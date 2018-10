před 34 minutami

První dáma Spojených států Melania Trumpová je od úterý na návštěvě Afriky. Během pětidenní cesty byla už v Ghaně, momentálně se nachází v Malawi a v plánu má ještě Keňu a Egypt. Pro Trumpovou jde o první zahraniční cestu, na kterou vyrazila bez svého manžela Donalda Trumpa. Zrovna on by měl přitom na africkém kontinentu co žehlit. V minulosti zdejší země počastoval označením "shithole countries", což lze volně přeložit jako "díry světa".