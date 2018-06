Merkelová v ohrožení kvůli uprchlíkům. Kancléřku potápí migrace, musí potlačit vzpurné Bavory

Sesterskými stranami CDU a CSU hýbe velký spor o přijímání migrantů.

Berlín - Asi nejvážnější krize za posledních několik desetiletí vypukla mezi dvěma sesterskými stranami v Německu, celoněmeckou Křesťanskou demokracií (CDU) a bavorskými Křesťanskými sociály (CSU).

Důvodem je spor o přijímání migrantů. Kvůli němu hrozí až pád složitě dojednané vládní koalice CDU, CSU a sociálních demokratů (SPD). Ve hře je i konec kancléřky Angely Merkelové.

Wir müssen endlich unsere Grenzen wirksam sichern. Dazu gehört natürlich die Zurückweisung. Der Asyltourismus muss beendet werden. Deutschland darf nicht endlos auf Europa warten, sondern muss selbstständig handeln. — Markus Söder (@Markus_Soeder) June 14, 2018

Celá politická debata zahrnovala i výjimečné přerušení zasedání Bundestagu a odehrává se na pozadí několika případů, jež ukazují dosavadní chyby německé migrační politiky: od korupční aféry na migračním úřadu v Brémách až po vraždu dívky běžencem, který měl být už dávno předtím vyhoštěn.

Dosavadní vstřícný pohled většiny Němců na migraci také prochází zásadní proměnou. Podle průzkumu televize ZDF z minulého týdne je sice 64 procent Němců spokojeno s tím, jak kancléřka Merkelová vykonává svoji funkci, ale 53 procent lidí tvrdí, že příliv uprchlíků nezvládla.

Růst protimigrační AfD

Šéf CSU Horst Seehofer, který je spolkovým ministrem vnitra a jehož strana bude doma těžce obhajovat své pozice v říjnových zemských volbách, navrhl plán, jak čelit neustávajícímu přílivu migrantů. CSU už dříve kritizovala rozhodnutí kancléřky otevřít hranice uprchlíkům - kvůli této otázce přichází o hlasy, které se přelévají hlavně k nacionalistické Alternativě pro Německo (AfD).

Plné obnovení hraničních kontrol, který by nový plán vyžadoval, by u bavorských konzervativců bylo vítaným krokem, jenž by umožnil čelit právě růstu popularity AfD. Ta je nyní nejsilnější německou opoziční stranou.

Spor mezi poslanci CSU a CDU ve federálním parlamentu do čtvrtečního pozdního večera řešily stranické špičky. Týká se zejména jednoho ze 63 bodů Seehoferova "master plánu", jak bojovat proti migraci. Německá policie by měla podle něj právo vracet uprchlíky z hranic, pokud už požádali o azyl v jiné členské zemi Evropské unie.

Jedná se o nápad, který naprosto mění dosavadní logiku a politiku, s níž Angela Merkelová přistupovala k řešení migrační krize. A zároveň je to rána pro partnery v Evropské unii.

Spor se vyhrotil do té míry, že se v Berlíně i v Mnichově začalo hovořit o hlasování o důvěře vládě, a tudíž o možném pádu kancléřky Merkelové, která by ztratila podporu poslanců CSU. "Dokonce i Zelení, kteří by jako opoziční strana měli mít zájem na selhání koalice, uvedli, že jsou hluboce znepokojeni stabilitou vlády," ironizoval v popisu situace týdeník Der Spiegel.

Nemůžeme čekat na Evropu

CSU má důvod být nervózní, svoji podporu v Bavorsku ztrácí. Dosud měla nadpoloviční většinu, podle posledních průzkumů ale klesá ke 40 procentům. Popularita AfD v této spolkové zemi naopak vzrostla ke 14 procentům.

CSU se tváří, že je připravena plán prosadit i proti vůli kancléřky. "Azylová turistika musí skončit. Německo nemůže donekonečna čekat na Evropu, musí jednat nezávisle," tweetoval Markus Söder, který letos v březnu nahradil v křesla bavorského premiéra Seehofera.

Na federální úrovni je CSU klíčovým partnerem. Bez podpory jejích poslanců by CDU a SPD neměli potřebnou většinu pro udržení stávající koalice. Jenže pádem vlády by si strana příliš nepomohla - ztratila by vliv na federální úrovni za cenu toho, že by se uzavřela ve své "pevnosti Bavorsko".

Naposledy se o revoltu vůči partnerům z CDU pokusil v roce 1976 legendární šéf CSU Franz-Josef Straus. "Rozhodnutí z listopadu 1976 o konci koaliční spolupráce strana změnila jen o několik týdnů později," připomíná deník Süddeutsche Zeitung.

Merkelová slíbila Seehoferovi to, co se nedaří vyřešit už tři roky: změnu evropského azylového systému. Do summitu EU za dva týdny chce vyjednat s jednotlivými státy EU dvoustranné smlouvy, které by vyjasnily způsob případné repatriace uprchlíků.

Špičky CDU a CSU se mají sejít v pondělí, aby Seehofera buď donutily plán upravit, nebo se domluvily na tom, že celou otázku odsunou na dobu až po summitu EU, který se má konat 28. a 29. června.

Podle některých komentátorů není spor CSU s Merkelovou tak horký, jak na první pohled vypadá. "CSU byla vždy pravicovější a populističtější než CDU a podobné hry obou sesterských stran jsou součástí folkloru spolkové republiky," domnívá se Ulrich Speck, analytik think-tanku German Marshall Fund. "Merkelová dokázala rozdíly vždy překonat a ani tentokrát to nebude jinak. Rozkol s CDU není v zájmu CSU," doplnil.

