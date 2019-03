Nad Zemí explodovala obří ohnivá koule. Výbuch byl desetkrát silnější než v Hirošimě

Když v srpnu 1945 svrhli Američané na Hirošimu atomovou bombu, její výbuch uvolnil energii odpovídající explozi asi 15 kilotun. Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) teď přinesl zprávu, že loni v prosinci v zemské atmosféře explodoval meteor, jehož energie výbuchu byla desetkrát větší. Vědci přitom mohutný třesk ani nezaznamenali.

Kosmické těleso vlétlo do atmosféry 18. prosince rychlostí 32 kilometrů za sekundu. Explodovalo ve 22:50 středoevropského času, uvedl vědecký server NewScientist. Meteor vybuchl ve výšce 25,6 kilometru nad Beringovým mořem u poloostrova Kamčatka, a to silou 173 kilotun. Šlo tak o druhou nejmohutnější explozi za posledních 30 let.

K dosud největšímu výbuchu došlo 15. února 2013 nad ruským městem Čeljabinsk. Třesk měl sílu asi 500 kilotun, někdy se uvádí dokonce 600 kilotun.

"Bylo to (exploze meteoru v prosinci - pozn. red.) 40 procent energie, která se uvolnila v Čeljabinsku," uvedla pro zpravodajský web BBC Kelly Fastová z NASA.

Podle Lindleyho Johnsona, který působí v NASA v oblasti obrany planety, nastane tak silný výbuch jako na konci minulého roku maximálně dvakrát nebo třikrát za 100 let.

Explozi ohnivé koule zachytily americké vojenské satelity. Spojené státy pak informaci předaly NASA.

Podle Johnsona se meteor prohnal relativně blízko kolem letecké trasy, kterou běžně létají komerční lety mezi Severní Amerikou a Asií. Odborníci se tak obrátili také na aerolinie s tím, jestli událost nepostřehly.

Výbuch z poloviny prosince podle vědců také opět upozornil na skutečnost, že se se Zemí mohou srazit větší objekty, aniž by o tom vědci dopředu získali informaci. To podle odborníků volá po nutnosti vynalézt kvalitnější zařízení, které by je zavčas detekovalo.

Úspěch si NASA slibuje od infračerveného teleskopu NeoCam (Near Earth Object Camera), na jehož vývoji už řadu let pracuje. Přístroj by měl být schopný objevit až desetkrát více blízkozemních objektů než dosud.

Meteor, nazývaný také jako padající hvězda, je světelný jev, který vzniká ve chvíli, kdy do zemské atmosféry vnikne malé kosmické těleso, takzvaný meteorit. Ten se poté rozžhaví na vysokou teplotu a vypaří se. Název meteorit pak označuje takový meteor, který v atmosféře neshoří celý a jeho zbytek dopadne až na zemský povrch.

