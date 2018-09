Silnice v EU jsou čím dál bezpečnější. Při nehodách umírá nejméně lidí od roku 1990

Nejhůře na tom loni byla Francie, Itálie a Německo - obětí silničních nehod bylo vždy přes tři tisíce. Přesto úmrtí na evropských silnicích ubývá.

Brusel/Praha - Pohyb po českých a vůbec i evropských silnicích je nyní nejbezpečnější za poslední více než čtvrtstoletí. Vyplývá to z analýz nehodovosti, které sahají až do roku 1990.

Loni zemřelo v České republice 577 lidí, což je nejnižší číslo od roku 1990, kdy statistický úřad EU Eurostat začal zveřejňovat podrobná data pro většinu zemí unie. Nejtragičtější byl pro tuzemské silnice rok 1994, kdy zahynulo 1637 lidí.

Podobně klesají čísla i ve zbytku Evropské unie. Loni ve všech členských zemích zemřelo 25 250 lidí, ukazují poslední údaje Evropské rady pro bezpečnost v dopravě (ETSC).

Nejhůře na tom byla Francie, Itálie a Německo - obětí bylo vždy přes tři tisíce. Nejméně lidí (konkrétně 19) zemřelo naopak na ostrovní Maltě.

Důvodů je několik. Kromě zlepšující se kvality silnic jsou to i modernější technologie v autech. "U vozidel se díky zavádění prvků aktivní a zejména pasivní bezpečnosti daří snižovat následky dopravních nehod, jejichž příčinou jsou často lidská pochybení," vysvětluje česká europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová. Podle ní se dá ale v případě Česka právě v této oblasti leccos zlepšit.

Za zmíněných 28 let taky podle ní pomohly některé kroky členských států EU. "Řada zemí zavedla nebo zavádí opatření, jako jsou například řidičský průkaz na zkoušku, nulová tolerance alkoholu, systémy dalšího vzdělávání nebo bodový systém," dodává Sehnalová.

Podle dat české dopravní policie byl hlavní příčinou nehod v první polovině loňského roku nesprávný způsob jízdy, a to dokonce hned ve dvou třetinách ze všech případů. Nejčastěji se řidič nevěnoval plně řízení auta, protože například telefonoval. Rychlá jízda pak stála za třinácti procenty nehod.

50 obětí na milion občanů

Když se počty obětí dopravních nehod přepočítají na počet obyvatel celé unie, ukáže se, že na evropských silnicích loni umíralo průměrně 50 lidí na milion obyvatel. Což je z celosvětového hlediska velice nízké číslo.

Pro srovnání: celosvětově zemře při dopravních nehodách každý rok 174 lidí na milion obyvatel. V absolutních číslech jde o zhruba 1,3 milionu lidí za rok.

"Evropské silnice zůstávají nejbezpečnějšími na světě," tvrdí Evropská komise v letošní zprávě o bezpečnosti na silnicích. Podle ní výrazně přispěla i celounijní opatření.

"Podařilo se prosadit například zavedení bezpečnostního auditu a inspekce nebo systém eCall, který jsem vyjednávala jako hlavní zpravodajka Evropského parlamentu," doplňuje Sehnalová.

Právě eCall pomáhá ve chvíli, kdy už k nehodě dojde. Havarované vozidlo po nárazu samo spojí hovor s operátorem integrovaného záchranného systému a zašle mu SMS zprávu s údaji o poloze a stavu auta tak, aby na místo mohli okamžitě vyjet záchranáři. Podle odhadů systém eCall ročně zachrání v EU až 2500 životů.

Jako další opatření ke zvýšení bezpečnosti na evropských silnicích uvádí česká europoslankyně taky možnost vymáhat pokuty i za hranicemi členského státu.

Divoký Balkán

Nejnebezpečnější jsou "tradičně" silnice na jihovýchodě EU. Konkrétně zcela nejhůře na tom loni bylo Rumunsko (99 mrtvých na milion obyvatel) následované Bulharskem (96 obětí) a Chorvatskem (80 obětí).

Naopak nejbezpečnější silnice jsou na severozápadě kontinentu. Premiantem je v tomto ohledu Švédsko se 25 mrtvými na milion obyvatel, následované Velkou Británií (27 obětí) a Dánskem (32 obětí).

V Česku připadá 55 mrtvých na milion obyvatel, což je oproti předchozímu roku malé zlepšení. Na sousedním Slovensku je to 51 úmrtí na milion obyvatel, v Polsku je pak bilance čtvrtá nejhorší v EU - konkrétně 74 obětí.

Úřad Eurostat má podrobná data i za jednotlivé regiony. Z posledních údajů za rok 2016 vyplývá, že nejbezpečnější jsou pražské silnice, naopak nejnebezpečnější je jihozápad, tedy zhruba Jihočeský a Plzeňský kraj.

Z evropských zemí, které nejsou členy unie, jsou nejbezpečnější silnice v regionech Norska a Švýcarska. Naopak v některých oblastech Turecka umírá při nehodách i kolem dvou set lidí na milion obyvatel.

Přibývá starších obětí

Nejbezpečnější byly v loňském roce dálnice s osmi procenty úmrtí. Naopak nejrizikovější bylo pohybovat se po venkovských cestách, které zastupují 55 procent smrtelných nehod.

Pětina všech lidí zabitých na silnicích byli chodci a 25 procent byli motorkáři nebo cyklisté. Co se týče věku, mnohem pravděpodobněji umírají při silničních nehodách mladí lidé. Téměř 14 procent obětí na silnicích EU bylo loni ve věku od 18 do 24 let, přestože v populaci činí jejich podíl pouze osm procent. Kvůli stárnutí evropské populace umírá taky stále více lidí ve věku nad 65 let - loni to bylo 27 procent obětí.

