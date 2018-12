před 3 hodinami

Je to rovné čtvrtstoletí, co zemřel nekorunovaný drogový král, kolumbijský narkoterorista Pablo Escobar. Jeho život ukončila 2. prosince 1993 kulka, která ho dostihla při přestřelce s policií na střeše jednoho z domů v jeho milovaném Medellínu. Dodnes se vedou spekulace, kdo ho zastřelil. Byla to policie, odstřelovač, nebo se snad zabil sám?