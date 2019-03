Dvě fatální nehody stejného stroje: Nový boeing je nebezpečně poruchový, varuje pilot

Jde o nejrychleji prodávaný typ letadla americké společnosti Boeing, přesto teď některé aerolinky usoudily, že Boeing 737 MAX 8 raději nechají stát v hangárech. Reagují tak na sobotní nehodu tohoto stroje, při které v Etiopii zemřelo všech 157 lidí na palubě.

Tragédie se odehrála jen necelých pět měsíců potom, co se stejný typ letounu zřítil u ostrova Jáva. Opět nikdo nepřežil. Dvě velká neštěstí vyvolala pochybnosti o bezpečnosti tohoto letadla.

Boeing 737 MAX 8 je relativně nový stroj. Americká firma ho uvedla do komerčního provozu v roce 2017 jako vylepšenou verzi stávajícího Boeingu 737, oproti které například víc šetří palivo. Podle agentury Bloomberg se podílí na provozním zisku společnosti téměř jednou třetinou. Z českých dopravců ho využívají aerolinky Smartwings.

"Boeing 737 MAX je nebezpečně poruchový. Rozhodně je tady podobnost s havárií letu Lion Air a etiopskými aerolinkami," řekl agentuře Bloomberg v souvislosti s víkendovou nehodou indický pilot Mohan Ranganathan, který je odborník také na leteckou bezpečnost.

Stroj nízkonákladové indonéské společnosti Lion Air se 181 pasažéry a osmi členy posádky na palubě havaroval 29. října krátce po startu z letiště v Jakartě. Už tato havárie vyvolala obavy o tom, v jaké formě boeing nové generace je.

Dosavadní vyšetřování nehody v Indonésii mimo jiné ukázalo, že letadlo mělo už dříve problémy s ukazatelem rychlosti a výšky letu. Piloti podle vyšetřovatelů zápasili s novým automatickým systém, kterým Boeing 737 MAX 8 disponuje. Ten automaticky za některých okolností sklopí nos letadla dolů. Piloti podle deníku The New York Times přitom nebyli s novým systémem seznámeni.

Firma Boeing se tehdy nechala slyšet, že automatický systém případně podrobí změně, pokud pokračující vyšetřování ukáže na nějaké nedostatky. Podle The New York Times není jasné, jestli od té doby firma nějaké změny v systému učinila. Údaje obsažené v nalezeném záznamníku letu také tenkrát potvrdily, že stroji špatně fungoval ukazatel rychlosti, a to při čtyřech jeho posledních letech. Společnost Lion Air, které letadlo patřilo, přitom tvrdila, že problémy byly odstraněny.

"Je to velmi podezřelé. Vidíme tady nový typ letounu, který jde k zemi dvakrát do roka. To je pro letecké odvětví alarmující, protože to se normálně prostě nestává," myslí si bývalá dopravní inspektorka Mary Schiavová z amerického ministerstva dopravy, kterou citovala televize CNN.

Airbus měl také potíže

Peter Vittek z Ústavu letecké dopravy ČVUT to ale vidí jinak a připomíná potíže konkurenčního výrobce letadel. "Podobné problémy měl třeba i Airbus A320, když přicházel do provozu," řekl deníku Aktuálně.cz. Podle něj je potřeba počkat na výsledky vyšetřování, byť to může trvat i velmi dlouho.

Sobotní let společnosti Ethiopian Airlines mířil z etiopské metropole Addis Abeby do Nairobi v Keni. Řídící letového provozu ztratili se strojem kontakt asi po šesti minutách od vzletu, kapitán hlásil technickou závadu a žádal o návrat. K tomu ale nedošlo a stroj se zřítil poblíž etiopského města Bishoftu. Mezi 157 obětmi je také manželka a děti slovenského poslance Antona Hrnka ze Slovenské národní strany (SNS). V pondělí vyšetřovatelé informovali, že v troskách našli obě černé skříňky.

Příčina neštěstí zatím není známá. Kolísání vertikální rychlosti po startu ale může ukazovat na možný problém s ovladatelností stroje. Pilot, který letoun řídil, byl podle aerolinek zkušený.

Taktéž letoun v Indonésii se zřítil několik minut po startu. Rodina jednoho ze dvou zesnulých pilotů Boeing zažalovala. Podle pozůstalých byl stroj vadný.

"Jestli šlo o konstrukční vadu, ukáže až vyšetřování - tedy že je systém nějakým způsobem špatně navržený, nebo jestli se jedná o nedostatečný výcvik posádky. Může se také ukázat, že příčina je někde úplně jinde. Jsme ve stadiu spekulací," podotkl Ladislav Keller, jeden z nejzkušenějších pilotů Boeingu 737, který přednáší na ČVUT konstrukci letadel a leteckou navigaci.

I kdyby vyšetřování ukázalo na konstrukční vadu, o pochybení společnosti Boeing, která je jedním z největších výrobců letadel na světě, by podle Kellera přesto nemohla být řeč. "Boeing 737 MAX 8 prošel testy, které prokázaly, že je systém spolehlivý. To ale ještě neznamená, že provoz může ukázat něco jiného, tedy že se může ukázat nějaká okolnost, která nebyla testovaná. Pak tedy bude muset stroj projít změnou," řekl Aktuálně.cz Keller.

"To je ale naprosto přirozená záležitost. Tyhle takzvaně 'dětské nemoci' provází úplně všechna letadla bez výjimky," vysvětlil.

China has suspended operations of Boeing 737 Max planes after the Ethiopian Airlines crash. These Chinese carriers have taken deliveries of that model https://t.co/LCklbOeGPI pic.twitter.com/9AV6P9WVXA — Bloomberg (@business) March 11, 2019

Dočasná opatření v některých státech

Kvůli sobotnímu neštěstí zakázaly etiopské aerolinie létat všem strojům Boeing 737 MAX 8. Ke stejnému kroku přistoupil až do odvolání také čínský úřad pro civilní letectví. Od úterý nepustí do vzdušného prostoru tento typ boeingu ani dopravci v Indonésii. Do provozu je vrátí až ve chvíli, kdy je zkontrolují letečtí inspektoři.

České aerolinky zatím takové opatření nepřijaly. "Jsme v kontaktu s výrobcem letounu, společností Boeing. Nyní čekáme na stanovisko Evropské agentury pro bezpečnost letectví, vyčkáme jejího doporučení a budeme se jimi řídit," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Smartwings Vlaďka Dufková s tím, že je třeba myslet na to, že vyšetřování zatím stále probíhá.

Podle Dufkové přijaly Smartwings bezpečnostní opatření už po nehodě Lion Air v Indonésii, které tehdy jako doporučení vydal americký výrobce Boeing. Piloti také prošli na simulátorech opakovacím výcvikem.

Aerolinie Smartwings v lednu převzaly sedmý Boeing 738 Max 8, letos jich pak do flotily zařadí dalších 14.

Video: První autonomní létající auto úspěšně vzlétlo. Boeing ho chce do provozu nasadit už příští rok