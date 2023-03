"Parchanti nezmrzli." Ruský poslanec se opřel do Západu, ale i ruské armády

Poslanec ruské Státní dumy Alexej Žuravljov označil ve vysílání prokremelské televize Rossija 1 chování ukrajinské armády za "nepřijatelné". Poukazoval na to, že Ukrajinci až příliš překračují pomyslnou "červenou linii" tím, že útočí přímo na území Ruské federace. "Je tak načase Ukrajince pořádně potrestat," apeloval v pořadu.

Žuravljov ve středečním vysílání populárního diskusního pořadu 60 minut připomněl nálety dronů na řadu ruských regionů, za nimiž údajně stojí ukrajinské ozbrojené síly. Rusko podle něho na takové útoky reaguje nedostatečně a ponechává své "červené linie" velmi pružné.

"Ty se natahují tak, že dosáhly až ke Krasnodarskému kraji. A mohou se rozpínat ještě dál," podotkl v pořadu, který moderuje známá prokremelská moderátorka Olga Skabejevová. "Je to samozřejmě smutné, protože ať se na to díváte jakkoli, je to nepřijatelné. Oni musí jasně pochopit, že teď už se jedná o útok na naše území," dodal poslanec.

Ostrá slova pak Žuravljov, který je předsedou ruské nacionalistické strany Vlast, směroval i na adresu evropských zemí. "První jarní den. A ti parchanti v Evropě nezmrzli. A vlastně ani ukrajinské ozbrojené síly," prohlásil v pořadu státní televize. "To znamená, že generál Mráz neodvedl svou práci," dodal Žuravljov.

Z několika ruských regionů včetně Moskevské oblasti byly v úterý hlášeny nálety dronů. V areálu ropného skladu ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji vypukl požár, který podle ruských médií zapříčinil útok bezpilotních letounů. V noci na úterý ruské úřady také oznámily nález trosek tří dronů v Belgorodu, nedaleko hranic s Ukrajinou.

Ruské vydání serveru BBC označilo úterní nálety dronů za masivní a uvedlo, že jde o největší podobnou událost od začátku ruského vpádu na Ukrajinu. Kyjev se k úterním incidentům nevyjádřil, lze však předpokládat, že za útoky stojí ukrajinské ozbrojené síly, poznamenala BBC.

Žuraljov, který dlouhodobě poukazuje na neúspěchy ruské armády ve válce na Ukrajině, je známý svými ostrými výroky vůči Západu. Na stránky světových médií se dostal například vloni v srpnu, když ve stejném pořadu zastrašoval německého válečného reportéra Björna Stritzela a vyhrožoval mu zabitím. "Je mi to úplně jedno, chci říct tomu nacistovi: Svině, všichni přijdeme a všechny vás zabijeme," vzkázal tehdy redaktorovi německého deníku Bild.

