Novinář zmapoval "druhou" Ameriku: Toto jsme podcenili. Trumpův příběh je fascinující

Spojené státy jsou rozeštvané a svádí boj o své další směřování. Ve své nové knize s názvem Zápas o Ameriku to popisuje bývalý zpravodaj Českého rozhlasu v USA Jan Kaliba. V rozhovoru pro Aktuálně.cz líčí, jaký kult osobnosti si kolem sebe vytvořil republikánský kandidát do listopadových voleb Donald Trump a proč začíná být americký exprezident v kampani velmi nervózní.

Americký exprezident a kandidát do listopadových prezidentských voleb Donald Trump na předvolebním shromáždění v Arizoně 23. srpna 2024. | Video: Reuters

Svou novou knihu jste nazval Zápas o Ameriku. Proč zápas?



Situace ve Spojených státech je velmi napjatá, zvláště po událostech 6. ledna 2021, kdy Donald Trump využil své stoupence k pokusu o převrat. Vybudoval si kolem sebe kult osobnosti, který nyní opět hraje roli, když kandiduje na prezidenta. Vidíme radikální změny v lidech, kteří ho podporují, což představuje hrozbu pro demokracii. Amerika svádí zápas o své další směřování a já jsem to chtěl popsat.

Podtitul mluví dokonce o rozeštvané zemi…

Přesně tak. Vystihuje, že je Amerika hluboce rozdělená a rozeštvaná, což je podle mě velmi příhodné pro to, co se v zemi děje.

Zaměřil jste se ale pouze na čtyři komunity - domorodé Američany, Afroameričany, příznivce Donalda Trumpa a obyvatele, kteří žijí v blízkosti hranic s Mexikem. Proč zrovna na ty?

Všichni vedou svůj vlastní zápas o postavení ve společnosti. Domorodí Američané čelí nerovnostem, Afroameričané stále bojují s následky systémového rasismu a lidé na hranicích se snaží najít lepší budoucnost.

A trumpovci? Pojďme se na ně zaměřit.



Zajímal jsem se o Trumpovy příznivce, protože jsem chtěl lépe porozumět tomu, kdo jsou tito lidé, jak přemýšlejí a odkud pramení jejich podpora. Bylo fascinující pozorovat, jak různorodá skupina lidí se za Trumpem postavila. To jsme jako novináři možná podcenili před volbami v roce 2016, kdy Trumpovo vítězství všechny překvapilo. Když jsem přijel do USA v roce 2017, chtěl jsem tuto část Ameriky prozkoumat, včetně odlehlých oblastí, kam novináři či turisté často nejezdí.

Zvláštní rozměr tomu dal útok na Kapitol, po kterém mě zajímalo, proč lidé zůstávají věrni Trumpovi i přes tuto událost a jak se mu podařilo hluboce zakořenit mýtus o ukradených volbách mezi republikány. Je to fascinující příběh, zejména když vidíme, že i v zemi se svobodným přístupem k informacím dokáže taková lež ovlivnit desítky milionů lidí. Vede je lídr, který rozdělení v Americe prohloubil tím, že využil a posílil již existující příkopy ve společnosti. Ty byly vždycky přítomné, i když méně viditelné.

Tím, že podkopal důvěru Američanů v integritu volebního systému?



Ano, tato nedůvěra v základní instituce je bezprecedentní a vytváří hluboké a trvalé rozdělení ve společnosti. Trumpův vliv spočívá v jeho schopnosti udržet svou podporu i přes takto závažné a nepravdivé tvrzení, což představuje velkou výzvu pro budoucnost USA.

Co to vypovídá o Trumpovi jako o politikovi?



Donald Trump má pro mnoho lidí nepopiratelné charisma, které si vybudoval nejen díky své kariéře, ale i skrze své televizní show. Lidé, kteří o něm zpočátku pochybovali, se do něj postupně zamilovali. Zvlášť mezi evangelíky, kteří ho původně nemuseli, si získal důvěru tím, že se postavil proti potratům a dosadil konzervativní soudce do Nejvyššího soudu USA.



I když někteří bývalí Trumpovi příznivci se od něj odvrátili, většina jeho voličů zůstala loajální. Raději věří jeho tvrzením o ukradených volbách, než aby zpochybnili směřování Republikánské strany pod jeho vedením. Republikánští politici, kteří se chtěli od Trumpa distancovat, se báli ztratit podporu jeho základny, což vedlo k tomu, že zůstali ve vleku jeho vlivu. Trumpovi se tak podařilo udržet si mocný vliv nad svou stranou, a to i za cenu rozdělení společnosti a šíření nepravd.

Co charakterizuje voliče Trumpa?

Jde o velmi různorodou skupinu. Obecně se často říká, že Trumpa podporuje venkov, zatímco demokraté mají silnější základnu ve městech. Nicméně, když se podíváme na absolutní čísla, Trump získal významnou podporu i ve městech, což bylo pro jeho úspěch klíčové. Jeho voliči zahrnují jak venkovské evangelíky, tak městské právníky a lékaře. Co mě však zaujalo víc, je právě ta rozmanitost důvodů, proč lidé Trumpa podporují.

A ty jsou?

Setkal jsem se s městskými, dobře zajištěnými lidmi, kteří ho volili z ekonomických důvodů - říkali, že pokud by demokraté nabídli lepšího kandidáta, možná by ho volili, ale z jejich pohledu takový kandidát neexistoval. Na druhé straně jsem mluvil s venkovskými komunitami, jako jsou lovci krabů na ostrově Tangier, kteří jsou velmi religiózní a oceňovali Trumpovu snahu dosadit konzervativní soudce, kteří zrušili federálně uznávané právo na potrat a zmírnili regulace, které oni vnímali jako překážku ve svém živobytí.

Zajímavé tedy bylo sledovat, jak různé motivace a hodnoty vedly velmi odlišné lidi k tomu, aby podpořili stejného kandidáta.

Na sociálních sítích mě ještě zaujalo, jak jste psal, že rozdělenost Ameriky často vede manželskou postelí. Vedl jste rozhovor s rodinou, kde manžel podporoval Trumpa a žena ho nesnášela. Jak je časté, že jsou rodiny v Americe takto politicky rozdělené?

Ano, s tím jsem se v USA setkával poměrně často. Vzhledem k tomu, že ve volbách hlasovalo přes 150 milionů lidí, je nevyhnutelné, že mnoho rodin má rozdílné politické názory. I když většina rodin asi volí podobně, zvláště v této polarizované době existuje spousta případů, kdy jsou v jedné rodině politické preference rozdělené.

Jedním z příkladů, které mě zaujaly, byla rodina, kterou zmiňujete. Ona byla učitelka s liberálními názory, zatímco její partner Trumpa volil. Partnera popisovala slovy, že "srdce má na správném místě, jenom hlava je popletená". Snažila se ho přesvědčovat, aby změnil názor, ale on vždy argumentoval tím, že Trump je lepší pro ekonomiku, a nad jeho excesy mával rukou.

Jsou spolu lidé na opačných stranách politického spektra ještě ochotni komunikovat, jako v tomto případě, nebo už jde spíš o výjimku?

Navzdory rostoucí polarizaci v americké společnosti to rozhodně nebude jediný případ.

Například v oblasti Outer Banks v Severní Karolíně, odkud pochází i zmiňovaný pár a která je zhruba rovnoměrně rozdělená mezi republikány a demokraty, spolu lidé vycházejí a spolupracují na řešení problémů jako záplavy a změna klimatu. Zde se městská rada, složená z členů obou politických stran, dokáže dohodnout na konkrétních opatřeních, která jsou pro jejich komunitu nezbytná, což ukazuje, že místní zájmy mohou překonat širší politické rozdíly.

Je za námi nominační sjezd Demokratické strany, na kterém mluvilo nespočet slavných osobností, bývalých prezidentů a významných podporovatelů. Jaké šance teď přikládáte kandidátce Kamale Harrisové?

Po sjezdu Demokratické strany se situace pro Kamalu Harrisovou zlepšila. Donald Trump, který měl dříve silnou pozici, je teď pod tlakem, protože se změnila dynamika kampaně. Demokrati si oddechli, že zvládli vnitrostranické spory, a teď mají šanci. Harrisová i Trump čelí výzvám - Trumpova podpora je sice stabilní, ale omezená, zatímco Harrisová musí posílit svůj program. Výsledek je otevřený, ale Trump nepochybně začíná být hodně nervózní.

