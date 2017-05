"Nejdu s nikým za méně než 60 eur." Mnoho nezletilých migrantů se v Aténách živí prostitucí

před 44 minutami

Mezi uprchlíky z Blízkého východu, kteří začali do Evropy proudit před dvěma lety, byli a pořád jsou tisíce nezletilých mladíků bez doprovodu. Jsou bez peněz, nemají kde bydlet, a tak se protloukají, jak se dá. Mnozí z nich na své cestě do západní Evropy uvízli v řeckých Aténách. A na živobytí si vydělávají prostitucí.

Atény - Ahmadovi bylo jen patnáct, když se před dvěma lety vydal na dalekou cestu z afghánského Kandaháru do Evropy.

Je nejstarší ze sedmi sourozenců. Jeho otec prodal pozemek, aby mohl zaplatit dva tisíce eur (přes 50 tisíc korun) pašerákům.

Ahmad věřil, že se dostane do Velké Británie nebo Německa. Chtěl si tam najít práci a posílat peníze domů své rodině.

Místo toho ale uvízl v řeckých Aténách. "Mojí prací je poslední rok a půl mít sex za peníze," říká mladík reportérovi německého serveru Spiegel Online.

"Život je těžký a někdy nutí lidi dělat těžké věci," dodává.

Ahmad se dostal do Evropy jako mnoho dalších uprchlíků přes Řecko. Když mu v Aténách došly peníze, měl na výběr ze tří možností - prodávat drogy, přidat se k pašerákům nebo zkusit prostituci. Vybral si tu poslední.

Padesát eur za orální sex

Hubený sedmnáctiletý mladík v sepraných riflích, bílém tričku a džínové bundě se na první pohled nijak neliší od svých vrstevníků.

Stejně jako oni má v kapse telefon. V něm je ale bezpočet textovek od asi tuctu dospělých řeckých mužů, kterým říká "moji klienti".

Když mu telefon zazvoní, dozvídá se, že má další "kšeft". Za půl hodiny má být u stanice metra Eleonas, kde si ho vyzvedne jeden z klientů. S sebou Ahmad bere jiného mladíka, prý "učně". Ten má všechno pozorovat, aby se brzy sám mohl vydat na dráhu prostituta.

Když teenageři dorazí k metru, už tam na Ahmada čeká muž. Afghánský mladík nastoupí do jeho auta a zavře za sebou dveře. O čtvrt hodiny později je zase zpátky na ulici.

Úplně bez emocí reportérovi popisuje svůj "ceník služeb": 50 eur za orální sex, za běžný styk více - v závislosti na tom, kolik času to zabere.

Ahmad má jasný cíl, hodlá ušetřit pět tisíc eur. Tolik stojí falešný pas a letenka do Německa. Zatím má našetřeno jen 1500 eur. Něco stojí jídlo, oblečení a telefon. Každý měsíc navíc posílá dvě stě eur domů do Kandaháru.

Vše se soustředí kolem jednoho náměstí

Stejný osud jako Ahmada postihl mnoho dalších nezletilých migrantů z Afghánistánu, Pákistánu nebo Sýrie. Ti se soustřeďují na náměstí Victoria a v přilehlých parcích v centru řecké metropole.

Prostituce tady v srdci Atén existuje už dlouho. Situace se však podstatně zhoršila, když sem před dvěma lety začali ve velkém proudit uprchlíci z Blízkého východu.

Vše začne očním kontaktem, zdánlivě neškodným pozdravem nebo žádostí o cigaretu.

Sám reportér serveru Spiegel Online popisuje, jak na lavičce sedí starší muž a objímá kolem ramen mladého migranta. Další přecházejí náměstí a vyhlížejí si svou "kořist", případně rovnou na některé mladíky pokřikují.

"Starší muži jim nabízejí ubytování, jídlo, šaty. Uprchlíci ale chtějí peníze. Většinou potřebují sehnat peníze na nelegální cestu do střední Evropy," popsal americké stanici CNN sociální pracovník Tassos Smetopulos.

"Nemám na výběr"

Jedním z chlapců na náměstí Victoria je i sedmnáctiletý Alí z Afghánistánu. Přišel do Evropy, aby mohl studovat a časem si přivést svou matku.

Do Řecka přijel sám, měl u sebe 270 eur (sedm tisíc korun). Neměl ale kde bydlet a peníze mu brzy došly.

Teď je závislý na drogách a penězích od klientů. Jeho situace se zdá být bezvýchodná.

"Nedělám to proto, že by se mi to líbilo," vysvětluje Alí. "Kdybych dělal, co se mi líbí, chodil bych s holkou. Protože jsem ale bez peněz, nemám na výběr," dodává.

"Někteří (klienti) nabízejí tři eura, někteří 100, jiní 80. Já ale nejdu s nikým za méně než 60 eur," říká Alí.

Mladí migranti často slepě věří pašerákům, že za peníze se mohou nelegálně dostat do západní Evropy a požádat tam o azyl. Mnoho z nich ale skončí v Řecku.

"Je to šokující," říká sociální pracovník Smetopulos. "Pro klienty a pašeráky jsou jako čerstvé maso. Zoufalí lidé se dají snadno zneužívat."

Systém selhává

Řecké úřady, lidé z nevládních organizací i policie o tomto palčivém problému vědí. Nikdo však podle serveru Spiegel Online není ochotný nebo schopný s tím něco udělat.

A to navzdory tomu, že řečtí "klienti" tím porušují zákony.

Prostituce navíc nabývá obřích rozměrů i proto, že řecká ekonomika je v krizi a stát nemá prostředky, aby se o uprchlíky postaral.

Azylový proces je chaotický - jedna agentura často neví, co dělají ty ostatní. Právní předpisy jsou složité a pořád se mění.

"Mluvíme o dospívajících," upozorňuje Marleen Korthals Altesová z nevládní organizace Save the Children. "Nemají práci, nechodí do školy, nedostávají žádné peníze. Tato situace má obrovský dopad na jejich psychosociální stav," dodává.