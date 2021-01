K Čechům se přidali Němci. Do Bruselu míří další stížnost kvůli polskému dolu

Česko získalo spojence v boji proti těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Zničená krajina a mizející zásoby podzemní vody vadí českým i německým obcím, které leží v jeho bezprostředním okolí. A také české vládě, která si na provozovatele dolu stěžuje u Evropské komise a připravuje žalobu. Do Bruselu nově píšou i Němci. Vlastní stížnost podají podle informací Aktuálně.cz ve čtvrtek.

Důl i stejnojmenná hnědouhelná elektrárna se nachází v úzkém výběžku polského území. Obklopuje je ale český Liberecký kraj a německá spolková země Sasko, nejblíže leží pětadvacetitisícové město Žitava.

Liberečtí byli první, kdo se proti pokračující těžbě začali bránit, bojí se totiž znečištění vzduchu, hluku i ztráty vody ve studních v příhraničních obcích. Posléze se připojila žitavská radnice, která má obavu, že se jí kvůli těžbě uhlí doslova propadne půda pod nohama.

Na konci loňského roku dala Evropská komise za pravdu Česku v tom, že Polsko nedostatečně vyhodnocuje vliv dolu na životní prostředí a své sousedy ignoruje. Od té doby se Praha a Varšava dohadují, co dál.

Český příklad mezitím následují Němci. Poslanec saského parlamentu Daniel Gerber je zástupcem iniciativy, která sdružuje zemské zákonodárce, město Žitavu a představitele okresu Zhořelec i místní obyvatele. Svou stížnost Evropské komisi pošlou ve čtvrtek. "Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje naše města a životní prostředí," je přesvědčený Gerber. Zmiňuje přitom pokles hladiny podzemní vody i možný propad půdy na žitavském území.

Dopady v Německu mohou být podle dostupných vědeckých studií horší než na české straně, která si na pokles vody také stěžovala. Komise ale tento bod označila ve své prosincové odpovědi za "neopodstatněný". Že důl českou stranu neodvodňuje nebo že tomu lze do budoucna zabránit ochrannými opatřeními, tvrdí dlouhodobě jeho polský provozovatel, státní koncern PGE.

Evropská komise naopak upozornila, že problém na polské straně je systémový. Pravidla, na základě kterých Polsko dopady těžby posuzuje, jsou podle ní špatně nastavená.

Na to nyní poukazují i Němci. "Ústředním tématem je systematické porušování evropského práva, které bylo nesprávně přeneseno do polských právních předpisů," shrnuje podstatu stížnosti poslanec Gerber. Její podání serveru Aktuálně.cz potvrdili také zástupci z města Žitavy.

Zapojení Berlína

Stížnost může Evropské komisi poslat nejen vláda členského státu, ale jakákoliv instituce nebo jednotlivec. V Česku se na Brusel nejprve obrátil Liberecký kraj, loni v září pak následovaly centrální úřady v Praze.

Gerber by uvítal obdobné zapojení Berlína, zatím k němu ale nedošlo. "Podle našich informací není v plánu stížnost ani ze strany spolkové vlády, ani ze strany zemské vlády v Sasku," potvrdil mluvčí německého velvyslanectví v Praze Thomas Strieder.

Evropská komise se podnětem přesto bude muset zabývat, její reakci redakce zjišťuje. Proč se Němci ozvali až nyní, vysvětluje Petra Urbanová, právnička ze sdružení Frank Bold, které na tématu spolupracuje s Libereckým krajem. "S ohledem na velké náklady a obtíže spojené s probíhající pandemií se podařilo vyhotovit rozsáhlý expertní posudek až na podzim loňského roku. Stížnost vznikla v návaznosti na jeho alarmující závěry," uvedla. Těmi jsou právě hrozby úbytku vody a propadu půdy.

Chceme dál vyjednávat

PGE zamýšlí těžit v lokalitě až do roku 2044, ačkoliv původně měl provoz skončit letos v dubnu. Jenže polská vláda loni vydala povolení na prodloužení těžby, a to rovnou na šest let. Stroje by se během nich měly zakousnout až 330 metrů pod zem, což je 30 metrů pod úrovní mořské hladiny, a pouhých 70 metrů od české státní hranice. První obytné domy leží prakticky podél této linie.

"Důl Turów přijal řadu opatření, aby minimalizoval dopady na sousední oblasti, včetně těch na české a německé straně. Přeshraniční konzultace … byly prováděny v bezprecedentní míře," uvedla již dříve mluvčí PGE Sandra Apasioneková.

Důl podle provozovatele zaměstnává několik desítek tisíc lidí a elektřinou zásobuje tři miliony domácností.

Česká diplomacie mezitím s polskou stranou dál jedná. Současně ale pokračuje i v přípravách na žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie. O jejím případném podání musí rozhodnout vláda. Návrh na to, jak v případu dál postupovat, jí ministerstva zahraničí a životního prostředí chtějí předložit do konce února.

"Aby mohlo k (případné) žalobě přistoupit i Německo, musela by se podle všeho kauzou zabývat spolková vláda," podotýká Urbanová. Připomíná také, že Evropská komise zatím nevyřešila stížnost, kterou do Bruselu zaslal před rokem Liberecký kraj.

Ten mezitím řeší další otázku, kterou je možná finanční náhrada za ztráty a dodatečné náklady související s těžbou. Liberecký hejtman Martin Půta se minulý týden setkal s Cezarym Przybylským, nejvyšším představitelem Dolnoslezského vojvodství. "Prodiskutovali spolu téma případných kompenzací a obě strany se shodly na tom, že stále upřednostňují vzájemnou dohodu o náhradách před řešením celé situace u evropského soudu," vysvětlil Půtův mluvčí Filip Trdla.

