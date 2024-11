Žena žijící naproti Bidenovu domu se bojí jít volit. Situace je tak vyhrocená, líčí

Ve Scrantonu v Pensylvánii, rodném městě současného prezidenta Joea Bidena, se nedá přehlédnout, že se blíží volby. Na předměstích jsou v trávě před domy zapíchané cedule na podporu republikánského kandidáta Donalda Trumpa. I proto je klidná North Washington Avenue na kraji města na první pohled jiná. Jako ve skoro jediné ulici ve Scrantonu se to tu hemží plakáty na podporu Kamaly Harrisové.

Scranton (od naší zvláštní zpravodajky) - Krásné rodinné domy zdobí děsivé halloweenské dekorace i politické plakáty. V podvečer je tu klid a po široké ulici jen občas pomalu projede auto. Z oken v přízemí svítí ven příjemné světlo. Doma z práce už je i Kim Scaleseová, která v jednom z domů žije se svou dvacetiletou dcerou, kočkou a fenkou.

"Vždycky jsem tu chtěla bydlet. Kousek odtud jsem chodila na univerzitu a snila jsem o téhle adrese," přiznává v obýváku na gauči, zatímco fence Augie hází hračku. "Jsem opravdu pyšná, že bydlím naproti rodnému domu našeho prezidenta," dodává s úsměvem.

Joe Biden se právě v této ulici, jen pár metrů od domu Scaleseové, narodil a vyrůstal. Město také po současné hlavě státu pojmenovalo ulici a brzy se tu má otevřít nová Bidenova knihovna.

Scaleseová vzpomíná, že ho párkrát potkala a vždy byl moc milý. "Tehdy jsme mu říkali strýček Joe, ale já už mu dnes přezdívám dědeček Joe," říká. I když byla se současnou administrativou velmi spokojená, je ráda, že místo Bidena kandiduje Kamala Harrisová. Američanka pracuje v domově pro seniory a vidí, jak rychle může někdo zestárnout a ztratit na síle. Je proto podle ní dobře, že se jednaosmdesátiletý Biden už nechystá dál zůstávat v Bílém domě. Biden z obhajoby o post šéfa Bílého domu odstoupil v létě právě v souvislosti se svým vysokým věkem. Impulzem byl prezidentský duel, v němž předvedl velmi špatný výkon, a po rostoucím tlaku straníků kandidaturu stáhl.

Všude jen nenávist

"Myslím, že jeho odstoupení demokratům hodně pomohlo, protože najednou tu byla nová, mladší kandidátka, kterou mohou volit," odhaduje Scaleseová. Přiznává, že když Harrisová kandidovala před pěti lety v primárkách, příliš se jí nezamlouvala.

"Měla jsem pocit, že se snaží být až moc zajímavá, měla takové vtipné hlášky, ale myslím, že je to prostě její osobnost, že to nebyla póza. Teď jsem za ni ráda." Dodává, že by ale byla radši, kdyby Bidenova viceprezidentka kandidovala až za pár let, protože na tyto volby nejspíš nebyla tak docela připravená. Přesto doufá, že vyhraje.

Souboj ale nevnímá tolik jako demokratka versus republikán, protože Trumpa ani nepovažuje za pořádného republikána. Vadí jí, že kvůli němu v USA už v mnoha státech ženy nemají přístup k interrupcím, i jeho rasistické výroky o migrantech nebo poznámky o ženách.

"Vůbec se o tom s lidmi nedá bavit, je tu všude tak moc nenávisti," říká. Situace se v jejím okolí navíc neustále zhoršuje. Dokonce letos vůbec poprvé nepůjde volit osobně. Bojí se.

Volby raději poštou

"Vždycky jsem chodila volit, brala jsem svou dceru, aby věděla, jak to vypadá. Letos bude poprvé hlasovat, je jí 20 a já tam s ní nepůjdu," lituje. Zmiňuje, že FBI odhalila skupinu, která plánovala útočit na volební místnosti.

"Obecně nemám ráda, když na nás před volební místností ještě tlačí, ať pro ně volíme, protože tam jdu už rozhodnutá. Ale letos se bojím. Bude docházet k potyčkám a hádkám. Navíc tam budou Trumpovi pozorovatelé a prostě tomu nevěřím. Je to opravdu strašně vyhrocená situace," líčí.

Donald Trump opakovaně vyzývá své podporovatele, aby během volebního dne hlídkovali u volebních místností a kontrolovali, zda nedochází k podvodům. K těm podle něj došlo před čtyřmi lety, kdy ho porazil Biden. Trump doteď odmítá uznat, že poslední volby prohrál, a jeho nejvěrnější stoupenci také. Pro tato tvrzení ale nemá žádný důkaz.

Kim Scaleseová doufá, že konkrétně ve Scrantonu se nic nestane a nepokoje se budou týkat případně větších měst. I tak ale raději hlasuje předem poštou, což Pensylvánie jako jeden z několika amerických států umožňuje.

"Kéž by vyhrála žena"

Uvědomuje si ale, že situace tu může být vypjatá i proto, že právě v Pensylvánii hraje roli každý hlas. Stát patří mezi sedmičku těch, kde jsou šance republikánů a demokratů vyrovnané, a není tedy dopředu jasné, kdo tu vyhraje. V roce 2016 tu těsně zvítězil Trump, o čtyři roky později ho ale podobně těsně porazil Biden.

I letos bude výsledek velmi pravděpodobně extrémně těsný, Trumpa a Harrisovou tu dělí méně než půl procentního bodu. Na naprosto vyrovnaný souboj ukazují i celonárodní průzkumy.

Scaleseová míní, že by bylo skvělé, kdyby konečně vyhrála žena. "Myslím, že by to i pomohlo zklidnit situaci. Možná by to bylo lepší pro celý svět," dodává s odkazem na konflikty na Ukrajině i Blízkém východě, kde Spojené státy hrají zásadní roli.

V případě Trumpova vítězství se obyvatelka Pensylvánie připravuje na nejhorší. "S dcerou moc necestujeme. Skoro nikdy jsme nebyly v zahraničí, ale teď jsem jí řekla, že si musíme obnovit naše cestovní pasy. Jen pro jistotu," uzavírá.

