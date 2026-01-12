Určitý typ stresu děti posiluje. Za psychologem bych poslal rodiče, říká lékař Pirk

„Děti, kterým umetáme cestičku, se pak nejsou schopné adaptovat na vnější prostředí a po skončení školní docházky, kdy se dostanou do normálního života, mají jeden stres za druhým,“ říká senátor a kardiochirurg Jan Pirk. Zvýšený výskyt psychických problémů u dětí podle něj pramení právě z tohoto přístupu.
Podle senátora Pirka by měli za psychology docházet spíš rodiče a naučit se, jak dětem dopřát tzv. eustres, tedy pozitivní stres. V pořadu Spotlight Terezy Engelové vysvětluje, co tím myslí.
Gymnaziální učitel tělocviku a chemie Adam Škapa souhlasí s tím, že existuje určitý typ stresu, který studenty a žáky posiluje. Na druhou stranu ale upozorňuje, že děti jsou ve školách vystaveny i naprosto zbytečnému stresu – například přijímacím zkouškám na střední školy nebo maturitám. Ty posilují negativní stres, který děti ničí.
Podle obou je řešením pohyb a sport, který děti posiluje v odolnosti, ale i ke tmelení kolektivu. Podle Jana Pirka by se Česko mělo inspirovat v zahraničí a přidat do osnov povinné hodiny tělesné výchovy. Podle Škapy je to ale zbytečné.
„Osobně si myslím, že tělocvikář má dnes ty dvě hodiny týdně hlavně na to, aby děti pohybem motivoval – aby dostal do hry ty nejslabší a spojil špičkové studenty s těmi nejslabšími.“
Ve Spotlightu se ale shodují, že velkým problémem je v Česku stoupající obezita u dětí, a to především na venkově. Podle senátora Pirka by to měl řešit stát zvýšením rozpočtu na sportování dětí a mládeže na úkor vrcholového sportu. „Ve Francii z rozpočtu na sport jdou dvě třetiny na sportování mládeže a jenom třetina na vrcholový sport. A u nás je to obráceně.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–05:00 Může být stres pozitivní? Co je to eustres? Je na prvním stupni vhodnější slovní hodnocení žáků?
05:00–11:08 Jsou dnešní děti méně odolné? Jak předcházet tomu, že děti stres nezvládají a jak řešit problémy, které z toho pramení?
11:08–15:26 Jsou problém uvolněné hranice od rodičů? Zasahují dnes rodiče častěji do pravomocí škol a umetají dětem cestu příliš?
15:26–20:57 Jak dnes děti učit pracovat s neúspěchem a zvládáním frustrace? Nejsou děti čím dál víc samy? Dá se dnes dětem dát stejná volnost jako v minulosti?
20:57–25:18 Co může dělat stát, když rodiče nemají peníze na kroužky? Má se veřejná podpora sportu přesunout víc k mládeži než k profesionálním svazům a vrcholovému sportu?
25:18–30:51 Nejsou žebříčky a propagace nejlepších demotivující pro ostatní? Je ve školách málo tělesné výchovy?
30:51–37:21 Neměly by pohybové aktivity probíhat častěji i na úkor jiných předmětů? Proč by se děti měly více hýbat? Nepůsobí důraz na výkon a „tvrdou práci“ spíš negativně?