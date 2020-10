Kvůli pandemii je v přírodě mnohem víc odpadků, říká organizátor akce Ukliďme Česko

V sobotu 19. září se konal Celosvětový úklidový den. Zúčastnily se ho miliony lidí ve 158 zemích planety. U nás se v rámci něj konala podzimní akce Ukliďme Česko. Zatímco ve světě šlo o třetí ročník, hromadný úklid v Česku se pořádá už šest let vždy na jaře a na podzim. "Koronavirus turistickou sezonu bohužel poznamenal," říká zakladatel spolku Ukliďme Česko Radek Janoušek.

Letošní léto Češi trávili převážně doma, projevilo se to nějak na množství odpadků v přírodě?

Koronavirus turistickou sezonu bohužel poznamenal. Jednak tím, že bylo venku v přírodě více lidí, což zkrátka znamená víc nepořádku. Ale také chodili na výlety do přírody i lidé, kteří to běžně nedělají a neumí se tam chovat. Od správců chráněných oblastí a parků víme, že letos příroda utrpěla opravdu hodně.

Kolik odpadu se nasbíralo a kolik se úklidu zúčastnilo lidí?

Letos se zúčastnilo přes 22 tisíc dobrovolníků a na více než sedmi stech místech v Česku se nasbíralo se asi 220 tun odpadu.

Znamená to, že je těch 220 nasbíraných tun odpadu rekordních?

To se nedá říct, protože letos jsme kvůli nouzovému stavu nemohli sbírat na jaře, jako to děláme jinak každý rok. Tím pádem letošek nemůžeme srovnávat s předchozími roky. Podzim bývá obecně slabší. U nás je zavedená tradice jarních úklidů - vždycky se uklízí na jaře.

Letos jsme měli dvojnásobek účastníků než při minulých podzimních úklidech, ale může to být tím, že na jaře se úklid nekonal.

Jak probíhá organizace tak velké akce? Jsou předem vytipovaná nejvíc znečištěná místa nebo může jít každý sbírat kam chce?

K tomu pomáhá aplikace Zmapuj to, kterou provozujeme už asi deset let. Slouží k mapování černých skládek a obecně nepořádku. Jinak je úklid v režii místních organizátorů, protože ti nejlépe vědí, kde v jejich okolí se nepořádek nachází. Lidé, kteří chodí na procházky se psem nebo jezdí na kole a všimnou si nepořádku a mají potřebu ho uklidit, se můžou jednoduše zaregistrovat na našem webu. Tam dostanou návod, jak tu akci uspořádat. My na základě registrace poskytneme pytle a rukavice pro dobrovolníky.

Zatímco ve světě se organizovaně uklízí od roku 2018, Ukliďme Česko pořádá úklidy už šest let. Co vás k založení spolku a organizování takové akce vlastně vedlo?

Vzniklo to od aplikace mapující černé skládky Zmapuj to. Lidé ji hojně využívali, přišlo nám přes tisíc nahlášených skládek, ale ne vždycky bylo v našich silách je zlikvidovat. Nahlašovali jsme je místním úřadům. Ale lidé pak volali nám a ptali se, proč se neuklidily. Ze začátku jsem jim vysvětlovali, že ve dvou lidech asi neuklidíme celou Českou republiku. Ale pak jsme si řekli, proč to nezkusit a zorganizovali jsme první akci Ukliďme Česko.

Jak probíhala?

První rok byl zkouškou, co dokážeme. Věnovali jsme se ekologii a životnímu prostředí už delší dobu, ale tohle byla pro nás výzva a nová zkušenost. Byla v tom ohromná energie a také jsme měli štěstí na lidi, kteří nám pomáhali, ostatně jako i v dalších ročnících. Počtem účastníků nebyla až tak slavná. Jestli se dobře pamatuji, zúčastnilo jí se nějakých 6000 dobrovolníků, ale podařilo se akci mediálně hodně zviditelnit, byla to i pro média nová věc, neotřelá, inovativní i technicky díky propojení s mapováním černých skládek.

Hned v roce 2014 jste vyhráli soutěž E.ON Energy Globe a zúčastnili jste se i celosvětového finále. Pomohlo vám to? Jak takové finále vypadá?

Vítězství v E.ON Energy Globe nás hodně nakoplo a mediálně dál zviditelnilo, navíc E.ON nás i jako první podpořil finančně do dalšího ročníku úklidů. Ten první ročník jsme financovali z vlastních a velmi omezených zdrojů. Finále v Teheránu byl pro nás spíše výlet za odměnu, tam soutěžily projekty z úplně jiné kategorie, nicméně byla to zajímavá zkušenost.

Pozorujete za těch šest let nějakou změnu? Je odpadků míň? Naučili se lidé v přírodě chovat?

To není jednoduché říct. Letos bylo drobného nepořádku výrazně víc kvůli koronavirové sezoně. Na druhou stranu se nám už podařilo uklidit velké a letité černé skládky, kam se odpad vozil několik let i desetiletí. Pozitivní hlavně je, že už pak nevznikají nové. Protože když je někde hromada odpadků, člověk tam klidně něco přihodí. Ale málokdo má žaludek na to, aby založil novou skládku.

Přemýšlel jste někdy nad tím, co lidi vede k tomu házet odpadky v přírodě jen tak na zem?

Nad tím jsem přemýšlel a diskutoval o tom s mnoha různými lidmi už tolikrát. A pořád to ještě nechápu. Nevím, jak to někoho může vůbec napadnout. Zvlášť v dnešní době je to úplně nepochopitelné. Vždyť kontejnery jsou dneska na každém rohu a sběrná střediska fungují prakticky na všechno. To mi hlava nebere.

Ani víc odpadkových košů nepomůže, to už by musely být na každých dvaceti metrech. Za tím, že někdo upustí něco z ruky, je snad nepořádnost nebo hloupost, sám nevím. Nechápu, proč když někdo do lesa donese lahev s pitím a vypije ji, nedokáže už ji pak prázdnou odnést zase zpátky.

Dá se to podle vás lidi ještě naučit?

Ano, postupně se to mění. Děti jsou k tomu vedené od školky. I našeho Ukliďme Česko se účastní školy. Myslím, že povědomí o ekologii je větší.