Doživotí za "cynický sexuální zločin". Slavný konstruktér Madsen novinářku mučil, tělo hodil do moře

Slavný dánský vynálezce Peter Madsen zavraždil zvlášť surovým způsobem novinářku Kim Wallovou. Soudkyně jeho čin popsala jako "cynický sexuální zločin".

Kodaň - Dánský proces století končí. Slavný vynálezce a konstruktér ponorky Peter Madsen je vinný z toho, že brutálně zavraždil novinářku Kim Wallovou. Dánský soud ho poslal na doživotí, uvedla agentura AFP.

Zločinci v Dánsku odsouzení na doživotí si v průměru odsedí ve věznici 16 let, píší tiskové agentury. To ale nemusí být Madsenův případ, vzhledem k tomu, jak surová vražda loni otřásla celou zemí.

Novinářka Wallová přišla za Madsenem do jeho ponorky Nautilus, aby o něm napsala reportáž. Vyšetřovatelé zjistili, že pachatel na palubě ponorky reportérku spoutal. Pak ji mučil, dusil a bil.

Způsobil jí řezné rány a bodal do jejího těla. Po její smrti tělo rozřezal, zatížil kovem a hodil do moře.

Konstruktér verdikt u soudu přijal bez emocí, všímají si média. Jeho advokát později prohlásil, že se Madsen proti rozsudku odvolá. "Pachatel rozřezal tělo, aby se pokusil zakrýt důkazy," řekla soudkyně Anette Burkoeová.

"Jedná se o cynické, plánované sexuální zneužití a vraždu náhodně vybrané ženy, která v souvislosti se svou novinářskou prací vstoupila na palubu ponorky," konstatovala soudkyně.

Madsen vinu popíral. Své výpovědi ale několikrát změnil. Policisté v jeho počítači našli surová videa, která zobrazovala týrání žen. Konstruktér nejdříve tvrdil, že nejsou jeho. Později výpověď změnil s tím, že obsah mu umožňoval "cítit emoce a plakat". Pak se přiznal, že tělo rozřezal a hodil do moře. Ponorku pak nechal záměrně ztroskotat, sám se ale zachránil. Že by Wallovou zabil, však odmítal.

Pitva novinářky mimo jiné odhalila 14 poranění v oblasti genitálií oběti, což podle prokuratury svědčí o sexuální povaze činu.

Chladnokrevná vražda

Státní zastupitelství také upozornilo, že Madsen čin chladnokrevně naplánoval. Na palubu si mimo jiné vzal nástroje, které s sebou běžně nevozil - pilu, šroubováky a nože. Těmi údajně Wallovou před zavražděním mučil.

Při soudních přelíčeních, která trvala několik týdnů, zazněla svědectví, z nichž vyplývá, že sedmačtyřicetiletý Dán byl na jedné straně génius, ale na druhé bezcitný psychopat se zálibou ve fyzickém mučení žen.

Jen dva dny před vraždou Wallové si Madsen na internetu hledal slova stětí, dívka a agonie. V telefonu měl záznam o sledování videa, na kterém někdo spoutanou ženu vraždí pomalým podřezáváním hrdla.

Před soudem také zazněl text SMS, kterou Madsen krátce po činu poslal své manželce: "Vyrazil jsem na krátké dobrodružství s Nautilem, všechno je v pořádku. Pluji v nočním světle, nepotápím se. Obejmi za mě kočky."

Peter Madsen byl až do vraždy svým způsobem dánskou celebritou. Proslavilo ho zkonstruování přibližně čtyřicetitunového a 18 metrů dlouhého plavidla UC3 Nautilus. Vytvořil tak největší amatérsky postavenou ponorku na světě.

Kim Wallová studovala na pařížské Sorbonně, na Londýnské ekonomické škole (LSE) a na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde získala v roce 2013 magisterský titul v oboru žurnalistiky. Psala mimo jiné pro list The New York Times, The Guardian nebo pro časopis Time.

