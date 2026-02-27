Jak a kdy může skončit válka. A co bude třeba udělat, aby Rus dodržel mírovou dohodu

Před několika dny to byly čtyři roky od momentu, kdy Vladimir Putin vyhlásil zahájení své speciální vojenské operace a rozpoutal největší válku na evropském kontinentu od roku 1945.
Ruský lídr se připravoval na hladké ovládnutí Ukrajiny. Po vzoru anexe Krymu v roce 2014, jen v mnohonásobném měřítku. Rusko však narazilo. Nejprve na odpor u Kyjeva a posléze i na obranné linie na Donbasu, které ruské armádě působí vážné ztráty. Jim navzdory se však ruská ofenziva na východě Ukrajiny pomalu belhá kupředu.
Ukrajina stěží v dohledné době „vyžene Rusa“ a obnoví své hranice z roku 1991. Může však dojít k zastavení palby?
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty si novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská pozvali politického geografa a vojenského analytika Jana Kofroně. Společně probírali, jak a kdy válka skončí, jestli je vůbec ještě možné nějak změnit situaci na bojišti a co můžeme udělat pro to, aby Rusko budoucí mírovou dohodu dodrželo.
ŽIVĚBývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech
Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.
ŽIVĚFico přijal pozvání Zelenského na jednání, schůzku chce v EU, a ne na Ukrajině
Slovenský premiér Robert Fico přijal pozvání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ke společnému jednání o ukrajinsko-slovenské spolupráci. Na rozdíl od Zelenského, který navrhl schůzku na Ukrajině, by však Fico dal přednost jednání na území Evropské unie. Fico to uvedl v prohlášení po telefonátu se Zelenským.
Příběh první dámy, která nikdy nestála jen v pozadí. Do kin míří dokument Livia
První dáma, promovaná ekonomka, manželka premiéra v neklidné době, diplomatka a v neposlední řadě také starostlivá matka a babička. To jsou jen některé z mnoha životních rolí Livie Klausové. Ve snímku Livia filmový štáb zblízka zmapoval její kariérní i osobní dramata, kterými procházela po boku svého muže, někdejšího předsedy vlády a prezidenta.
Rektor Univerzity Karlovy jedná s Prázným o návratu do vedení katolické fakulty
Vedení Univerzity Karlovy jedná s bývalým proděkanem Katolické teologické fakulty Alešem Prázným o jeho možném návratu do vedení fakulty. Mohl by se opět stát proděkanem. V pátek to uvedla mluvčí univerzity a členka kolegia rektora Michaela Lagronová.