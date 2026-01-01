Církev často dává odpovědi, na které se nikdo neptá, konstatuje mnich Petr Glogar

Klášter bosých karmelitánů Fortna jsme otevřeli pro veřejnost jako nízkoprahový prostor, kam může člověk přijít takzvaně z ulice, říká mnich a terapeut Jan Glogar. A dodává, že jde o místo s úžasným geniem loci, kde je úzdravné i jen tak pobýt.
Dnes je podle něj člověk velmi citlivý a církev tuto příležitost „prokaučovala“. Pořád přicházíme s tím, že my víme, jak to je – od lidského života až po Pána Boha. A máme za to, že na to máme nějaký patent. „Často dáváme odpovědi na otázky, na které se nikdo neptá,“ konstatuje s tím, že ve Fortně je návštěvníkům ponechána možnost se ptát.
Host Terezy Engelové radí vzít si každý večer zápisník a zapsat si tři věci, které mu ten den udělaly radost. Je podle něj ale potřeba doplnit i dovětek o tom, co to znamená.
Když to člověk dělá celý rok, může si na Silvestra připomenout, co krásného, důležitého a dobrého se stalo. „Je to taková galerie těch našich dobrých věcí. (…) A najednou zjistíte, že jste člověkem, který je bohatý.“
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–07:00 Dává si terapeut Petr Glogar novoroční předsevzetí? Je člověku přirozenější vstupovat do nového období spíš s optimismem, nebo s obavami a úzkostí? O čem je seminář Nový k-rok?
07:00–12:41 Jak se lze naučit nechat čas plynout? Jak pracovat s tlakem na výkon a očekáváními? Jaký je vztah mezi psychoterapií a spiritualitou?
12:41–18:31 Co nabízí otevřený klášter bosých karmelitánů Fortna? Liší se to, s čím lidé přicházejí za Glogarem jako za knězem a jako za psychoterapeutem?
18:31–25:06 Jak vypadá rituál přechodu ke zralosti? Je křehkost problém mladé generace? Je pro starší generaci těžší si selhání připustit a mluvit o něm?
25:06–30:50 Co udělá umělá inteligence s partnerskými a mezilidskými vztahy? Dá se odolnost trénovat?
30:50–35:58 Jak nesklouznout k ignorantství? Co doporučit lidem, aby vstoupili do nového roku s pozitivním naladěním?