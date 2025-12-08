Město je pod palbou a lidé kupují byty, říká fotograf. Důvody Ukrajinců jsou nečekané

Fronta se už podle jeho slov nepříjemně přiblížila k městu, kde už agresoři zabíjejí kamikadze FPV drony, sebevražednými Šáhidy a klouzavými bombami. Přesto ve Slovjansku stále zůstává poměrně hodně civilistů. Infrastruktura nějakým způsobem funguje, obchody jsou podle fotografa plné.
"Velké řetězce odešly, zůstávají ty menší, které napálily ceny až o 30 procent vyšší než v Kyjevě," popisuje fotograf v pořadu Terezy Engelové. Krupař, který se pracovně pohyboval především mezi vojáky, tvrdí, že si lidé ve Slovjansku dokonce pořizují byty, protože ceny nemovitostí výrazně spadly. Lidé podstupují riziko i přesto, že Rusové zanechávají dobytá města většinou v ruinách.
"Vím o lidech, kteří přišli z Jampilu nebo Lymanu - měst, která jsou teď úplně rozbitá nebo okupovaná - a nechtějí jít nikam dál, protože jsou na Donbas zvyklí. Koupí si nějaký byt 2+1 ve Slavjansku, kde se dá nemovitost této velikosti pořídit v přepočtu za čtvrt milionu korun," popisuječeský fotograf v pořadu Spotlight jednu z motivací ke koupi bytu.
Od muže z realitní kanceláře se Krupař doslechl, že byty si kupují také Ukrajinci, kteří očekávají příchod Rusů. "Teď si koupím skoro zadarmo nemovitost, právnicky to bude ošetřené. Dočkám se ruské okupace, a pak tam budu vesele bydlet," tlumočil informaci z Ukrajiny Krupař.
On sám se ve Slovjansku s nikým takovým nebavil. Podle jeho ukrajinských přátel ale těch, kteří čekají na Rusy, není málo. "Samozřejmě asi žádný průzkum neexistuje a otevřeně se k tomu nikdo nehlásí. Nicméně vím, že ve Slovjansku probíhají třeba soudy s lidmi, kteří Rusům udávali pozice ukrajinské armády a šířili kremelskou propagandu," dodává Krupař.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:19 Jaké jsou pro Stanislava Krupaře, který tráví velkou část roku na Ukrajině, návraty do Česka? Neobává se mentální pasti, že život ve válce je opravdovější? Je běžné si na Donbase vypínat varování před útoky?
05:19-10:28 Jak dnes vypadá Slovjansk? Proč tam lidé stále zůstávají? Proč si někdo kupuje byty v místě, kam se může během pár měsíců posunout frontová linie?
10:28-16:31 Kolik obyvatel Donbasu a Slovjansku by se rádo ocitlo pod ruskou okupací a proč? Jak korupční kauzy ovlivnily veřejné mínění a důvěru Ukrajinců v prezidenta?
16:31-20:40 Je v současné situaci na Ukrajině někdo, kdo by dokázal proti korupci skutečně zakročit? Jak válka mění lidi, za kterými se Krupař opakovaně vrací? Mají Ukrajinci pochopení pro dezertéry?
20:40-27:00 Platí si lidé za možnost vyhnout se službě v armádě? Co hrozí vojákovi, který jednotku nedovoleně opustí? Jak na vojáky působí, že klíčovou zbraní jsou nyní drony, před nimiž se dá těžko schovat?
27:00-31:01 Považovali někdy místní Krupaře za bezpečnostní riziko? Jak předchází tomu, aby jeho práce někoho ohrozila? A co ho na práci válečného fotografa stále přitahuje?
31:01-36:22 Zajímá dnes ještě lidi válečná fotografie? Proměňuje se novinářská práce v konfliktech? Co bude v nejbližší době rozhodující pro další vývoj války na Ukrajině?
36:22-38:10 Předpokládají Ukrajinci, že je Západ a spojenci nakonec zradí? Vkládají Ukrajinci stále naděje do Evropy? Plánuje se Krupař na Ukrajinu znovu vrátit?