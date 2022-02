Vlivný poradce se mstí Johnsonovi. Je mou povinností ho odstranit, říká Cummings

Dovedli Spojené království k brexitu, pak vyhráli rekordní počet křesel pro britské konzervativce. Přesto jsou teď premiér Boris Johnson a jeho bývalý poradce Dominic Cummings úhlavními nepřáteli. Cummings se otevřeně snaží dostat Johnsona z Downing Street a podle některých je právě on hlavním zdrojem informací o nepovolených večírcích, které v posledních dnech Johnsonovi přitížily.

"Je to nepříjemná, ale nezbytná práce, trochu jako oprava odtokových trubek," řekl Cummings v narážce na "odstranění" Johnsona v rozhovoru pro americký New York Magazine. Přitom právě Cummings současnému britskému premiérovi pomohl vyhrát poslední parlamentní volby a následně pro něj pracoval přímo v Downing Street 10.

O rok později, v listopadu 2020, ale premiérovo sídlo opouštěl se svými věcmi v krabici. Údajně se nepohodl hlavně s Johnsonovou třetí ženou Carrie.

Na rozdíl od většiny politiků a poradců kolem premiéra Johnsona pochází Cummings ze střední třídy. Vyrůstal na severu Anglie v Durhamu, jeho otec pracoval na ropných plošinách a později se přesunul do zemědělství. Cummings studoval moderní dějiny a starověk na Oxfordu a skončil s červeným diplomem.

Promoval v roce 1994 a na radu svého učitele historie Normana Stonea odjel do Ruska. Tam se mimo jiné pokoušel podnikat a spoluzaložil leteckou společnost, než musel ze země odejít. Vrátil se tedy do Anglie, kde pomáhal s kampaní proti zavedení eura. A právě tehdy se poprvé seznámil s britskou politikou zblízka. Krátce spolupracoval s tehdejším šéfem konzervativců Iainem Duncanem Smithem, který ho nakonec propustil.

V roce 2004 vedl kampaň proti vytvoření národního parlamentu na severu Anglie, která byla podle stanice BBC malou zkouškou před referendem o brexitu. Pak se ale Cummings na několik let stáhl z veřejného života. Údajně pobýval na statku svého otce a četl knihy o historii a vědě, aby lépe pochopil světové dění.

Znovu se objevil na scéně v roce 2007 jako poradce Michaela Govea, který se o tři roky později stal ministrem školství. Nakonec ale i tady skončil, ačkoliv si prý oba muži dobře rozuměli.

Odchod z EU

S Borisem Johnsonem začal blízce spolupracovat až během referenda o brexitu. Zatímco Johnson byl podle britského tisku zábavný a výřečný a vyhledával mediální pozornost, Cummings byl vynikající analytik a stratég. Právě on stál za chytlavými slogany jako "Získejme zpět kontrolu". Jeho vedení kampaně za odchod z Evropské unie ukazuje i hraný film Brexit, kde Cummingse ztvárnil Benedict Cumberbatch.

Po vyhraném referendu a neúspěchu tehdejší premiérky Theresy Mayové pomohl Johnsonovi vytvořit politický program i kampaň, která získala konzervativcům ve volbách v roce 2019 hlasy i některých dlouhodobých voličů levice.

Cummings nikdy nebyl členem žádné politické strany, ačkoliv s řadou konzervativců blízce spolupracoval. Není oblíben ani mezi labouristy. Jeho postupy přijdou řadě politiků neetické, uvádí New York Magazine. Například využití tvrzení, že se Turecko údajně stane členem EU, čímž zmobilizoval i rasistické voliče. Nebo fakt, že doporučil rozpustit britský parlament, aby tak protlačil dohodu o brexitu.

Cummings je navíc velmi přímý. Bývalého ministra pro brexit Davida Davise označil za líného a hloupého. Bývalý premiér David Cameron zase o Cummingsovi řekl, že je "kariérní psychopat".

On sám tvrdí, že je ze současné politiky rozčarovaný, protože mladí talentovaní lidé s ní nechtějí mít nic společného. "Když s nimi mluvíte, stále častěji slyšíte: Politika je na h**no, vláda je na h**no, nechceme s tím mít nic společného, pracují tam šašci, nic se nevytváří." A ačkoliv takový názor je podle něj katastrofální, souhlasí s ním, uvedl pro New York Magazine.

Nelíbí se mu také, že politici, obzvlášť jeho bývalý přítel Boris Johnson, tolik vyhledávají pozornost médií místo toho, aby se soustředili na skutečnou změnu. "V lednu 2020 jsem s Borisem seděl v čísle 10 (sídlo vlády, pozn. red.) a ten kr***n jen pořád mlel: 'Bude Big Ben zvonit pro brexit 31. ledna?' Pořád to dokola opakoval," popsal Cummings jednání o brexitu.

Není to král

Nejen tyto Cummingsovy věty ukazují, že stejně jako u předchozích politiků ani přátelství se současným premiérem nevydrželo dlouho. Johnsonova manželka Carrie podle Cummingse chtěla, aby se její muž dál soustředil na mediální výstupy. Nepomohlo ani Cummingsovo porušení protikoronavirových pravidel, kdy několik dní po začátku celostátní karantény cestoval se čtyřletým synem a nemocnou manželkou napříč Anglií.

A tak po mnoha dalších neshodách premiéra opustil. Podle bulvárního deníku Daily Mail se ten večer na Downing Street oslavovalo a hrála hudba od kapely ABBA.

Padesátiletý Cummings, otec jednoho dítěte, ale nezapomíná. Založil si blog, kde kritizuje britského premiéra a popisuje, co všechno udělal během pandemie špatně a jaká rozhodnutí údajně stála mnoho lidí život.

Média navíc spekulují, že právě on je záhadným zdrojem některých informací, které v současnosti Johnsonovi přitěžují. Premiér čelí skandálu kvůli večírkům, které pořádalo jeho okolí v době, kdy byly podobné akce zakázané kvůli koronaviru. Přitom sám Cummings opatření v minulosti porušil, tehdy se ho ale Johnson zastal.

Obliba bývalého vlivného poradce teď mezi některými politiky opět stoupá, podle stanice BBC je ale nepravděpodobné, že by se mu v budoucnu podařilo opět získat místo u některého z Johnsonových kritiků. Stále má totiž odpor k poslancům i většině politiků. A nejprve se chce zbavit Johnsona za každou cenu.

"Víte, co mi jednou řekl? 'Jsem král, do p**ele, a můžu si dělat, co chci,'" popisuje chování svého bývalého šéfa. "To není v pořádku. Není král a nemůže si dělat, co chce. Když si uvědomíte, že někdo takhle funguje, je vaší povinností se ho zbavit, a ne ho podporovat."

