mají demokraté většinu ve Sněmovně, i díky hlasu viceprezidentky, jejíž hlas rozhodne v případně vyrovnaného hlasování. Ve Sněmovně reprezentantů mají zase nyní těsnou většinu republikáni. Mnohým se ale nelíbí, chaos, který tam nyní pod republikánským vedením panoval. Strana několikrát musela měnit předsedu Sněmovny, protože její malá část rebelovala a odmítala vedení podpořit.

André se svým malým synem právě prochází hlavní třídou. Koupili si limonády a míří domů. "Rozhodně podpořím demokraty. Na všechny pozice. Republikáni už se zbláznili," dodává s tím, že ačkoliv on i jeho žena jsou spíše finančně konzervativní, současní republikáni nemají podle něj nic společného se stranou Ronalda Reagana.

"Je to jasné ekonomické rozhodnutí. Vždyť oni se snaží zničit střední třídu. Krátit daně nejbohatším, ale zvedat je pro obyčejné lidi. A chtějí zastavit migraci, ale kdo tu bude dělat práci, kterou Američané nechtějí? Vždyť to je tak neamerické, tahle země je na migrantech postavena," dodává muž, který sám pochází z Norska.

Sestry Maria a Rebecca ale rozhodně nesouhlasí. "Trump je jediný, kdo se snažil něco s naší zemí udělat. Alespoň myslím, že je jediný, kdo to zkoušel," vysvětlují, zatímco venčí psi v parku na kraji městečka. "Trump miluje Ameriku a chce se za nás postavit, i když se proti němu spikli. Když byl prezidenti teď se všemi těmi soudy, je to nespravedlivé, ale on bojuje dál," shodují se.

Starší z nich, Maria, ale rovnou říká, že se o politice nebaví. Vidí, že její známí na sociálních sítích podporují demokraty, a proto jim radši neříká, že ona má ráda Trumpa. Navíc se bojí, že by mohla přijít o práci. Přivydělává si totiž venčením a hlídáním psů. "Kdyby to jejich páníčci věděli, myslím, že už by mě nechtěli." Po volbách se to možná změní, je si totiž jistá, že tentokrát Trump vyhraje. Bílý dům i Kongres.