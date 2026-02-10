Přeskočit na obsah
Benative
10. 2.
Zahraničí

Evropská komise představila plán na ochranu mladých před kyberšikanou

ČTK

Evropská komise v úterý představila akční plán na ochranu mladých lidí před kybernetickou šikanou. Jeho součástí je zřízení celoevropské aplikace přizpůsobené pro každou zemi EU, která by pomohla dětským obětem získat přístup k linkám pomoci a hlásit případy zneužívání na internetu. Oznámila to v úterý místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.

Bezpečnost na internetu
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
Reklama

"Děti a mladí lidé mají právo na bezpečné používání internetu. Kyberšikana toto právo narušuje a způsobuje jim bolest, osamělost a ponížení. Tak by se nemělo cítit žádné dítě," uvedla Virkkunenová. Ochrana dětí na internetu je podle ní prioritou současné komise i její vlastní. "Tento akční plán doplňuje naše stávající nástroje na ochranu nezletilých osob na internetu tím, že vyzývá EU a členské státy, aby vypracovaly koordinovaný přístup k boji proti kyberšikaně na všech úrovních," dodala.

Oběti kyberšikany musí mít podle Evropské komise k dispozici jasný a snadný způsob, jak nahlásit obtěžování a získat pomoc. Proto je základním prvkem akčního plánu zřízení snadno použitelné a přístupné aplikace pro hlášení kyberšikany na národní linku pomoci. "Ještě důležitější je, že aplikace bude pro děti a dospívající způsobem, jak získat podporu, a budou moci bezpečně ukládat a odesílat důkazy," uvedla unijní exekutiva. Komise vypracuje návrh aplikace, který budou moci členské státy přizpůsobit svým potřebám, přeložit a propojit s příslušnými vnitrostátními službami.

Aplikace by měla vycházet z již existující francouzské aplikace proti on-line šikaně s názvem 3018. Unijní exekutiva předpokládá, že celoevropské zavedení národních aplikací by mohlo proběhnout od třetího čtvrtletí letošního roku.

Kyberšikana je ubližování nebo ponižování druhého člověka pomocí internetu a digitálních technologií. Děje se například na sociálních sítích, v chatech, hrách, e-mailech nebo přes SMS.

Podle odhadů přibližně jedno z šesti dětí ve věku 11 až 15 let uvádí, že se stalo obětí kyberšikany, a přibližně jedno z osmi přiznává, že na internetu šikanuje jiné. Podle průzkumu Eurobarometru zveřejněného v loňském roce více než devět z deseti Evropanů uvádí, že je nutné, aby veřejné orgány přijaly opatření na ochranu dětí on-line s ohledem na negativní dopad sociálních médií na jejich duševní zdraví (93 procent), kyberšikanu a on-line obtěžování (92 procent) a aby zajistily mechanismy k omezení obsahu nevhodného pro daný věk (92 procent).

Akční plán proti kybernetické šikaně byl podle komise vypracován na základě široké veřejné konzultace, mimo jiné i s více než 6000 dětmi.

