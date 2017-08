Na Merkelovou kvůli migraci podali Němci tisíc trestních oznámení. Prokuratura je ale odložila

před 1 hodinou

Berlín - Více než tisíc trestních oznámení podali od roku 2015 lidé na německou kancléřku Angelu Merkelovou kvůli jejímu postupu během migrační krize. S odvoláním na státní zastupitelství o tom informoval list Mannheimer Morgen. Všechna oznámení prokurátoři odložili jako bezdůvodná.

"Všechna trestní oznámení podaná na spolkovou kancléřku se ukázala být neopodstatněná," uvedla Frauke Köhlerová, mluvčí Spolkového státního zastupitelství, které sídlí v Karlsruhe a je zodpovědné za vyšetřování případů souvisejících s vnitřním i vnějším ohrožením státu. Trestní oznámení podaná na Merkelovou obsahovala z valné většiny návrh na zahájení jejího stíhání kvůli velezradě.

Podle listu Mannheimer Morgen pochází většina trestních oznámení z okruhu lidí blízkých straně Alternativa pro Německo (AfD), která je známá protiimigrační rétorikou. Na vrcholu uprchlické krize měla AfD v průzkumech veřejného mínění podporu až 14 procent, nyní by ji podpořilo podle různých anket od sedmi do deseti procent voličů. Po německých volbách 24. září ale její členové téměř jistě poprvé usednou ve Spolkovém sněmu.

Podle svých odpůrců se kancléřka Merkelová dopustila velezrady vstřícnou politikou vůči migrantům. V září 2015 se předsedkyně německé vlády a Křesťanskodemokratické unie (CDU) z humanitárních důvodů rozhodla přijmout běžence, kteří se dostali po takzvané balkánské stezce do Maďarska, kde jim ale úřady v další cestě do střední Evropy bránily. V roce 2015 do Německa nakonec přišlo celkem 890 tisíc uprchlíků. Od té doby ale Berlín přijal či v rámci EU podpořil některá opatření zpomalující příliv migrantů.