Z obdivovaného vynálezce sadistické monstrum. Dánové soudí Petera Madsena kvůli vraždě novinářky

Peter Madsen byl technický inovátor a svým způsobem génius. Policejní vyšetřování ale naznačuje, že se mu líbilo fyzické týrání žen. Pokud soud rozhodne, že zavraždil novinářku Kim Wallovou, stráví za mřížemi nejméně 15 let.

Kodaň - Na Mezinárodní den žen začal v Kodani proces s mužem, jehož krutost vůči ženě šokovala nejen Dánsko a Skandinávii - proces s Peterem Madsenem.

Během 12 dní soud vyslechne sedmatřicet svědků, kteří by měli objasnit, co se stalo loni v noci z 10. na 11. srpna na palubě ponorky Nautilus u dánského pobřeží. Technický inovátor, bloger a do jisté míry dánská celebrita Madsen je obžalován z vraždy švédské novinářky Kim Wallové.

Je to proces, jaký Dánsko nepamatuje. Nejen proto, že obžalovaný je známá osobnost, dříve obdivovaná pro svoji technickou dovednost a vizionářství.

Madsenův čin jako by vystoupil přímo ze skandinávských temných detektivních thrillerů, například ze slavné knihy švédského spisovatele Stiega Larssona Muži, kteří nenávidí ženy.

Podle toho, co tvrdí státní zastupitelství, sedmačtyřicetiletý konstruktér miniponorky a malé vesmírné rakety Madsen ženy opravdu nenáviděl. A rád jim ubližoval.

Sadistický sexuální zločin

Novinářku Wallovou pozval loni v srpnu na palubu své miniponorky Nautilus-17, protože o něm a o jeho technických dovednostech chtěla napsat reportáž. Vyšetřování ale ukázalo, že Madsen měl jiné plány než se Švédkou rozmlouvat.

Vzal si s sebou pilu, šroubováky, nože, kusy železa a plastové pásky. Nic z toho přitom na palubě nepotřeboval.

Novinářku podle závěru policistů přivázal uvnitř ponorky za hlavu, nohy a ruce. Pak ji mučil zmíněnými předměty. Nožem ji čtrnáctkrát bodl do genitálií. Nakonec ji zavraždil podříznutím hrdla.

Dans le #Nautilus de #PeterMadsen, on sait aujourd'hui, avec exactitude, dans quelles conditions la journaliste #KimWall a perdu la vie... #Copenhague pic.twitter.com/GZdOk5wsuy — Le Nouveau Détective (@MagDetective) February 1, 2018

Tělo pak Madsen rozřezal a uložil do tašek s kusy železa, ty hodil do moře v zálivu Koge. Ponorku podle vyšetřovatelů potopil krátce předtím, než k němu přijeli záchranáři. Jeho verze, že Wallovou vysadil na břeh nebo že se nešťastně uhodila o poklop ponorky, moc dlouho nevydržely.

Potápěči postupně našli trup i končetiny patřící ženě. V Nautilu objevili další důkazy. Obžaloba kvalifikuje Madsenův čin jako sadistický sexuální zločin.

Opírá se také o fakt, že policisté našli v jeho počítači videa, na kterých jsou ženy trýzněné, vražděné setnutím hlavy nebo upalované zaživa. "Máme důvod se domnívat, že tato videa zobrazují skutečné vraždy," uvedli k tomu vyšetřovatelé.

Nic ojedinělého

Dánsko a Švédsko čeká, co sám Madsen u soudu k případu pronese. Ve čtvrtek pouze veškerá obvinění odmítl.

"Co přesně se uvnitř Nautilu stalo, to ví jen Madsen sám," píše německý deník Die Welt.

Předběžně se očekává, že kodaňský soud vynese rozsudek 25. dubna. Pokud rozhodne, že Madsen je vinen, hrozí mu doživotí. To znamená, že stráví za mřížemi minimálně 15 let bez možnosti požádat o propuštění.

V Dánsku podnítil otřesný čin debatu o násilí na ženách. V zemi, která je všeobecně považována za jednu z nejprogresivnějších na světě v rovnosti pohlaví.

"Sexuálně motivovaná vražda ženy není tak ojedinělým jevem, jak by mnoho lidí v Dánsku chtělo věřit. Ponorka a moře dělají tento případ unikátním, ale zločin sám unikátní není," napsala v kodaňském deníku Politiken Flora Ghoshová, ředitelka rehabilitačního centra LivaRehab, které pomáhá obětem prostituce a sexuálního násilí.

"Osmasedmdesát procent žen, se kterými se setkávám v tomto centru, čelilo incestu nebo sexuálnímu útoku před patnáctým rokem svého života. Hlavním problémem je, že někteří lidé si myslí, že mohou jinou lidskou bytost vlastnit a dělat si s ní, co chtějí," dodala.

Podívejte se na videozáznam pořízený krátce po zmizení novinářky Kim Wallové: