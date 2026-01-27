„Musí respektovat manžela a být panna.“ Otec prodal v Německu dceru za 85 tisíc eur

Soud v Kolíně nad Rýnem vyšetřuje šokující případ. Podle vyšetřovatelů tam měl klan srbských Romů koupit mladou ženu z Makedonie za 85 tisíc eur (přes dva miliony korun). Prodat ji měl její vlastní otec, který ji předtím gangu popsal jako šikovnou zlodějku, píše německý deník Bild.
Romině bylo pouhých šestnáct let, když se musela přestěhovat do rodinné vily v německém Kolíně. Dívka se tam nuceně provdala za Leonarda, vnuka vůdce romského klanu ze Srbska. Po příjezdu jí vzali pas a mobilní telefon. Vycházet z vily směla jen s doprovodem.
Vše bylo právně ošetřeno přes smlouvu s názvem Manželské závazky. Úhledně vytištěný formulář obsahoval kolonku pro jméno a kupní cenu. Podmínkou také bylo, že dívka musí být v době sňatku panna, píše německý Bild.
Část peněz klan podle smlouvy zaplatil před svatbou. Druhou polovinu až po svatební noci. Ve smlouvě se totiž píše: „Zbývající částka bude předána v hotovosti, jakmile se ženich a nevěsta spolu vyspí.“
Dále podmínky ve smlouvě vyžadují, že manželka „musí respektovat a poslouchat svou tchyni, svého manžela a svého tchána“. Pokud ne, může kupující od smlouvy odstoupit, píše berlínský deník Berliner Kurier.
Srbský klan nutil dívku krást
Podle vyšetřovatelů nutila srbská rodina Rominu krást. Musela tím „vydělat“ zpět peníze, které za ni musel klan zaplatit. Policisté ji však chytili v roce 2021. Za krádeže ve výši 100 tisíc eur dostala tři roky vězení. Jestli se jí podařilo dostat ze spárů srbského klanu, není známo.
Obvinění z obchodu s lidmi je ovšem pouze část případu, který v tuto chvíli vyšetřuje kolínský soud. Srbský klan v čele s jejich vůdcem Draškem čelí obvinění ze založení zločinecké organizace, z krádeží a podvodů.
Vyšetřovatelé se na gang zaměřili už před pěti lety, když vtrhli do jejich vily a zabavili drahá auta, šperky a spoustu hotovosti. Při prohlídce našli také již zmíněnou manželskou smlouvu. Pokud se nařčení podaří prokázat, hrozí členům gangu desítky let vězení.
