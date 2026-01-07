Američané se zmocnili tankeru pod ruskou vlajkou. Moskva se zlobí

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly, oznámilo Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Rusko předtím podle amerických médií vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker plující nyní pod ruskou vlajkou, dříve známý jako Bella 1, doprovodily.
EUCOM zadržení plavidla zdůvodnil porušením amerických sankcí. Operaci podle velitelství podnikly složky ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS) s podporou americké armády. Americká pobřežní stráž, která plavidlo pronásledovala přes Atlantský oceán, v době míru spadá pod DHS.
Za 24 hodin před nynější americkou operací bylo nad plavidlem zaznamenáno několik průzkumných letů, napsal deník The Guardian. Podle listu se jednalo o letouny z amerických základen na Islandu a průzkumných letounů britského letectva, které dokáží odhalit přítomnost ponorek.
Americká pobřežní stráž se plavidlo pokusila neúspěšně zadržet už 21. prosince v Karibském moři, když plulo k Venezuele, aby tam naložilo ropu. Loď, která do Venezuely mířila z Íránu, pokusu o zadržení unikla a začala před americkou pobřežní stráží prchat.
Ruská televize RT podle agentury Reuters před potvrzením zadržení tankeru informovala o snaze amerických ozbrojených sil nalodit se na tanker z helikoptéry a zveřejnila fotografii helikoptéry v blízkosti lodi. Zřejmě se jednalo o helikoptéru MH-6 Little Bird, kterou používají speciální americké síly, napsal The Guardian.
V průběhu americké akce se v blízkosti tankeru nacházela ruská vojenská plavidla, včetně ruské ponorky, sdělili Reuters američtí činitelé. Není zřejmé, jak blízko se ruská plavidla byla, podle agentury však nic nenasvědčovalo tomu, že by došlo ke střetu mezi americkými a ruskými vojenskými silami.
Plavidlo původně označené jako Bella 1 se podle deníku The New York Times (NYT) nedávno objevilo v ruském rejstříku lodí pod názvem Marinera s domovským přístavem v Soči v Černém moři.
Podle stanice BBC byla loď kolem 14:00 SEČ přibližně 200 kilometrů od jižního pobřeží Islandu. Majitelem je podle stanice společnost Louis Marine Shipholding Enterprises se sídlem v Turecku. Administrativa předchozího amerického prezidenta Joea Bidena firmu obvinila z vazeb na íránské revoluční gardy (IRGC).
„Žádný stát nemá právo používat sílu vůči lodím, zaregistrovaným v jurisdikci jiných států,“ uvedlo v reakci na incident podle tiskových agentur ruské ministerstvo dopravy.
Spojené státy se dnes rovněž zmocnily sankcionovaného tankeru Sophia, který se podílel na nelegální činnosti v Karibském moři, uvedlo na X velitelství americké armády SOUTHCOM, které má na starosti veškeré operace v Karibiku a Střední a Jižní Americe. Americká pobřežní stráž podle velitelství plavidlo eskortuje do USA.
Americké deníky v souvislostí se situací kolem tankeru Bella 1/Marinera už dříve upozornily, že by teoreticky mohla zkomplikovat jednání mezi USA a Ruskem ohledně potenciální mírové dohody, která by ukončila ruskou agresi proti Ukrajině.
USA před dnešním děním zajaly další dva tankery v Karibiku. Jde o plavidla nazvaná Skipper a Centuries a podle stanice CBS News jsou součástí takzvaných stínových flotil, které nelegálně přepravují ropu ze sankcionovaných zemí jako jsou Írán, Rusko nebo Venezuela.
Nejslabší v tahanici o Turka není prezident. Dalších scénářů je víc
Středeční schůzka prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše na Hradě přinesla v anabázi týkající se vládního angažmá Filipa Turka jen nepatrný posun. Ale i tak se ukázalo, kdo se postupně dostává do kouta a defenzivního postavení. Jsou to Motoristé. Prezident potvrdil, že Turka nehodlá jmenovat ministrem životního prostředí.
ŽIVĚPrezident odmítá jmenovat Turka do vlády. "Hodinu jsem ho přesvědčoval," řekl Babiš
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Po středečním novoročním obědě s hlavou státu na Pražském hradě to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Turkovu nominaci na člena vlády po dohodě s Motoristy přesto prezidentovi předal. Kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem Babiš nezvažuje.
ŽIVĚ"Mír musí být důstojný." Zelenskyj bude s Američany jednat o Záporožské jaderné elektrárně
Ukrajinští a američtí zástupci mají ve Francii na programu další jednání. Očekává se, že se budou zabývat nejobtížnějšími otázkami - územími a Záporožskou jadernou elektrárnou. Na síti X to ve středu uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "Mír musí být důstojný. A to závisí na partnerech - na tom, zda zajistí skutečnou připravenost Ruska ukončit válku," dodal Zelenskyj.
115 milionů za Vojtu? Nechci to komentovat, řekl Rosický. Přijít má i mladý Peruánec
Sportovní ředitel fotbalové Sparty Tomáš Rosický je spokojený s konkurencí mezi útočníky, která vznikla pondělním angažováním Matyáše Vojty z Mladé Boleslavi.
Macík útočí na třetí triumf na Dakaru za sebou. Čeští motocyklisté měli černý den
Martin Macík ovládl 4. etapu Rallye Dakar a dostal se do čela soutěže kamionů, ve které útočí na třetí celkový triumf za sebou. Mezi automobily dnes Martin Prokop ztratil přes 40 minut a klesl z druhého na 15. místo průběžného pořadí.