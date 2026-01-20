Integrační experiment se změnil v noční můru. Studentky roky čelily násilí uprchlíků

Mělo jít o ukázkový projekt integrace. Podle svědectví studentů se však společné bydlení s uprchlíky v amsterdamském komplexu Stek Oost změnilo v prostředí plné strachu, sexuálních útoků a násilí, které úřady dlouhodobě ignorovaly.
Když byl v roce 2018 ve čtvrti Watergraafsmeer na východě Amsterdamu otevřen komplex Stek Oost, místní úřady ho prezentovaly jako ideální řešení bytové i uprchlické krize.
V jednom areálu mělo společně žít 125 studentů se 125 uprchlíky a podle deníku Daily Mail měli být dokonce motivováni k „párování“ do dvojic, což mělo migrantům pomoci rychleji se přizpůsobit životu v Nizozemsku.
Idylická představa amsterdamských úřadů se však pro místní studenty rychle proměnila v noční můru. Jak popsali v investigativním dokumentárním pořadu Zembla nizozemské veřejnoprávní televize BNNVARA, realita společného bydlení byla plná strachu, násilí a sexuálních útoků.
Studenti uvedli, že opakovaně čelili sexuálnímu obtěžování, fyzickým útokům, stalkingu, a dokonce tvrdili, že v objektu došlo i ke skupinovému znásilnění. Přestože opakovaně podávali stížnosti, podle jejich slov byli ze strany úřadů dlouhodobě přehlíženi.
Po znásilnění zůstal bydlet v komplexu
„Chtěl se učit holandsky, chtěl se vzdělávat. Chtěla jsem mu pomoct,“ popsala pro dokument dívka označená jako Amanda svou zkušenost s jedním ze syrských uprchlíků. Ten jí podle jejích slov opakovaně zval k sobě do pokoje. Nakonec svolila a souhlasila, že se s ním podívá na film.
Brzy se však v jeho přítomnosti začala cítit nepříjemně a chtěla odejít. Chlapec jí to však nedovolil, zadržel ji v pokoji a sexuálně ji napadl.
Přestože Amanda po incidentu v roce 2019 podala trestní oznámení, policie případ odložila kvůli nedostatku důkazů. Jen o šest měsíců později však další žena upozornila na stejného muže. Správcům komplexu sdělila, že se bojí o svou bezpečnost i o bezpečnost ostatních dívek.
Místní úřady však podle dokumentu tvrdily, že muže nebylo možné z komplexu vystěhovat. Stek Oost nakonec opustil až v březnu 2022, kdy byl formálně zatčen. Později byl odsouzen za znásilnění Amandy a další studentky a v roce 2024 dostal tříletý trest vězení.
Carolien de Heerová, předsedkyně městské části Amsterdam-Oost, k tomu uvedla, že je právně velmi složité podobné osoby z bytových domů vystěhovat.
„Vidíte nepřijatelné chování a lidé mají strach. Z právního hlediska to však nestačí k tomu, aby bylo možné někoho vystěhovat nebo mu nařídit povinnou péči. Neustále narážíte na stejné překážky,“ uvedla de Heerová.
Podobným případům komplex opakovaně čelí už od svého otevření. V roce 2022 nizozemská televize AT5 informovala, že jeden z uprchlíků byl obviněn ze šesti sexuálních napadení spáchaných mezi lety 2018 a 2021. Následně se s úřady dlouhodobě soudil poté, co se ho snažily přimět k opuštění zařízení.
Samotná společnost Stadgenoot chtěla Stek Oost uzavřít už v roce 2023, místní samospráva to však odmítla. Definitivně tak má být komplex uzavřen až v roce 2028, kdy vyprší smlouva na jeho provoz.
Na východě Austrálie opět zaútočil žralok. Počtvrté za dva dny
V australském státě Nový Jižní Wales dnes pokousal surfaře žralok, napsal zpravodajský web BBC s tím, že se jedná o čtvrtý útok žraloka na východním pobřeží Austrálie za posledních 48 hodin.
ŽIVĚRusko je připravené k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině, varoval Zelenskyj
Rusko se připravilo k dalšímu rozsáhlému útoku proti Ukrajině, varoval spoluobčany v pondělí večer v projevu na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. "V těchto dnech musíme být nadále velice ostražití, protože Rusko se připravilo na útok, na rozsáhlý útok, a čeká na okamžik, kdy tento úder zasadí," řekl Zelenskyj. Zdůraznil, že každý region musí být připraven pomoci lidem.
ŽIVĚEvropa se má soustředit na Ukrajinu, ne na Grónsko, vzkázal Trump a opět pohrozil cly
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své úsilí nedostal Nobelovu cenu. Evropě pak v pondělním rozhovoru vzkázal, že se má soustředit na válku Ruska s Ukrajinou, nikoliv na Grónsko. Zároveň podotkl, že naplní svou hrozbu zavedení dalších cel, pokud nebude dohoda o Grónsku.
Plíšková je zpět, v Austrálii slaví postup. Radují se i další tři české tenistky
Česká tenistka Karolína Plíšková postoupila při návratu po zranění do 2. kola Australian Open.
"Neuvěřitelný rok." Český talent letí vzhůru, klub NHL ho vidí jako beka číslo jedna
Hokejové St. Louis neprožívá v severoamerické NHL povedenou sezonu. Něco ale podprůměrné výkony a mizivé vyhlídky na play off částečně vyvažuje. Je to výkonnostní skok nadějného českého zadáka Adama Jiříčka.