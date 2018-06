"Je to i vaše vina." Vrah židovské dívky snadno uprchl do Iráku. Opozice pranýřuje Merkelovou

Smrt čtrnáctileté židovské dívky otřásla Německem. Vrah z Iráku se k činu přiznal, dřív měl problémy s policií.

Berlín - Čtrnáctiletá Susanna Feldmanová byla před smrtí znásilněna. Její tělo policie našla po více než dvou týdnech pohřbené u železniční tratě na okraji jejího rodného města Wiesbaden na západě Německa.

Židovskou dívku uškrtil dvacetiletý irácký imigrant Alí Bašár. Do Německa dorazil s rodinou v říjnu roku 2015, tedy v době vrcholící migrační krize. Neúspěšně žádal o azyl a po vraždě Susanny odjel zpátky do Iráku. Na severu země ho ale zachytily kurdské hlídky a poslaly ho zpátky do Německa.

Mladík se k činu přiznal a od víkendu je ve vazbě. V Německu případ vyvolal vlnu pobouření. O víkendu se uskutečnily pietní a vzpomínkové akce v Mohuči, v pondělí pak několik manifestací, organizovaných mimo jiné také nejrůznějšími pravicovými a protiimigračními populistickými uskupeními.

Jeho kauza také znovu otevřela ostrou debatu o migraci. "Tento případ ukázal, jak je důležité, aby lidé, kteří nemají povolení k pobytu, bezodkladně obdrželi soudní nařízení a byli bezodkladně posláni zpátky domů," prohlásila v neděli podle agentury DPA německá kancléřka Angela Merkelová.

Pro její oponenty je to příležitost znovu zaútočit na její migrační politiku. Do země každý měsíc přicházejí tisíce migrantů, kterým Merkelová otevřela před třemi lety dveře, píše například americký list New York Times.

"Mohla žít"

Největší německý bulvární deník Bild minulý týden vyšel na titulní stránce s titulkem "Kdyby ho bývali deportovali, ještě by žila". List narážel na to, že Ali Bašár měl v Německu na svědomí už několik prohřešků. Byl například obviněn z toho, že s nožem v ruce přepadl a okradl člověka na ulici. Neměl přitom povolení k pobytu.

Die kostenlose #BILD von gestern soll man wohl gleich als Anzündehilfe für das Flüchtlingsheim nutzen, oder? #susanna pic.twitter.com/8QVZBjWMLH — Volksverpetzer (@Volksverpetzer) June 8, 2018

Bašár na začátku června se sedmi členy rodiny odletěl do Istanbulu, odkud pokračoval dál do Iráku. Podle dostupných informací jim dokumenty na falešná jména, která k cestě potřebovali, vydal zřejmě irácký konzulát. Na severu Iráku, odkud pochází, ho zadržela místní kurdská policie a po dohodě s německými úřady ho poslala zpět do Německa.

Případu se prakticky ihned chopila největší opoziční strana Alternativa pro Německo (AfD), migrační politiku Angely Merkelové chce nechat vyšetřit parlamentní komisí. A získává podporu i od dalších opozičních stran.

Podle místopředsedkyně AfD Alice Weidelové nese přímo Merkelová část zodpovědnosti za smrt čtrnáctileté dívky. Kancléřku a celý její kabinet vyzvala, aby odstoupili. "Co řeknete rodičům zavražděné Susanny, paní Merkelová?" napsala na Twitter.

Jenže kritika nepřichází jen z krajní pravice. Nad tím, jak snadno se Bašár bez platných dokladů dostal z Německa do Iráku, se podivují i mnozí ostatní politici. "Jak se podezřelý muž dostane do letadla i přesto, že jasně neprokáže svou identitu?" ptá se například sociální demokrat Karl Lauterbach.

Do Německa proudí lidé, o kterých nikdo nic neví

Podle některých vražda židovské dívky poukázala na problém, který doposud bublal pod povrchem. Německo nemá kontrolu nad tím, kdo do země vstupuje.

Na konci května německou veřejnost šokovala zpráva, že někteří úředníci na Spolkovém úřadu pro migraci a uprchlíky v Brémách zřejmě prodávali migrantům azyl za peníze. V letech 2013 až 2016 tamní pobočka udělila azyl přes 1200 cizinců, přestože nesplňovali nároky a neprošli předepsanou procedurou. Podle týdeníku Der Spiegel se tímto způsobem dostali do Německa pravděpodobně i lidé s radikálně islamistickými názory nebo bývalí bojovníci Islámského státu.

Se zprávou před parlamentem vystoupil před dvěma týdny přímo ministr vnitra Horst Seehofer. Ten chce snížit počet migrantů v Německu a urychlit deportaci těch, kteří azyl nezískali. Vedle Bašára je takových neúspěšných žadatelů čekajících na vyhoštění více než půl milionu. Úřady ale nestíhají.

"Lidé mají pocit, že stát ztratil kontrolu," říká Rainer Wendt, šéf jednoho z největších německých policejních svazů. "V Německu žijí tisíce lidí, o nichž nevíme, kdo vlastně jsou. To je obrovské bezpečnostní riziko," upozorňuje.

Čtrnáctiletá Susanna, která byla pohřešovaná od 22. května, není jedinou obětí podobného činu. V březnu německé soudy poslali na doživotí Afghánce, který znásilnil a zavraždil vysokoškolskou studentku. V lednu zase sedmnáctiletou dívku ubodal teenager z Afghánistánu.

