Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou

Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
"Děti a mladí lidé mají právo na bezpečné používání internetu. Kyberšikana toto právo narušuje a způsobuje jim bolest, osamělost a ponížení. Tak by se nemělo cítit žádné dítě," uvedla Virkkunenová. Ochrana dětí na internetu je podle ní prioritou současné komise i její vlastní. "Tento akční plán doplňuje naše stávající nástroje na ochranu nezletilých osob na internetu tím, že vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly koordinovaný přístup k boji proti kyberšikaně na všech úrovních," dodala.
Oběti kyberšikany musí mít podle Evropské komise k dispozici jasný a snadný způsob, jak nahlásit obtěžování a získat pomoc. Proto je základním prvkem akčního plánu zřízení snadno použitelné a přístupné aplikace pro hlášení kyberšikany na národní linku pomoci. "Ještě důležitější je, že aplikace bude pro děti a dospívající způsobem, jak získat podporu, a budou moci bezpečně ukládat a odesílat důkazy," uvedla unijní exekutiva. Komise vypracuje návrh aplikace, který budou moci členské státy přizpůsobit svým potřebám, přeložit a propojit s příslušnými vnitrostátními službami.
Aplikace by měla vycházet z již existující francouzské aplikace proti on-line šikaně s názvem 3018. Unijní exekutiva předpokládá, že celoevropské zavedení národních aplikací by mohlo proběhnout od třetího čtvrtletí letošního roku.
Kyberšikana je ubližování nebo ponižování druhého člověka pomocí internetu a digitálních technologií. Děje se například na sociálních sítích, v chatech, hrách, e-mailech nebo přes SMS.
Podle odhadů přibližně jedno z šesti dětí ve věku 11 až 15 let uvádí, že se stalo obětí kyberšikany, a přibližně jedno z osmi přiznává, že na internetu šikanuje jiné. Podle průzkumu Eurobarometru zveřejněného v loňském roce více než devět z deseti Evropanů uvádí, že je nutné, aby veřejné orgány přijaly opatření na ochranu dětí on-line s ohledem na negativní dopad sociálních médií na jejich duševní zdraví (93 procent), kyberšikanu a on-line obtěžování (92 procent) a aby zajistily mechanismy k omezení obsahu nevhodného pro daný věk (92 procent).
Akční plán proti kybernetické šikaně byl podle komise vypracován na základě široké veřejné konzultace, mimo jiné i s více než 6000 dětmi.
Paramount vylepšil svou nepřátelskou nabídku na převzetí Warner Bros
Společnost Paramount Skydance vylepšila nabídku na převzetí firmy Warner Bros. Discovery (WBD) ve snaze přesvědčit akcionáře, aby ji podpořili místo konkurenční nabídky společnosti Netflix. Firmě nabídla odstupné 2,8 miliardy dolarů (bezmála 57 miliard korun), pokud zruší již uzavřenou dohodu s Netflixem.
„Hučení HDV a po noční čtyři pulky čerta u pulca.“ S uhlím odcházejí i havířské rody
I když byla havířina jedním z nejtěžších řemesel, ve slezských rodinách měla dlouhou tradici. Udržovala se i po několik generací a uhlí dávalo práci nejen mužům, ale i ženám. Tomu je teď konec. S uzavřením Dolu ČSM ve Stonavě tahle letitá historie skončila. A jak to samy rodiny řeší? Reportér deníku Aktuálně.cz s některými z nich mluvil.
"Příšerná premiéra, tragédie." Češi si po zpackaném závodu nebrali servítky
Českým biatlonistům se první individuální závod na letošní olympiádě vůbec nevydařil. A dobře to po vytrvalostním klání věděli.
ŽIVĚTOP 09 spustila náborovou kampaň, chce získat nové členy do komunálních voleb
Opoziční TOP 09 spustila kampaň k získání nových členů a kandidátů do podzimních komunálních voleb. Zájemcům se chce otevřít prostřednictvím webu www.62000.cz, který nabízí elektronické cesty k přihlášení se k členství či jiným formám spolupráce. Číslo v názvu kampaně vychází z počtu mandátů, o které na podzim půjde. V říjnu loňského roku měla TOP 09 zhruba 1800 členů.
Na D1 u Brna bouraly dva nákladní vozy, jeden člověk zemřel
Dálnice D1 u Brna byla v úterý odpoledne ve směru na Ostravu asi dvě hodiny uzavřená po nehodě dvou nákladních aut. Jeden člověk při havárii zemřel, dalšího záchranáři převezli do nemocnice. Řekli to mluvčí policie David Chaloupka a záchranné služby Michaela Bothová. Před nehodou se tvořila kolona.