Merkelová si stojí za svým rozhodnutím přijímat uprchlíky. Je povýšenecká, prohraje, tvrdí Schulz

před 16 minutami

Německá kancléřka Angela Merkelová stojí za svým rozhodnutím přijímat uprchlíky. Připustila, že v jistou dobu nebyly hranice dostatečně kontrolovány, hájí však své rozhodnutí jako jediné správné z politického a humanitárního hlediska. Uvedla také, že bude nadále usilovat o spravedlivé přerozdělování migrantů v rámci Evropy. Kancléřčin protivník v nadcházejících volbách o ní v neděli prohlásil, že je povýšenecká a nemá žádný plán, jak řešit takzvanou aféru dieselgate.

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová v rozhovoru s nedělníkem Welt am Sonntag hájila své rozhodnutí přijmout v roce 2015 do Německa více než milion uprchlíků. Prohlásila, že svého postupu nelituje a že by všechna důležitá rozhodnutí z roku 2015 učinila znovu stejným způsobem.

"Byla to mimořádná situace a já jsem učinila rozhodnutí na základě toho, co jsem z politického a humanitárního hlediska považovala za správné," uvedla Merkelová v rozhovoru zveřejněném v nedělním vydání listu. Připustila nicméně, že Německo po určitou dobu nemělo dostatečnou kontrolu nad svými hranicemi.

Merkelová rovněž uvedla, že bude nadále usilovat o spravedlivé přerozdělování uprchlíků v rámci Evropy, protože Itálie a Řecko v důsledku své geografické polohy nesou na svých bedrech nepřiměřeně velkou zátěž uprchlické krize.

Odmítání migrantů některými státy ve střední Evropě je podle kancléřky v rozporu s duchem Evropy. "Překonáme to. Bude to vyžadovat čas a trpělivost, ale uspějeme," prohlásila.

Schulz tvrdě zaútočil

S blížícími volbami v Německu se také vyostřuje rétorika kancléřčiných soupeřů. Předseda německé SPD Martin Schulz o Merkelové prohlásil, že je povýšenecká a nemá žádný plán řešení problémů s dieselovými auty. "Stále více lidí, a to vidíte i na článcích v médiích, si všímá toho, jak povýšená je nyní paní Merkelová," nechal se slyšet šéf sociálních demokratů, který dosud v kampani na kancléřku takto přímo nezaútočil.

Schulz pro své tvrzení vidí několik důkazů. Jedním má být to, že Merkelová při cestách na volební kampaň často využívá armádní nebo policejní helikoptéru, její Křesťanskodemokratická unie ale za lety platí výrazně méně, než kolik ve skutečnosti stojí. Šéf SPD kritizoval také skutečnost, že volební kampaň CDU vede Peter Altmaier, který je zároveň šéfem kancléřství, nebo fakt, že vládní mluvčí Steffen Seibert za Merkelovou vyjednával podmínky její předvolební televizní debaty se Schulzem. Ta se uskuteční za týden.

I přes výraznou ztrátu SPD na konzervativní unii CDU/CSU v průzkumech veřejného mínění Schulz věří, že jeho strana může zářijové volby vyhrát. Téměř polovina voličů je podle něj stále nerozhodnutá.

CDU/CSU má v aktuálních průzkumech podporu kolem 39 procent voličů, sociální demokraté 22 až 24 procent.

Rozhodne volby postoj k automobilům?

Jak Schulz, tak Merkelová byli dnes dotazováni také na aktuální problémy německých automobilek. Merkelová zopakovala, že je třeba v dlouhodobém výhledu počítat s koncem spalovacích motorů, konkrétní rok ale neuvedla. "Nemá teď smysl lidi znejišťovat," podotkla. Schulz zatím o konci spalovacích motorů vůbec hovořit nechce.

Chce ale umožnit spotřebitelům, aby na automobilky, které manipulovaly s emisemi, mohli podávat hromadné žaloby. Merkelová podle něj takové snahy brzdí. Kancléřka poznamenala, že v principu není proti hromadným žalobám, současný návrh sociálnědemokratického ministra spravedlnosti Heika Maase ale podle ní není dobrý.

Otázky spojené s automobilovým průmyslem budou zřejmě v kampani hrát roli i nadále. Soustředí se na ně i další strany. Zelení se nechali slyšet, že nepůjdou po volbách do žádné koalice, která nebude stát na začátku konce éry spalovacích motorů. Bavorská CSU, která je sesterskou stranou CDU, zase prohlásila, že odmítá koalici, která by něco takového prosazovala.