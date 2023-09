"Je to komediant." Zelenského pozice není tak pevná, jak se zdá, míní novinář

Prezident Volodymyr Zelenskyj se na základě průzkumů stále těší mezi Ukrajinci velké popularitě. Jeho pozici ale do budoucna mohou podle novináře Ondřeje Soukupa ohrozit například voliči předešlé hlavy státu Petro Porošenka. Ti Zelenského často považují za komedianta, který ve skutečnosti pro zemi tolik nedělá. "A tyto nálady se okamžitě po skončení války vrátí," míní novinář.

Ukrajina je podle Soukupa, co se týče pohledu na současnou hlavu státu, stále rozdělená. Spousta lidí, mezi něž patří například i veteráni z bojů v roce 2014, dle jeho zkušeností Zelenského nepodporuje. "Já se s těmi lidmi znám třeba 10 či 12 let. A oni prostě: Ne, je to komediant. Naštěstí nás Západ podporuje, ale vždyť je to furt jenom nějaký Instagram a takovéhle věci a ve skutečnosti nic nedělá," uvádí Soukup v pořadu Spotlight s moderátorkou Světlanou Witowskou.

Oproti tomu pozice prezidenta Vladimira Putina je mezi Rusy stále pevná a kremelský režim dokáže podle Soukupa do budoucna leccos ustát. "Skupina sociologů teď otáčela mezi Rusy otázku a říkali jim: Podpořili byste Vladimira Putina v jeho rozhodnutí? A teď tam dodávali věci, které by nejspíš Putin nikdy neřekl - takže opustit Krym, odejít z Donbasu, vyhlásit okamžité příměří. A 60 procent tázaných řeklo ano. Jako kdyby jenom slyšeli "podpořili byste Vladimira Putina" a to, co je dál, jim už bylo jedno," popisuje novinář své zkušenosti.

Jak by se Putin zachoval v případě různých scénářů vývoje konfliktu, se podle Soukupa ale dá jen těžko odhadovat. Za posledních několik let se okruh jeho nejbližších spolupracovníků zúžil a nyní z Kremlu na veřejnost neproudí téměř žádné informace. "Teď se můžeme bavit třeba o třech či pěti lidech, se kterými se Putin radí. A ani tohle číslo vlastně pořádně nevíme," uvádí novinář.

Celý rozhovor si můžete pustit níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-3:52 Jaká je teď mezi lidmi podle novináře Soukupa na Ukrajině nálada.

3:52-7:00 O tom, jak se Ukrajinci připravují na zimu a jestli máme čekat další vlnu uprchlíků.

7:00-10:14 V jakém stavu nacházejí lidé ukrajinská města po jejich osvobození?

10:14-12:42 Jak se země vypořádá(vá) s kolaboranty?

12:42-19:00 Prezident Zelenskyj chce vyměnit ministra obrany - jak Soukup nahlíží na tuhle změnu? Co všechno s ní může přijít?

19:00-29:59 O wagnerovcích, ruské propagandě a možných hypotetických scénářích výsledku války.