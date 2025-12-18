Izrael zaútočil na Libanon, zatímco v Paříži pokračují diplomatická jednání

Izrael ve čtvrtek provedl sérii intenzivních útoků na území jižního a severovýchodního Libanonu, které podle deníku L'Orient-Le Jour zranily nejméně čtyři lidi.
Izrael uvedl, že pouze cílil na infrastrukturu militantního šíitského hnutí Hizballáh. Děje se tak v den diplomatických jednání mezi zástupci Libanonu, Saúdské Arábie, Spojených států, Francie a mírové mise OSN v Libanonu (UNIFIL), kteří v Paříži rokovali o finálním odzbrojení Hizballáhu, informuje agentura Reuters.
Podle agentury NNA izraelské nálety mířily na několik regionů v jižním Libanonu. Jeden z útoků zasáhl automobil ve vesnici Tajbé a zranil mimo jiné pracovníky státní elektrické společnosti EDL, na místě jsou nejméně čtyři zranění. Některé nálety udeřily daleko od izraelských hranic a také poblíž města Hermel v hornaté oblasti Bikáa na severovýchodě země.
V době útoků se uskutečnilo již druhé diplomatické zasedání, jehož se mimo jiné zúčastnil velitel libanonské armády, generál Rodolph Hajkal. Jednání se týkalo dodržování mírové dohody podepsané mezi Libanonem a Izraelem 27. listopadu 2024, kterou izraelská armáda podle Libanonu opakovaně porušuje.
Hlavním tématem schůzky bylo odzbrojení Hizballáhu, který má podle dohody do konce letošního roku odevzdat zbraně v oblasti mezi izraelsko-libanonskou hranicí a řekou Lítání. Libanonská armáda by tak získala výhradní kontrolu nad ozbrojenými silami na jihu země. Izrael nicméně zpochybňuje snahy libanonské armády o odzbrojení Hizballáhu, píše agentura Reuters.
Mluvčí francouzského ministerstva zahraničí Pascal Confavreux po schůzce uvedl, že účastníci jednání se dohodli na důsledném zdokumentování snah libanonské armády o odzbrojení Hizballáhu a také na posílení stávajícího mechanismu mírové dohody.
Vzhledem k obavám z rozpadu křehkého příměří si představitelé zúčastněných zemí kladli za cíl podpořit proces odzbrojení a odradit Izrael od další eskalace konfliktu. Strany se rovněž dohodly na uspořádání další konference v únoru, jejímž cílem má být posílení libanonské armády, uvedl Confavreux.
Jelikož libanonská armáda nemá dostatečnou kapacitu na odzbrojení Hizballáhu, cílem by bylo posílit stávající mechanismus příměří francouzskými, americkými a případně dalšími vojenskými jednotkami spolu s mírovými silami OSN, píše Reuters.
Mezi Izraelem a Libanonem přes rok platí příměří, které však nevedlo k úplnému zastavení bojů ze strany Izraele. Izraelská armáda a letectvo stále útočí na Libanon a tvrdí, že údery míří na hnutí Hizballáh. To se podle Izraele snaží obnovit své vojenské kapacity výrazně zasažené loňskými boji. Tato snaha porušuje podmínky příměří, uvádí dále Izrael. Vláda v Bejrútu oponuje, že se jedná o narušování libanonské svrchovanosti.
Samotný Hizballáh, který ostřeloval Izrael od října 2023 do listopadu 2024, odmítá požadavek libanonské vlády na odzbrojení. Podle něj by se tak jen oslabila libanonská schopnost vzdorovat vojenským útokům ze sousední země. Na odzbrojení Hizballáhu tlačí Izrael i Spojené státy.
ŽIVĚTurek se dočkal. Pavel jej na Hradě přijme v pondělí
Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Pražském hradě čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka. Hrad to oznámil ve čtvrtek na svém webu. Motoristé chtějí, aby se Turek stal ministrem životního prostředí, přestože prezident má k jeho jmenování výhrady. Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, resort vede dočasně ministr zahraničí a šéf strany Petr Macinka.
Z YouTube do Bruselu. Europoslanec Fidias budí pozornost i kritiku kvůli postojům k Rusku
Ještě před pár lety si budoval publikum na YouTube a TikToku pomocí provokativních videí a internetových výzev. Dnes má hlas v Evropském parlamentu. Fidias Panayiotou, kyperský influencer a nezávislý europoslanec, se po loňských volbách stal jednou z nejviditelnějších tváří evropské politiky. Zároveň ale čelí rostoucí kritice kvůli svým výrokům a krokům souvisejícím s ruskou válkou proti Ukrajině.
Na Slovensku v pondělí otevřou nejdelší dálniční tunel
Nový úsek dálnice D1 u Žiliny na severu Slovenska včetně nejdelšího dálničního tunelu v zemi bude otevřen příští pondělí, potvrdila Národní dopravní společnost, která je správcem slovenských dálnic.
„Soukromá záležitost.“ Šéf národního parku hledá cestu, jak zmizet z Krkonoš
Osm let poté, co se Robin Böhnisch, bývalý poslanec za ČSSD, vyhoupl do čela Krkonošského národního parku (KRNAP), hledá cestu, jak z Krkonoš odejít. Přesně tak je totiž možné číst jeho zájem o funkci ředitele pražské zoologické zahrady. Böhnischovo rozhodnutí navíc uzrálo v době, kdy ministerstvo životního prostředí ovládli Motoristé.
ŽIVĚLukašenko oznámil, že v Bělorusku je rozmístěná ruská raketa Orešnik
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně. Píše to agentura AFP. Ruský prezident Vladimir Putin letos v srpnu oznámil, že Rusko zahájilo sériovou výrobu těchto raket a řekl, že by ještě letos mohly být rozmístěny v Bělorusku.