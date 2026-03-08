Přeskočit na obsah
Benative
8. 3. Gabriela
Zahraničí

Izraelský vzdušný úder v Gaze v neděli zabil tři Palestince, včetně zdravotníka

Agentura ČTK

Neděle byla nejtragičtější den, pokud jde o izraelské údery v Pásmu Gazy od začátku americko-izraelských útoků na Írán před týdnem – usmrceni byli tři Palestinci. Podle Reuters to řekl šéf nemocnice Šífa Muhammad abú Salmía.

gaza izrael palestina
gaza izrael palestinaFoto: X02077
Podle zdravotníků trojice mužů byla u univerzity Al-Azhar v západní části Gazy. Jednoho z nich zdravotníci identifikovali jako svého kolegu. Úder podle zdravotníků zasáhl oblast v blízkosti stanového tábora, kde žijí vysídlení Palestinci a několik dalších lidí při něm bylo zraněno.

Izraelská armáda v neděli v prohlášení uvedla, že zabila „dva členy teroristické skupiny Hamás, kteří plánovali útok na izraelské vojáky“. Podle Reuters ale nepředložila důkazy o chystaném útoku a na dotaz agentury odpovědět odmítla. Žádná militantní skupina se podle Reuters k zabitým Palestincům nepřihlásila.

Od začátku americko-izraelských úderů na Írán podobných izraelských úderů v Pásmu Gazy ubylo, ale izraelské síly v posledním týdnu i tak zabily několik Palestinců, napsala agentura Reuters.

Izrael a Hamás loni v říjnu přistoupily na Spojenými státy zprostředkovanou dohodu o příměří, ale násilnosti pokračují na téměř každodenní bázi. Obě strany se vzájemně viní z porušování klidu zbraní.

Nejnovější
Ilustrační snímek / Zahraničí / Plicní ventilace / Koronavirus / Covid-19 / Dýchání / Nemocnice / Intenzivní péče / JIP / Shutterstock

Spása pro českou ekonomiku. Bez cizinců by zkolabovalo zdravotnictví i sociální služby

Čtyřicetiletá Světlana žije v Česku už přes deset let. Za tu dobu vystřídala několik pracovních míst, většinou v gastronomii. Dnes pracuje v kantýně nejmenovaného pražského úřadu jako pomocná kuchařka. Pohostinství je jedním z oborů, kde Čechy nahrazují právě pracovní síly z Ukrajiny, jako je ona. Bez zahraničních pracovníků se dnes už v Česku neobejde žádný obor, kde je potřeba manuální práce.

Rychlobruslař Metoděj Jílek v závodě na 5000 m na ZOH 2026

Fantastický Jílek korunoval sezonu. Na závěr MS víceboje vydřel stříbro

Rychlobruslař Metoděj Jílek se stal v Heerenveenu vicemistrem světa ve víceboji. Při své premiéře na šampionátu ve čtyřboji se devatenáctiletý český reprezentant posunul na stříbrnou pozici výhrou v závěrečném závodě na 10.000 metrů, v němž se v únoru v Miláně stal olympijským šampionem.

Radost plzeňských fotbalistů

Plzeň ukončila střelecké trápení a po výhře nad Hradcem dotáhl Jablonec

Fotbalisté Plzně zvítězili v 25. kole první ligy v Hradci Králové 3:0 a posunuli se na třetí místo tabulky o skóre před Jablonec. Hosté rozhodli dvěma góly na přelomu poločasů po chybách domácího brankáře Adama Zadražila. Nejprve se prosadil Salim Fago Lawal a po něm Cheick Souaré. V 66. minutě uzavřel skóre Tomáš Ladra.

