Kupovali si migranti azyl? Uprchlický skandál v Německu bobtná, ochranu mohli získat i teroristé IS

Podle týdeníku Spiegel získal azyl i muž, který je podezřelý z válečných zločinů v Sýrii.

Berlín - Německem otřásl skandál s neoprávněným udělováním azylu na Spolkovém úřadu pro migraci a uprchlíky v Brémách. Šéfka zdejší pobočky a další její spolupracovníci jsou podezřelí, že některým migrantům prodávali azyl za peníze. Mezi podezřelými z korupce jsou i právníci a tlumočníci.

A problém je to zřejmě daleko závažnější, než se ještě před týdnem zdálo.

V parlamentu v úterý vystoupil se zprávou o porušení zákona ministr vnitra Horst Seehofer. Poslanci dokonce zvažují zřízení mimořádné vyšetřovací komise, která by se událostí v Brémách zabývala.

V letech 2013 až 2016 tamní pobočka udělila azyl přes 1200 cizincům, ačkoliv nesplňovali nároky a neprošli předepsanou procedurou. Podle týdeníku Der Spiegel se touto cestou usadili v Německu pravděpodobně i lidé s radikálně islamistickými názory nebo bývalí bojovníci Islámského státu.

Spiegel napsal, že podle jeho zdrojů dostal v Brémách azyl také muž, který je podezřelý z válečných zločinů v Sýrii. Další úspěšní žadatelé měli falešné doklady a přišli z území, které měl pod kontrolou Islámský stát.

Zásadní význam

Protikorupční policie už vyšetřuje všech 18 tisíc kladně vyřízených žádostí o azyl v Brémách od roku 2000. Zkontroluje i jiné pobočky, kde bylo nápadně vyšší procento udělené mezinárodní ochrany než jinde.

Pro Horsta Seehofera má kauza zásadní politický význam. Bývalý bavorský premiér vystupuje jako člověk, který chce snížit počet uprchlíků přicházejících do Německa a zároveň rychleji deportovat nelegální migranty nebo odmítnuté žadatele o azyl.

Pro jeho Křesťansko-sociální unii (CSU) na tom do určité míry závisí výsledek podzimních zemských voleb v Bavorsku. CSU chce uhájit dominantní pozici před protiuprchlickou a antiislámskou Alternativou pro Německo (AfD), která jí přebírá voliče.

AfD považuje události v Brémách za další důkaz selhání imigrační politiky kancléřky Angely Merkelové, která v roce 2015 nechala hranice otevřené pro běžence, a přišel jich tak téměř milion.

"Skandál nabývá stále větších rozměrů a ministr vnitra Seehofer nedělá dost pro to, aby se věci vyjasnily. Všechno, co se stalo, musí být viditelně položeno na stůl," uvedl poslanec za AfD Georg Pazderski.

Pro zřízení vyšetřovací komise jsou ale i sociální demokraté a Zelení.

Už se to nesmí opakovat

Část zaměstnanců Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky (BAMF) zveřejnila otevřený dopis v deníku Süddeutsche Zeitung. Vinu za chyby připisují vedení úřadu, včetně šéfky Jutty Cordtové.

Vedení podle signatářů dopisu naléhalo zejména v krizovém roce 2015 na co nejrychlejší vyřizování žádostí o azyl bez ohledu na to, že pracovníci, kteří to měli na starosti, byli přetíženi.

Kancléřka Angela Merkelová se zatím ke skandálu nevyjádřila. Už dříve ale uvedla, že rok 2015 byl mimořádný a tehdejší masivní příchod uprchlíků se už nesmí opakovat.

Na stranu úřadu a jeho více než sedmi tisíc pracovníků se v komentáři postavil list Die Tageszeitung.

"Měli bychom si vzpomenout , že v roce 2015 tehdejší ministr vnitra Thomas de Maziére naléhal na úředníky BAMF, aby zkrátili přijímací procedury pro lidi ze Somálska a Eritreje a pro jezídy z Iráku. Ale co je horší: povyk vypukne jen tehdy, když příliš mnoho lidí dostane azyl a ochranu," napsal deník.

Podívejte se na rozhovor: Někteří Němci si oblíbili porno se ženami v hidžábech