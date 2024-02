Griselda Blancová v době svého mládí, Kolumbie, rok 1968

Griselda Blancová se narodila v únoru 1943 v severokolumbijském městě Cartagena do chudé rodiny. Od tří let vyrůstala v Medellínu, v té době centru narkomafie. Griselda tu žila ve slumu a od dětství kradla. Do kriminální činnosti se zapojila ještě, než jí bylo 10 let. Snímek z roku 1968 z jejího mládí.