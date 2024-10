Kvůli potratům musí projít rámem. Interrupce hýbou volbami, Trumpa ženy nechtějí

Do amerických prezidentských voleb zbývá posledních pár dnů a je jasné, že půjde o extrémně těsný souboj, ve kterém republikánský exprezident Donald Trump i jeho demokratická rivalka Kamala Harrisová bojují o každý hlas. Možná budoucí první prezidentka jednoznačně vede u těch amerických voliček, které republikánům neodpustily konec práva na potrat. A snaží se toho co nejvíc využít.

New York (od naší zvláštní zpravodajky) - Nenápadnou šedivou budovu v dolní části New Yorku obstupuje lešení. Na první pohled se ničím neliší od okolních domů, jen venku ve stínu stojí mladý pár v pevném objetí. Žena pláče a muž se ji mlčky snaží utišit. Za chvíli dovnitř dveřmi proklouzne další nervózně vypadající žena. Jedná se o kliniku organizace Planned Parenthood, která ženám poskytuje gynekologickou péči a provádí také potraty. Interrupce budí ve Spojených státech tak vášnivé emoce, že mohou být rozhodující v nadcházejících prezidentských volbách.

Všichni, kteří sem chtějí přijít na kontrolu, podléhají zvýšeným bezpečnostním opatřením. Hned za hlavními dveřmi budovy je dozorce, který návštěvníkům prohledá tašku, zatímco projdou bezpečnostními rámy. Teprve potom ochranka odemkne tlusté a těžké dveře, které vedou do čekárny, kde už sedí několik žen různého věku.

Za pultem recepce sedí zdravotní sestra, která objednává nové pacientky. Klinika provádí klasické prohlídky i testy na pohlavní nemoci, žádaná je ale často kvůli interrupcím. Na ty se tu často čeká týdny, i protože New York patří mezi méně než polovinu amerických států, kde jsou zákroky stále legální a dobře přístupné. "Vždy jsme měli hodně práce, ale teď je to ještě horší," přiznává potichu, a i přes roušku, kterou má nasazenou, je vidět ustaraný výraz.

Když byl Trump prezidentem naposledy, jmenoval tři konzervativní soudce do Nejvyššího soudu s cílem zvrátit padesát let staré rozhodnutí známé jako Roeová vs. Wade, které ženám po celých Spojených státech zaručovalo federální právo na potrat.

Zákazy a omezení

V roce 2022 soud skutečně toto právo zrušil a nyní si každý americký stát může v této otázce dělat vlastní legislativu. Výsledkem je, že třináct států zakazuje interrupce téměř ve všech případech a dalších osm je výrazně omezuje. Američanky, a to ani republikánky, většinově s rozhodnutím nesouhlasí a přály by si návrat práva na potrat.

Hned v deseti amerických státech spolu s prezidentskými volbami probíhají také referenda o zakotvení práva na umělé ukončení těhotenství do státní ústavy. Aktivisté i demokratičtí politici doufají, že možnost hlasovat o tak citlivém tématu donutí více lidí přijít k volbám a šance na vítězství Harrisové se zvýší.

Například na Floridě by schválení referenda vrátilo ženám část práv, o která přišly. Hlasovat se ale bude také právě v New Yorku, kde má větší právní ukotvení zabránit tomu, aby byla v budoucnu práva žen omezena, i kdyby vládli republikáni.

Ode dveří ke dveřím

V brooklynském parku se pozdě odpoledne postupně schází skupinka několika mladých žen. Přišly na akci organizace Planned Parenthood, která bojuje za právo na interrupce. Před listopadovými volbami vede osvětovou kampaň.

Hlouček žen, které dorazily jako dobrovolnice pomoci, vede mladá žena Emely Penaová. "Nechceme tady nic měnit, jen se postarat o to, aby nám naše práva nikdo nemohl vzít," vysvětluje.

Po krátkém školení se rozdělí do dvojice a trojice a procházejí postupně čtvrtí, kde klepou na dveře registrovaným voličům a snaží se jim připomenout, aby přišli k volbám a pro změnu hlasovali. "Většina lidí tady s tím asi souhlasí, je ale důležité, aby k volbám přišli," vysvětluje drobná žena, zatímco se kouká do aplikace v telefonu, na který dům má zazvonit.

Když vyjede výtahem nahoru, dveře otevře mladý muž. Registrovaná byla jeho přítelkyně, která ale ještě není doma z práce. Ochotně si vyslechne dvě dobrovolnice, vezme si letáček a slíbí, že on i jeho partnerka změnu podpoří a k volbám přijdou. Aktivistky mají radost, že po několika minutách konečně někoho zastihly doma, a navíc se setkaly s tak vlídnou reakcí. Není ale čas si dobře odvedenou práci užít, hned zase míří o dům dál.

Podle dat většina žen právě kvůli otázce potratů zvažuje, že Trumpa volit nebude. Kamala Harrisová jako žena i jako více progresivní politička než katolický Joe Biden dokáže o otázce otevřeně mluvit a na všech svých předvolebních akcích ji zdůrazňuje. Na mítinku v Michiganu na konci října dokonce prohlásila, že napravit současný stav bude její první priorita.

Ženský a mužský hlas

"Mám pocit, že proti sobě stojí ženský a mužský hlas. A nejen kvůli kandidátům, ale i kvůli problémům. Zatímco ženy řeší právo na potrat, muže to nezajímá a rozhodují se jen podle ekonomiky," míní Newyorčanka Hendrine. Ačkoliv sama má blíž k republikánské straně, neumí si představit, že by dala hlas Trumpovi.

Některé ženy to ale exprezidentovi "odpustit" dokážou. Corey pracuje jako zdravotní sestra na jednotce intenzivní péče pro předčasně narozené děti. "Vidím, že některé děti budou trpět, pokud jejich rodiče nebudou mít možnost se včas rozhodnout, zda dítě donosit. Jsem rozhodně pro potraty, zvlášť v případě znásilnění," vysvětluje svobodná matka. I přesto ale plánuje republikána volit. V roce 2016 podpořila Hillary Clintonovou, pak ji ale přesvědčilo Trumpovo prezidentství.

Otázkou zůstává, kolik nových voličů se demokratům díky tématu potratů podaří mobilizovat. Podle prvních analýz se zdá, že by jim mohlo hrát do karet. Voliči se ve většině amerických států musí před volbou registrovat na volební seznam, a ačkoliv není povinné se dopředu zapsat k jedné ze stran, mnoho lidí to dělá. Od okamžiku, kdy Joe Biden v létě odstoupil z kampaně a nahradila ho Harrsiová, se znásobily počty nově registrovaných voliček. A podle analýzy společnosti Target Smart zde na plné čáře vedou demokraté. V těsných volbách, kdy se průzkumy už několik posledních týdnů pohybují na úrovni statistické chyby, proto může rozhodnout každý nový hlas.

