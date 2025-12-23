Rukavice od hrobu hrdiny nám pomohla vyhrát bronz, říká šermíř Beran

Šermíř Jiří Beran vybojoval ve svých 42 letech jako nejstarší člen české olympijské výpravy medaili, se svými týmovými kolegy přivezl z Paříže bronz. Kromě profesionálního sportu se věnuje i osvětě.
Každá porážka vede k nějakému vítězství, které nakonec přijde, tvrdí. „Vždycky říkám dětem, že když něco dělají poctivě, s láskou a pravidelně, tak ten úspěch přijde. Buď dřív, nebo později.“
Před účastí na hrách v Paříži Beran navštívil hrob Viléma Goppolda z Lobsdorfu, který v roce 1908 vybojoval pro Čechy první medaili v šermu. Zpustlé místo posledního odpočinku se nakonec rozhodl adoptovat a o hrob se postarat.
Rukavici, kterou čistil Goppoldův hrob, si s sebou odvezl na olympiádu a právě v ní nakonec vyšermoval bronz:„V jeden moment, kdy Francouzi začali dotahovat a otáčet ten zápas, tak my vždycky říkáme, že je potřeba něco udělat – aspoň si přesednout nebo se zvednout, otočit židli…“ Měl jsem tam tu rukavici, tak jsem si ji vzal, uzavírá.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:20 Jak vznikala kniha o životě Jiřího Berana a jaké pro něj bylo „bilancovat“ ještě před padesátkou? Proč u něj přišel olympijský úspěch až po 33 letech šermířské cesty? Co mu dal v životě sport?
06:20-11:39 Proč je pro něj důležité mít rodinné vzory? Proč mezi sporty u Berana nakonec zvítězil šerm? Za jakých podmínek funguje vztah „rodič–trenér“?
11:39-16:51 Co má mít dobrý trenér? Je náročnější na psychiku být outsider nebo favorit? Vadilo Beranovi, že ho všichni označovali za nejstaršího šermíře olympiády?
16:51-22:21 V čem byla jeho příprava na olympiádu jiná po čtyřicítce než ve dvaceti? Jak vrcholový sport dlouhodobě „devastuje“ tělo?
22:21-27:08 Proč před Paříží vyhledal hrob Viléma Goppolda z Lobsdorfu? Má před zápasy své rituály?
27:08-33:52 Bylo zpívání Marseillaisy domácím publikem za hranou fair play? Je fair play vrozená hodnota, nebo se jí dá naučit?
33:52-37:30 Co hlavního si děti odnáší z projektu „Šerm dětem“? Jak slaví Vánoce? Má po olympiádě ještě nějaký velký nesplněný sen nebo plán?