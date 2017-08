Kdo prodal Severní Koreji raketové motory? Pozornost se upírá na Ukrajinu, možností je ale víc

před 27 minutami

Nové balistické střely by podle některých odhadů mohly zasáhnout i americký kontinent nebo většinu Evropy. | Foto: Reuters

Kyjev se brání podezření, že by Severní Korea mohla nakoupit motory ke svým nejnovějším raketám právě na Ukrajině. Podle ředitele Státní kosmické agentury byly všechny motory svého druhu hned po vyrobení prodány do Ruska. Někteří bezpečnostní analytici upozorňují i na jiné možnosti, jak se Severní Korea mohla dostat k vojenské technice. Ve hře je kopírování výrobních plánů, ale i teorie, že KLDR pracuje s technologiemi íránské výroby.

Kyjev - Ukrajina už několik dní čelí vážnému podezření. Její bezpečnostní orgány se zabývají obviněním, že Severní Korea vyvezla z ukrajinského území motory, které nyní používá ve svých raketách. K vyšetřování případu vyzval sám prezident Petro Porošenko, který podíl Kyjeva odmítá.

"Jsem přesvědčený, že se potvrdí naprostá smyšlenost všech zmínek o 'ukrajinské stopě' v příběhu severokorejských balistických střel," napsal prezident Porošenko na svém Facebooku.

Na možnost, že by severokorejské rakety mohly fungovat díky ukrajinským motorům, upozornila několikastránková analýza Michaela Ellemana, raketového experta britského Mezinárodního institutu pro strategická studia (IISS).

Ellemanova studie sice jednoznačně netvrdí, že ukrajinští technici prodali raketové motory přímo severokorejské armádě, ale naznačuje to jako jednu z možností.

Motory prodané do Ruska

Naopak řada významných ukrajinských osobností už nyní tvrdí, že Ukrajina nemůže mít s dodávkou motorů nic společného. Mnoho z nich hledá viníka v Rusku.

"Továrna Južmaš vyráběla tyto motory do roku 2001 na zakázku moskevské firmy Energomaš," prohlásil ředitel ukrajinské Státní kosmické agentury Jurij Radčenko na oficiálních stránkách agentury.

Ruská firma si podle Radčenka objednala ukrajinské motory pro kosmické rakety Cyklon 2 a Cyklon 3. Všechny pak nechala převézt z Ukrajiny na území Ruské federace.

Další motory už ukrajinská firma údajně nevyrobila. Podle mnoha ukrajinských politiků a firem se tedy motory mohly přepravit do KLDR pouze z Ruska, kde byly uskladněné.

Možná, že stačilo okopírovat plány

Kromě teorie, že motory do Severní Koreje doputovaly z Ruska, se objevuje i podezření, že severokorejská armáda získala pouhé informace o výrobě ukrajinských motorů a vyrobila si je sama.

Svědčily by o tom i dva případy z let 2012 a 2015. Podle vládních zdrojů ukrajinského listu The Kyiv Post se v těchto letech někdo pokusil získat citlivé dokumenty firmy Južmaš.

V roce 2015 byli dokonce zadrženi dva severokorejští diplomaté z Běloruska, kteří se pokusili vyfotografovat konstrukční plány raketových motorů.

Narážky na Írán

Používá ale Severní Korea skutečně motory, které vznikly podle těch ukrajinských? Někteří analytici o tom vážně pochybují.

Joshua Pollack z výzkumného institutu v Kalifornii se přiklání k názoru, že KLDR při vývoji motorů spolupracovala s Íránem. Ten totiž v minulých letech vyvíjel stejný druh technologií, jakým se letos pochlubila i Severní Korea.

K podobným závěrům docházejí i nejmenované zdroje agentury Reuters a časopisu The Diplomat.

Ukrajinské motory se navíc podle Pollacka nehodí do raket, které vyletěly k nebi při severokorejských testech.

"Testované rakety používají menší motor a po stranách mají připevněné ještě čtyři menší řídící motory," řekl Pollack pro Rádio Svobodná Evropa.

Napětí před návštěvou

Podezření, že ukrajinská firma spolupracovala se Severní Koreou, se objevilo v ožehavé chvíli. Na Ukrajinu se totiž chystá americký ministr obrany James Mattis a měl by zde jednat o dodávce zbraní, které by Ukrajina mohla využít v bojích na Donbasu.

Ukrajina se tedy snaží "očistit" co možná nejrychleji. Prezident Porošenko se nechal slyšet, že vyšetřování ukrajinské firmy proběhne do konce tohoto týdne. Na svém facebookovém profilu prohlásil, že všechny pochyby by brzy měly být vyvráceny.

Vyšetřování se účastní ukrajinské bezpečnostní orgány i komise zaměřená na vývoz za státní hranice. Spolupracovat by měla i ukrajinská firma Južmaš.

Americký bezpečnostní poradce Michael Carpenter ale podotkl, že vyšetřování nebude mít valnou váhu, pokud se do něj zapojí jen samotní Ukrajinci a žádní zahraniční odborníci. Řekl to rozhlasové stanici Hlas Ameriky.