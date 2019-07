Skauti se v USA učí ekologii. Vyhláška státu je ale nutí používat jednorázové nádobí

V Západní Virginii v USA probíhá Světové skautské jamboree, na kterém se sešlo přes 45 tisíc skautů z více než sto padesáti zemí světa. Mezi nimi je i historicky největší výprava z Česka. Junák - český skaut do USA vyslal téměř pět set skautů a skautek, mezi nimi i zpravodajský tým, jenž o tamějším dění referuje. Jedním z hlavních témat jsou ochrana přírody a udržitelný rozvoj, jimiž se skauting zabývá prakticky od svého vzniku. Paradoxně právě vyhláška Západní Virginie zakazuje z hygienických důvodů používat ve veřejném stravování vlastní nádoby. Na dodržování nařízení se pečlivě dohlíží, vlastní nádoby neprojdou.

"Téma tohoto Jamboree je Odemknout Nový svět, a jste to vy, kdo ten klíč drží v ruce," prohlásil v úvodním proslovu předseda Světového skautského výboru Craig Turpie.

V areálu se nachází stan Better World, jehož název vychází ze skautského hesla "Zanechat svět lepší". Účastníci se tu seznamují s novými projekty na ochranu přírody i s odbornou zkouškou Plastic Tide Turners.

Jak vysvětluje přímo z místa skautská zpravodajka Zuzana Orlová, jedná se o program Spojených národů, jenž nejdříve cílil na Afriku, kde se místní nejvíce potýkají s množstvím plastů vyplavených z oceánu.

Takzvaná odborka se skládá ze tří kroků: první je změna u sebe, další rozšiřuje dopad na okolí a celou komunitu a nakonec přichází jednání o změně na úrovni regionu nebo dokonce státu. Do programu se zapojilo na tři sta tisíc skautů z Keni, Tanzánie a Ghany.

Jak Orlová zdůrazňuje, právě jim patří velká zásluha za vyčištění tamních národních parků od plastů. A právě tlak skautských oddílů přispěl k zákazu plastových obalů v Tanzánii. Univerzitní kampusy v Keni zase na popud skautů zapojených do programu Plastic Tide Turners zakázaly používání jednorázových plastů.

Češi na Světovém skautském jamboree v USA 2019 24. Světové skautské jamboree v Západní Virginii probíhá od 22. července do 2. srpna 2019. Dorazilo na 45 tisíc účastníků ze 150 zemí světa. Česká výprava čítá 494 skautů a skautek a je tak dosud největší českou reprezentační výpravou na Jamboree.

Česko je jednou z dvanácti zemí, která dostala možnost připravit program pro ostatní účastníky. Hry jsou inspirované pohnutými československými dějinami od nacismu po komunismus. Čeští skauti ukáží světu svá specifika - od stanů s podsadou po ovocné knedlíky.

Motto výpravy je "Unbreakable" (Nezlomný). Odkazuje k historii českého skautingu, který se snažili nacisti a komunisti zašlapat do země, ale nikdy se jim skauty nepodařilo zcela zlomit. Letos skauti slaví 30 let od poslední, třetí obnovy skautingu u nás.

"Tyto příběhy začaly výzvou snížit spotřebu plastů u sebe. A ukazují, že velká změna může začít u jednotlivce," popisuje Zuzana a dodává, že ostatně i nášivka za splnění výzvy je vyrobena ze zrecyklovaných plastů.

Skauti se ve stanu Better World dozvědí, že například brčka nebo plastové pytlíky již znovu recyklovat nelze. Rovněž si mohou vyplnit test své osobní ekologické stopy.

Podle Kateřiny Karlíkové, členky českého programového týmu, mívají lepší skóre lidé z Afriky nebo Asie, protože často nevlastní auto nebo nemají takové možnosti, které obyvatelům vyspělých států ekologickou stopu zvyšují. "Ukazuje se tu, že obyvatelé západního světa mají velký prostor pro zlepšování osobních návyků," dodává Zuzana Orlová.

Součástí areálu Summit Bechtel Reserve, kde se letošní Světové skautské jamboree koná, je i Sustainability Tree House. Netradiční několikapatrová stavba využívá pouze obnovitelné zdroje energie a je tak praktickou ukázkou udržitelného bydlení.

Jamboree se snaží udržitelnost nejen propagovat, ale také dodržovat v praxi. Celé tábořiště bylo budováno jako jeden funkční udržitelný komplex. "Účastníky sice často trápí prach ze silnic, ty ale schválně nejsou vyasfaltované, aby půda mohla absorbovat dešťovou vodu. Pro zavlažování a splachování záchodů se využívá pouze voda z jezer, která jsou v areálu hned tři. A teplou sprchu si užijí jen ti, pro které se stihne voda ohřát ze solárních panelů," popisuje Orlová.

Z přednášky o ekologii na jídlo v plastu

Jenže naproti tomu stojí účastníky tolik diskutované téma jednorázových plastů. Zatímco mladší účastníci si vaří sami ve svých oddílech, pro dospělé vaří organizátoři. Takže když dospělý skaut zamíří z přednášek či praktických ukázek o plýtvání plasty či obaly a o udržitelném rozvoji na oběd či večeři, dostane jídlo na jednorázovém talíři a pití do jednorázového kelímku. Použít nádoby znovu je přísně zakázané, použít vlastní nádobí nepřichází v úvahu. Na vině je hygienická vyhláška Západní Virginie. Podle ní by něco takového bylo nepřípustně nehygienické.

"Jídlo není možné dát do své misky. Jedině na jejich jednorázový talíř a pak do misky. Stejné je to s pitím z várnice: jde to jen a pouze s úplně novým kelímkem, který se pak vyhodí a bere se nový. Kvůli možné pokutě za porušování směrnice na to hodně dbají," líčí český člen servistýmu Kristián Kuc.

Ten přidává i další paradoxní postřeh. Toto americké nařízení hlídají evropští účastníci, kteří s ním zásadně nesouhlasí. "Přijde jim to hloupé, ale kontrolovat to je jejich práce. Už si do své misky a hrnku nic neberu, protože nechci sledovat smutné výrazy frustrovaných lidí, kteří musí vymáhat pravidlo, se kterým nesouhlasí," dodává.

Udržitelnost, ochrana přírody a boj za lepší svět tu zkrátka narazily na přísné představy o hygieně. "Celé setkání za sebou samozřejmě nese velkou ekologickou stopu. Ale účastníci se vrátí domů naplněni zážitky, novými zkušenostmi a také poznatky z oblasti ochrany životního prostředí. A potenciál jejich pozitivního dopadu na životní prostředí po celém světě tak může být obrovský," míní Zuzana Orlová.

