"Že chce zavést cla?" Trumpovu voličku s továrnou ve Šluknově zaskočily jeho plány

V sáčku s pruhy a hvězdami americké vlajky a kloboukem s nápisem "Team Trump" na sebe snadno upoutá pozornost. Cassandra Morabitová přišla na předvolební sjezd republikánského kandidáta Donalda Trumpa v Oaks v Pensylvánii ve výborné náladě. Když zjistí, že mluví s českou novinářkou, nálada se jí ještě zlepší. "To je neuvěřitelná náhoda! Já mám ve Šluknově továrnu!"

Pensylvánie (od naší zvláštní zpravodajky) - Ve velké hale plné Trumpových fanoušků hraje hlasitá hudba a Morabitová musí mluvit hodně nahlas, aby jí bylo rozumět. Podle svých slov Trumpa podporovala od úplného začátku, její manžel dokonce ve volbách v roce 2016 kandidátovi pomáhal s kampaní. Nejdůležitější kritérium pro ni je ekonomická situace v zemi, i protože provozuje malou firmu Topos Mondial.

Ta sídlí asi 40 minut od Oaks ve městě Pottstown severně od Filadelfie. Obrovské haly dříve patřily továrně na autodíly. V rozlehlém komplexu, který se skládá z několika hal, pracuje jen do třiceti lidí. Většinu místa zabírají mohutné stroje od mixérů po velké výrobní linky.

Firmu založil dědeček Morabitové, ona sama je nyní personální ředitelkou a její bratr výkonným ředitelem. Původně se jednalo o rodinné pekařství. Později ale začali kupovat a opravovat použité pekařské stroje a nakonec zavedli i vlastní výrobu. "Dovážíme teď sice do celého světa, ale jsme malý podnik," vysvětluje.

"Když Trump i Harrisová mluví o malých firmách, každý myslí něco jiného. Jsem naštvaná, když v televizi slyším, že chce Kamala pomoci malým firmám, protože my jsme malá firma a nám nepomůže. Trump nám ale v roce 2016 pomohl," říká šedesátiletá žena rozohněně.

Česká továrna

V současné době jsou malé podniky, které se snaží dělat věci poctivě, zavaleny regulacemi, míní. "Za každý zákon, který Trump schválí, tři další ostatní. To se mi líbí. Teď je strašně těžké založit vlastní firmu, je to strašná byrokracie," stěžuje si.

Jak hrdě ukazuje, většina strojů, které pak prodávají po USA, se vyrábí ve Šluknově. "Dědeček s firmou v Československu začal spolupracovat, ale pak se to přerušilo, kvůli studené válce," vzpomíná Morabitová. Po sametové revoluci je ale čeští zaměstnanci kontaktovali a malá pensylvánská firma postupně českou továrnu odkoupila.

Každých pár měsíců tak nyní američtí inženýři jezdí do tuzemského pohraničí kontrolovat výrobu strojů, které se pak používají v obrovských amerických řetězcích třeba na výrobu donutů. Mimo jiné i pro řetězec Dunkin' Donuts.

"Tarify nebudou"

O tom, že bude Morabitová volit Trumpa, vůbec nepochybuje. Přiznává ale, že se jí líbil i nezávislý kandidát Robert F. Kennedy mladší, který ale ze souboje na konci srpna odstoupil a podpořil Trumpa. Na dotaz, zda se nebojí, že Trump zavede dovozní cla ve výši deseti až dvaceti procent, jak o tom politik hovoří v kampani, reaguje nechápavě. Myslela, že cla chce uvalit pouze na zboží z Číny, ne z Evropy. "Možná, že to někdy řekl, ale nemusí to nutně myslet vážně," komentuje to.

Pak se nad možností ještě znovu zamyslí a vysvětluje, podobně jako ekonomové, kteří Trumpův návrh kritizují, proč by dopadl na obyčejné Američany. "V žádném obchodě nenajdete jediný produkt, který by byl stoprocentně americký. A zavést takové plošné tarify, to by jen vedlo k vyšší inflaci. Náklady by se přesunuly od výrobce k distributorovi, ten by je zase přenesl na prodejce a zaplatí to zákazník. To by jako prezident nemohl udělat."

Přitom Morabitová není žádná neznalá volička. Stejně jako mnozí další Trumpovi voliči jen jednoduše nebere úplně všechno, co politik říká, vážně. "Pro mě je důležité, co lidé dělají, a ne to, co říkají," vysvětluje. "Kamala mluví o budoucnost, ale teď byla čtyři roky v úřadu a co udělala?" ptá se.

Na argument, že Harrisová jako viceprezidentka neměla téměř žádné pravomoci, reaguje mávnutím ruky. "To je sice pravda, ale on (prezident Joe Biden - pozn. red) je nekompetentní. Má demenci, takže to musel vést někdo jiný a v takovém případě to pak má na starosti viceprezident," říká přesvědčivě.

K Trumpově prohře mlčí

O zdravotní stav svého favorita Trumpa, kterému je 78 let a v případě zvolení by byl ještě starší než Biden, když nastupoval do úřadu, se nebojí. "Vždyť jste ho viděla na té akci. Bylo tam horko, ale on tam stál na pódiu a tančil."

Ačkoliv má Trumpa velmi ráda, není registrovanou republikánkou a zvažuje, že na lokální úrovni dá hlas i některým demokratům, za které kandiduje Harrisová. "Vždy si vybírám podle jednotlivého člověka, volím, koho chci. Často volím například demokratické soudce, když je znám," dodává.

Neumí si ale představit, že by Trump prohrál. "Nevím, jestli bych tomu věřila, kdyby vyhrála Kamala. Nevím, protože teď nemám úplně prst na tepu doby. Pokud nejsem na politické akci, s lidmi se o politice nebavím. Nevím, koho budou moji zaměstnanci volit," dodává s tím, že volby budou velmi těsné. To ukazují i předvolební průzkumy.

Bojí se také možných nepokojů v případě Trumpova vítězství. Naopak si nemyslí, že pokud by republikán prohrál, hrozilo by opakování scénáře z 6. ledna 2021. Tenkrát jeho příznivci zaútočili na Kapitol, protože chtěli zasáhnout do pokojného předání moci Joemu Bidenovi.

"Tehdy to bylo celé nahrané. Někteří z těch, které zadrželi, ani Trumpa nepodporovali," domnívá se žena. Zda ale Trump poslední volby skutečně prohrál, říct nechce. Republikán dodnes odmítá uznat, že ho v roce 2020 Biden porazil, a místo toho bez důkazů označuje tehdejší volby za zmanipulované.

Morabitová míní, že konkrétně v Pensylvánii podle ní mají velký problém s předčasným hlasováním poštou, které jde zfalšovat. Platnost korespondenčních hlasů bez důkazů opakovaně zpochybňuje i Trump. Sama proto k volbám přijde osobně - v úterý 5. listopadu.

