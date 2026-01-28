Mexiko pozastaví dodávky ropy na Kubu. S tlakem USA to prý nemá žádnou spojitost

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová uvedla, že její vláda pozastavila dodávky ropy na Kubu. Odmítla však, že by tak učinila pod tlakem Spojených států.
Informovala o tom agentura AP. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle dřívějších zpráv médií zvažuje námořní blokádu Kuby, aby ostrovní zemi zcela odřízla od přísunu ropy a vynutila si změnu tamního režimu.
Trump vyzývá Mexiko, aby se distancovalo od kubánské vlády. Dříve tento měsíc vyzval Kubu, aby uzavřela dohodu s USA a vzkázal jí, že už nebude dostávat žádnou ropu ani peníze od Venezuely poté, co americká vojenská operace svrhla bývalého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Američtí představitelé však zatím veřejně po Mexiku nežádali, aby dodávky ropy zastavilo.
Úterní vyjádření Sheinbaumové ohledně dodávek ropy na Kubu je nejednoznačné, upozorňuje AP. „(Státní ropná společnost) Pemex činí rozhodnutí v rámci smluvního vztahu, který má s Kubou,“ řekla Sheinbaumová s tím, že „pozastavení je suverénní rozhodnutí a přijímá se tehdy, když je to nutné“.
Kuba je dlouhodobým protivníkem Washingtonu a čelí přísným ekonomickým sankcím. V prohlubující se energetické a hospodářské krizi se silně spoléhá na zahraniční pomoc a dodávky ropy od spojenců, jako jsou Mexiko, Rusko a dříve právě Venezuela. Mexiko se snaží vyvažovat svou dlouhodobou podporu kubánské vlády s tlakem ze strany Trumpa, aby se latinskoameričtí lídři podřídili jeho představám o americké dominanci na západní polokouli.
Sheinbaumová v úterý uvedla, že Mexiko bude i nadále projevovat solidaritu s Havanou. Neupřesnila ale, jakou konkrétní podporu Mexiko nabídne.
Mexiko samo čelí tlaku Washingtonu, když Trump pohrozil vojenskou akcí proti mexickým drogovým kartelům. Minulý týden Mexiko na naléhání Washingtonu předalo Spojeným státům desítky lidí podezřelých z členství v drogových kartelech. Sheinbaumová tehdy použila podobná vyjádření jako nyní v případě dodávek ropy na Kubu a uvedla, že vydání bylo „suverénní a autonomní“ rozhodnutí.
