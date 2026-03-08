Izraelský vzdušný úder v Gaze v neděli zabil tři Palestince, včetně zdravotníka

Neděle byla nejtragičtější den, pokud jde o izraelské údery v Pásmu Gazy od začátku americko-izraelských útoků na Írán před týdnem – usmrceni byli tři Palestinci. Podle Reuters to řekl šéf nemocnice Šífa Muhammad abú Salmía.
Podle zdravotníků trojice mužů byla u univerzity Al-Azhar v západní části Gazy. Jednoho z nich zdravotníci identifikovali jako svého kolegu. Úder podle zdravotníků zasáhl oblast v blízkosti stanového tábora, kde žijí vysídlení Palestinci a několik dalších lidí při něm bylo zraněno.
Izraelská armáda v neděli v prohlášení uvedla, že zabila „dva členy teroristické skupiny Hamás, kteří plánovali útok na izraelské vojáky“. Podle Reuters ale nepředložila důkazy o chystaném útoku a na dotaz agentury odpovědět odmítla. Žádná militantní skupina se podle Reuters k zabitým Palestincům nepřihlásila.
Od začátku americko-izraelských úderů na Írán podobných izraelských úderů v Pásmu Gazy ubylo, ale izraelské síly v posledním týdnu i tak zabily několik Palestinců, napsala agentura Reuters.
Izrael a Hamás loni v říjnu přistoupily na Spojenými státy zprostředkovanou dohodu o příměří, ale násilnosti pokračují na téměř každodenní bázi. Obě strany se vzájemně viní z porušování klidu zbraní.
Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce.
Konflikt na Blízkém východě dál tlačí nahoru ceny paliv, od středy vystoupaly ceny pohonných hmot v ČR o další koruny.
Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.
Izraelská armáda uvedla, že zaútočila na několik skladů paliva a energetických zařízení v Teheránu. Podle armády tato zařízení využívaly íránské ozbrojené složky. Útok označila za „zásadní úder", jehož cílem bylo poškodit vládní vojenskou infrastrukturu.
Fotbalisté Plzně zvítězili v 25. kole první ligy v Hradci Králové 3:0 a posunuli se na třetí místo tabulky o skóre před Jablonec. Hosté rozhodli dvěma góly na přelomu poločasů po chybách domácího brankáře Adama Zadražila. Nejprve se prosadil Salim Fago Lawal a po něm Cheick Souaré. V 66. minutě uzavřel skóre Tomáš Ladra.