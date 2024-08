Jaderné bunkry, psi i speciální senzory. Co chrání amerického prezidenta a Bílý dům?

Sídlo nejmocnějšího člověka planety. Do budovy ležící uprostřed hlavního města Spojených států je prakticky nemožné nepozorovaně proniknout. Další díl seriálu Aktuálně.cz o nejstřeženějších místech světa se věnuje Bílému domu.

Než se prezidentské sídlo ve Washingtonu dostalo na seznam téměř nedobytných pevností, bylo pár let dostupné každému, kdo šel zrovna kolem. Po dokončení Bílého domu na konci 18. století zde nestál ani plot, první oplocení vzniklo až v roce 1801. Další půlstoletí trvalo, než americké úřady posílily jeho ochranu. Za tehdejšího prezidenta Franklina Pierce vstoupila v platnost nová praxe - začalo se dohlížet nejen na bezpečnost Bílého domu, ale i na jeho samotného šéfa.

Silnější opatření přišlo až v důsledku světových válek. Po té první se povinnosti tajné služby rozšířily a kromě prezidenta její agenti nově dohlížejí i na bezpečnost jeho rodiny. Ve 40. letech byl ve východním křídle postaven protiletecký kryt.

Ke zpřísnění bezpečnostních standardů došlo vždy po větším útoku na americkém území, například po teroru z 11. září 2001 nebo pokusu o vniknutí na sedmihektarový pozemek obklopující Bílý dům. Nyní na pořádek dohlíží jak lidská, tak technologická síla.

V současnosti se sídlo amerického prezidenta nachází za 3,3 metru vysokým plotem s betonovou podezdívkou, která je odolná proti nárazu. Jeho vrchol zdobí ostny a tlakové senzory, které by hlídače upozornily, pokud by se ho někdo pokusil překonat. Pozemek je kontrolován infračervenými kamerami, které okamžitě upozorní na přítomnost nezvaných návštěvníků. Okna Bílého domu jsou neprůstřelná a měla by odolat i poloautomatickým zbraním.

Aktivitu v bezprostřední blízkosti budovy kontroluje střešní radar. Přibližně 24 kilometrů kolem Bílého domu platí bezletová zóna. Pokud by ji někdo narušil, zasáhne systém protivzdušné obrany NASAMS, umístěný na několika místech Washingtonu.

Pozornost je kladena i na menší hrozby. Kontrolováno je veškeré jídlo mířící do budovy nebo zde funguje filtrace vzduchu.

Odolné bunkry i speciálně vycvičení psi

Na bezpečnost dohlíží i lidská síla: amerického prezidenta hlídají pracovníci tajné služby. Na střeše Bílého domu číhají ostřelovači a za plotem na veřejné ulici se po setmění pohybují agenti v civilním oblečení kontrolující, že nikdo nepřelézá plot. Pokud něco takového vidí, sami nezasahují, ale upozorní strážníky na pozemku. U vchodu do Bílého domu hlídkuje jednotka rychlého nasazení.

Ve strážních domech rozmístěných na pozemku jsou hlídači, kteří by měli zasáhnout jako první, pokud se někomu podaří neoprávněně proniknout za plot. S jejich zajištěním pomáhají speciálně vycvičení psi. Dříve se pracovalo s německými ovčáky, později se přešlo na energičtější a rychlejší belgické ovčáky. Američané si je přiváží z Nizozemska a jsou označovány za strážníky ve službě. Díky tomu je chrání i zákon - kdyby jim někdo ublížil, dostane stejný trest jako při napadení agenta, píše americký list Washington Post.

V Bílém domě jsou pro případ války dvě místa, která by měla odolat i jadernému výbuchu. Ve východním křídle se nachází bunkr s názvem Nouzové prezidentské operační centrum a v západním Situační místnost. Zatímco východní bunkr je připraven jen pro případ evakuace, západní je využíván běžně i dalšími členy prezidentovy administrativy.

Jeho součástí je několik konferenčních místností, odkud prezidenti telefonují se zahraničními lídry nebo kde jsou informováni o důležitých událostech. Barack Obama tu sledoval útok na Usámu bin Ládina a Donald Trump se dozvěděl o nebezpečném šíření koronaviru, uvádí stanice CNN. Při loni dokončené rekonstrukci za 50 milionů dolarů (v přepočtu více než 1,1 miliardy korun) zde přibylo i zařízení kontrolující, že dovnitř nikdo nepřinese žádný mobil.

Vítané i nezákonné návštěvy

I přes všechna přísná bezpečnostní opatření k proniknutí do Bílého domu čas od času dochází. Při natáčení pokračování filmu Borat se na tiskovou konferenci do budovy dostala herečka Maria Bakalova vystupující pod smyšlenou identitou. Před deseti lety přeskočil plot jeden muž a stráž ho dopadla až uvnitř budovy poté, co proběhl téměř celým přízemím.

Do Bílého domu se dá dostat i legálně. Každý Američan může získat termín prohlídky prostřednictvím svého kongresmana. Cizinci se musí obrátit na svou ambasádu. Všichni tak ale musí učinit minimálně jednadvacet dní před požadovaným termínem, aby je stihla tajná služba prověřit.

