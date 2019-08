"Dusíme se a máme závratě." Snímky ukazují, jak požáry zachvátily Sibiř

Sibiřská tajga dál hoří na ploše tří milionů hektarů, což zhruba odpovídá rozloze 40 procent Česka, a ruský tisk se shoduje, že prognózy jsou nepříznivé. Za příčinu alarmující kalamity média označují pasivitu místních úřadů a nedostatek peněz. Pomoc ve středu prezidentovi Vladimiru Putinovi telefonicky nabídl jeho americký protějšek Donald Trump. Ruská vláda chce vyšetřit, zda požáry na Sibiři nebyly založeny úmyslně.

V asijské části Ruska je situace krajně nepříznivá a zlepšovat se nebude, tvrdí ruští hasiči a meteorologové. Vydatnější déšť se v zasažených regionech, celkovou rozlohou srovnatelných s územím Belgie, v dohledné době neočekává. Situaci komplikuje fakt, že na nepřístupných místech záchranáři hašení vzdali, protože náklady by údajně překročily výši případných škod. Oheň se ale podle expertů v takovém případě může přesunout do masivních sibiřských rašelinišť, kde "přečká" zimu a na jaře znovu zachvátí okolní lesy.

Mluvčí ministerstva pro mimořádné události dnes novinářům řekl, že místní správní úřady v sibiřských regionech situaci nezvládly, zanedbaly varování centrálních orgánů a byly pasivní při hašení. Hlavní ruský expert na protipožární ochranu Irek Chačanov podle agentury TASS upozornil, že znečištění ovzduší zplodinami hoření může mít "velké ekologické a klimatické následky".

Dým komplikuje život obyvatelům asi 800 ruských měst. Navíc se pomalu přesouvá do sousedních států, zejména do Kazachstánu a Mongolska. Evropskou část Ruska údajně zatím neohrožuje. Oheň spaluje spíše neobydlené oblasti, ztráty na životech nejsou hlášeny.

Od dnešního dne budou podle agentury Interfax ruské letouny rozptylovat nad oblastmi požárů jodid stříbrný ve snaze uměle vytvářet dešťová oblaka. Krystalky této látky působí jako kondenzační jádra, na nichž vznikají kapky deště.

Telefonickou nabídku pomoci při hašení požárů učinil ve středu večer americký prezident Donald Trump. Putin podle sdělení Kremlu označil Trumpův návrh za "krok k obnovení plnohodnotných vztahů" mezi Ruskem a USA a prohlásil, že americkou pomoc využije, bude-li třeba.

Ruský premiér Dmitrij Medveděv nařídil generální prokuratuře, aby prošetřila spekulace, že požáry byly na Sibiři založeny záměrně. Podle spekulací ruského tisku mohli lesy zapálit pracovníci firem, které se zabývají ilegální těžbou dřeva, aby zakryly následky své činnosti. "Lidem musí být jasné, co a jak se vlastně stalo," řekl premiér novinářům. Vyšetřovatelé mají vládě podat zprávu do konce října.

Požáry zasáhly hlavně rozsáhlá území Krasnojarského kraje a Irkutské oblasti, kde vláda vyhlásila stav ohrožení. Putin k hašení ve středu povolal armádu, na pomoc hasičům byly vyslány desítky speciálních armádních letadel a vrtulníků.

"Teď, kdy hoří území o velikosti dvou Černých Hor či skoro celé Belgie, oheň hasí 2700 lidí, 390 kusů pozemní techniky, 28 protipožárních letadel a vrtulníků plus deset letadel a deset vrtulníků ministerstva obrany. Toť vše," pozastavil se server Newsru.com. "Za této situace s požáry si ruská vláda počíná stejně jako v domácí či zahraniční politice - hledá nepřátele, kteří zavinili, co se kolem ní děje," komentoval premiérův pokyn hledat případné žháře. "Teď už je pozdě, není co hasit. A všechny kroky vlády jsou jen pro vizuální efekt," dodal Newsru.com.

Ruský etnograf Timofej Moldanov agentuře Interfax řekl, že šamani původních sibiřských národů ve středu zahájili obřady přivolání deště, který by měl pomoci oheň uhasit. Zvlášť působivé jsou prý rituály v komunitách Něnců, tajmyrských Dolganů, ugrofinských Marijců a Komijců nebo východosibiřských Jakutů. Modlitbu za déšť zařadili do pravoslavných mší i duchovní v ruských kostelech.